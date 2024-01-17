الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرهان على حياة المخطوفين

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
بقلم: رونين بيرغمان

دولة إسرائيل، جهازها الأمني، الجيش، الموساد، الشاباك، وزارة الدفاع ومحيط رئيس الوزراء؛ كلهم بثقة ذاتية عالية مثل من يدخل الى ساحة القمار ويبدأ باللعب. هكذا شبه، أول من أمس، أحد أكثر المطلعين على بواطن الحرب الأخيرة الوضعية الحالية.اضافة اعلان
هو يعرف جيدا المعلومات الحساسة، التخطيطات العملياتية للقوات، لأجل تحقيق واحد على الأقل من أهداف الحملة -قتل السنوار أو تحرير المخطوفين. لكن هذا لم يتحقق حتى الآن ودولة إسرائيل تقف أمام ماكينة الحرب وتواصل اللعب رغم أنها تخسر المرة تلو الأخرى. وهي تواصل العمل بالضبط ذاته على أمل أن تأتي اللحظة وينقلب الحظ فيكون الفوز الأكبر. 103 أيام وبهمس فقط يتحدثون في الجيش وفي الاستخبارات عن إمكانية أنه حصل في أكثر من مرة ما كان الجميع يخافونه كل الوقت -أن يقتل المخطوفون في ظروف ترتبط مباشرة بالمناورة البرية التي يفترض أن تنقذهم.
من المهم أن نقول ما هو واضح. لا يهم كيف يموت إسرائيلي ما لدى حماس، فمن اللحظة التي اختطف فيها يكون المذنب في موته هي حماس وفقط حماس وهي التي جلبته الى هذا الوضع وهي المسؤولة الحصرية عن كل مس به.
لكن في نهاية الأمر، فإن مخطوفا ما قتل هو مخطوف قتل، وإذا ما مات في سياق الحملة -سواء سقط عليه البيت أم اختنق في نفق قصف أم قتلته حماس في أطر حملة إنقاذ له أو شخصه الجيش كمقاوم فقتله رغم أنه يحمل علما أبيض، فإنهم لأول مرة يتحدثون الآن بهمس عن الإمكانية، عن الحاجة لإعادة التفكير في كل موضوع في أنه ربما ليس هناك احتمال حقا للوصول الى الفوز الأكبر في ماكينة القمار هذه ومواصلة اللعب فيها هي كضرب الرأس في الحائط، غير أنه في هذا الواقع لا يدور الحديث فقط عن مال يمكن أن نخسره، بل عن بشر يجتازون عذابات مضنية بل ومن شأنهم أن يدفعوا الثمن بحياتهم.
سرعان ما تبين بأن احتمال الإنقاذ بالقوة طفيف جدا، في ضوء الاستعدادات المتشددة من جانب حماس لكل إمكانية محاولة إنقاذ كهذه، والأوامر التي يبدو أنها صدرت لمن يحتجز الرهائن أنهم إذا شكوا للحظة بمحاولة إنقاذ، فإن أول ما سيفعلوه هو قتل المخطوفين، دون حساب، دون تفكير في إمكانية التفاوض.
موضوع المخطوفين لم يكن في البداية في رأس سلم أولويات المقبلة. كما أنه لم يندرج كهدف من أهداف الحرب. في 16 تشرين الأول (أكتوبر) فقط، بعد ضغط جماهيري شديد وانتظام أهالي المخطوفين، أضاف كابينت الحرب سرا موضوع المخطوفين كهدف ثان للحرب. وبعد وقت قصير من ذلك، بدأ أيضا الحديث عن أن الخطوة البرية ستساعد في تحريرهم. أما عمليا فيحتمل أن يكون حصل العكس -فاستخدام هذه الذريعة أتاح إطالة مدى المناورة.
لكن لا يمكن أن نقول إن مجرد التفكير بممارسة الضغط العسكري عديم المنطق، وأساسا إذا لم يكن يأخذ بالحسبان ما يعرفه -كم نفقا وكم عميقا وكم طويلا وكم متطورا، وكم صعبا تدميره يوجد لحماس. 157 نفقا تحت خانيونس وحدها، حسب ما نشرته "نيويورك تايمز" أول من أمس.
المناورة خلقت بالفعل لدى حماس أزمة في ثلاثة مجالات -القتال الشديد في الشمال لدى حماس هناك، حاجة السنوار لجمع كميات أكبر من الوقود والغذاء مما اعتقد بداية، وضائقة المدنيين، التي تزعجه أقل لكنها تمس أيضا بمصلحة حماس.
المشكلة هي أنه حتى لو لم تتوقف المعركة وواصل غالنت خطوة عسكرية تتضمن احتلال جزء على الأقل من القطاع، فإن أحدا لا يمكنه أن يضمن بأن تنتهي في غضون وقت قصير في ظل تحقيق الأهداف. عمليا يقول الجيش إنه سيستغرقه سنتين حتى يكمل هذه الخطوة، وذلك دون أن يشرح على الإطلاق ماذا سيحصل للمخطوفين في هذا الوقت. هدفان متعارضان الواحد مع الآخر.
لأجل ألا يكون الهدفان متعارضين، تعمل إسرائيل بأن تقع معجزة فتنجح في أن تجسر بين الهدفين وتطول ابتكارا يسمح لها بكشف وتشكيك الشبكة المعقدة الهائلة للأنفاق، فتصل الى السنوار دون أن يصاب المخطوفون بأذى، فيضطر السنوار تحت الضغط لأن يوقع على صفقة يمكن لإسرائيل أن تهضمها وتسمح لها أيضا بأن تقتله في إطار ذلك دون أن يتمكن من الضغط على الزر الذي يطير الجميع الى السماء.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تظاهرة في تل أبيب السبت الماضي تطالب برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحرير الأسرى لدى حماس.-(وكالات)

أصبح مسموحا الخروج إلى الشوارع

منذ1 ساعة
إسرائيل هيوم

مشتريات عسكرية بمليارات الدولارات

منذ1 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

وماذا بعد الحرب

منذ1 ساعة
هآرتس

قبيل الانفجار في الضفة

منذ1 ساعة
كادر طبي يسعف طفلا فلسطينيا مصابا جراء غارات الاحتلال - (وكالات)

لا توقفوا القتال

16 كانون الثاني 2024
معاريف

صفقة الآن

16 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

محاكمة إسرائيل في لاهاي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا يسود عدم اليقين في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

مشكلتنا إدارية وليست مالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

ضعف أداء الاقتصاد العالمي وانعكاسه محليا

رعد التل |اليوم

إعمار غزة.. عملية سياسية بشروط

سميح المعايطة |اليوم

ذلك الإصلاح الضروري

مالك العثامنة |اليوم

محور "فيلادلفيا" من جديد

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات | منذ1 ساعة
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات | منذ1 ساعة
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات | منذ1 ساعة
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
 