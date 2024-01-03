الرهان على تصفية العاروري

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يديعوت أحرنوتبقلم: ناحوم برنياع3/1/2024في شباط (فبراير) 1992، صفت إسرائيل، في غارة جوية، عباس موسوي أمين عام حزب الله. وكانت الفرحة كبيرة باغتياله، الى أن تبين بأن الشاب الذي حل محله، واحد يدعى حسن نصرالله أكثر أهلية وأكثر خطرا منه.صالح العاروري كسب عن حق مكانه في قائمة المرشحين للتصفية. حتى لو لم يكن مشاركا شخصيا في تخطيط وتنفيذ المذبحة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فإن موجة المقاومة الحماساوية في الضفة الغربية مسجلة كلها على اسمه. مثل يحيى السنوار، زميله وخصمه في غزة، كان يعتمر قبعتين على رأسه: قبعة سياسية وقبعة عسكرية. في مهنتيه الموازيتين كان عدوا شرسا وابن موت.ينبغي الافتراض أن جهاز الأمن فرح، أول من أمس، في أعقاب تصفية العاروري. الفرحة مفهومة تماما. قبل كل شيء، الحساب الدموي صفي: لا يوجد ما هو أكثر إنسانية، أكثر طبيعية، من الرغبة في الثأر ممن هو مسؤول عن قتل عشرات، وربما مئات، الإسرائيليين؛ ثانيا، علّمت التصفية قادة حماس بأن الإعلانات على لسان محافل إسرائيلية عن استئناف التصفيات جدية وقابلة للتنفيذ؛ ثالثا، نصرالله تبين أنه حتى بعد ضربة 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تعرف إسرائيل كيف تدخل اليه في البيت، الى قلب الضاحية الشيعية في بيروت؛ رابعا، هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمونها في الشرق الأوسط: من يأتي لقتلك اسبقه واقتله. لكن التصفيات المركزة لا تختبر فقط في الضربة التي يتلقاها العدو. السؤال هو ما الذي من شأن هذه الخطوة أن تفعله لنا. ثمن حيال مقابل، كلفة مقابل منفعة. من قرروا تصفية العاروري في بيروت افترضوا بأن ردا عنيفا سيكون، من جانب حماس ومن جانب حزب الله أيضا.من كل الردود المحتملة لحماس، فإن الأكثر إقلاقا تتعلق بالمخطوفين. لا أعتقد أن أحدا ما من أصحاب القرار في إسرائيل يؤمن بأن التصفية ستلطف حدة مواقف السنوار وستدفع قدما بصفقة إضافية. هذه قصص نحن نرويها لأنفسنا. معقول أكثر الافتراض بأن التصفية ستؤخر، بل وربما ستعرقل استمرار المفاوضات.صحيح أن احتمال الصفقة كان صغيرا حتى قبل التصفية في بيروت، لكن فيما يتعلق بحياة المخطوفين، فإن كل تأخير من شأنه أن يكون حرجا. كل تصفية من شأنها أن تؤدي الى تصفية مقابله. ليس مريحا الاعتراف بذلك، لكن القرار بالتصفية هو رهان على حياة المخطوفين. ستنبئ الأيام لنا إذا ما كان هذا الرهان مبررا.يمكن لحماس أن تحاول الثأر أيضا من خلال عمليات في الضفة وفي القدس ورشقات صاروخية من المناطق التي تحت سيطرتها في غزة. ولا جديد في هذا. لقد أمل السنوار في أن تجر أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) إسرائيل الى حرب في ثلاث جبهات. هذا لم يحصل. يحتمل أن يوقظ موت العاروري آماله من جديد.آجلا أم عاجلا، حزب الله أيضا سيرد. مجال الرد لديه أكبر من حماس. يمكنه أن يخرق قواعد اللعب المتفق عليها في هذه اللحظة في تبادل النار في الشمال والمخاطرة بحرب على نطاق كامل؛ يمكنه أن يهاجم سياحا إسرائيليين أو مراكز يهودية في الخارج؛ يمكنه أن يسمح لمحافل فلسطينية في لبنان أن تثأر على الحدود وهو يمكنه أن ينتظر بصبر اللحظة المناسبة.إن تصفية العاروري لم تحسن للمفاوضات التي يجريها في الأسابيع الأخيرة في لبنان الأميركيون والفرنسيون. لقد شجعت إسرائيل هذه الاتصالات. وكان الأمل أن تتحقق بوسائل دبلوماسية تسوية تمنع حربا وتسمح للسكان بالعودة الى بيوتهم. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خطط لأن يصل الى هنا مع نهاية الأسبوع وأن يدفع بالاتصالات الى الأمام. أما أول من أمس، في أعقاب التصفية، فقد أعلن عن إلغاء وصوله.أمر واحد مؤكد: موت العاروري ومساعديه سمير فندي وعزام الأقرع، سيمس في المدى القصير في أعمال فرع حماس في بيروت، لكنه لن يغير الواقع. فحماس هي منظمة (مقاومة) أكبر من كل واحد من شهدائها المحتملين، بمن فيهم السنوار أيضا.