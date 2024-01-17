الرهان على حياة المخطوفين

يديعوت أحرونوت

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بقلم: رونين بيرغماندولة إسرائيل، جهازها الأمني، الجيش، الموساد، الشاباك، وزارة الدفاع ومحيط رئيس الوزراء؛ كلهم بثقة ذاتية عالية مثل من يدخل الى ساحة القمار ويبدأ باللعب. هكذا شبه، أول من أمس، أحد أكثر المطلعين على بواطن الحرب الأخيرة الوضعية الحالية.هو يعرف جيدا المعلومات الحساسة، التخطيطات العملياتية للقوات، لأجل تحقيق واحد على الأقل من أهداف الحملة -قتل السنوار أو تحرير المخطوفين. لكن هذا لم يتحقق حتى الآن ودولة إسرائيل تقف أمام ماكينة الحرب وتواصل اللعب رغم أنها تخسر المرة تلو الأخرى. وهي تواصل العمل بالضبط ذاته على أمل أن تأتي اللحظة وينقلب الحظ فيكون الفوز الأكبر. 103 أيام وبهمس فقط يتحدثون في الجيش وفي الاستخبارات عن إمكانية أنه حصل في أكثر من مرة ما كان الجميع يخافونه كل الوقت -أن يقتل المخطوفون في ظروف ترتبط مباشرة بالمناورة البرية التي يفترض أن تنقذهم.من المهم أن نقول ما هو واضح. لا يهم كيف يموت إسرائيلي ما لدى حماس، فمن اللحظة التي اختطف فيها يكون المذنب في موته هي حماس وفقط حماس وهي التي جلبته الى هذا الوضع وهي المسؤولة الحصرية عن كل مس به.لكن في نهاية الأمر، فإن مخطوفا ما قتل هو مخطوف قتل، وإذا ما مات في سياق الحملة -سواء سقط عليه البيت أم اختنق في نفق قصف أم قتلته حماس في أطر حملة إنقاذ له أو شخصه الجيش كمقاوم فقتله رغم أنه يحمل علما أبيض، فإنهم لأول مرة يتحدثون الآن بهمس عن الإمكانية، عن الحاجة لإعادة التفكير في كل موضوع في أنه ربما ليس هناك احتمال حقا للوصول الى الفوز الأكبر في ماكينة القمار هذه ومواصلة اللعب فيها هي كضرب الرأس في الحائط، غير أنه في هذا الواقع لا يدور الحديث فقط عن مال يمكن أن نخسره، بل عن بشر يجتازون عذابات مضنية بل ومن شأنهم أن يدفعوا الثمن بحياتهم.سرعان ما تبين بأن احتمال الإنقاذ بالقوة طفيف جدا، في ضوء الاستعدادات المتشددة من جانب حماس لكل إمكانية محاولة إنقاذ كهذه، والأوامر التي يبدو أنها صدرت لمن يحتجز الرهائن أنهم إذا شكوا للحظة بمحاولة إنقاذ، فإن أول ما سيفعلوه هو قتل المخطوفين، دون حساب، دون تفكير في إمكانية التفاوض.موضوع المخطوفين لم يكن في البداية في رأس سلم أولويات المقبلة. كما أنه لم يندرج كهدف من أهداف الحرب. في 16 تشرين الأول (أكتوبر) فقط، بعد ضغط جماهيري شديد وانتظام أهالي المخطوفين، أضاف كابينت الحرب سرا موضوع المخطوفين كهدف ثان للحرب. وبعد وقت قصير من ذلك، بدأ أيضا الحديث عن أن الخطوة البرية ستساعد في تحريرهم. أما عمليا فيحتمل أن يكون حصل العكس -فاستخدام هذه الذريعة أتاح إطالة مدى المناورة.لكن لا يمكن أن نقول إن مجرد التفكير بممارسة الضغط العسكري عديم المنطق، وأساسا إذا لم يكن يأخذ بالحسبان ما يعرفه -كم نفقا وكم عميقا وكم طويلا وكم متطورا، وكم صعبا تدميره يوجد لحماس. 157 نفقا تحت خانيونس وحدها، حسب ما نشرته "نيويورك تايمز" أول من أمس.المناورة خلقت بالفعل لدى حماس أزمة في ثلاثة مجالات -القتال الشديد في الشمال لدى حماس هناك، حاجة السنوار لجمع كميات أكبر من الوقود والغذاء مما اعتقد بداية، وضائقة المدنيين، التي تزعجه أقل لكنها تمس أيضا بمصلحة حماس.المشكلة هي أنه حتى لو لم تتوقف المعركة وواصل غالنت خطوة عسكرية تتضمن احتلال جزء على الأقل من القطاع، فإن أحدا لا يمكنه أن يضمن بأن تنتهي في غضون وقت قصير في ظل تحقيق الأهداف. عمليا يقول الجيش إنه سيستغرقه سنتين حتى يكمل هذه الخطوة، وذلك دون أن يشرح على الإطلاق ماذا سيحصل للمخطوفين في هذا الوقت. هدفان متعارضان الواحد مع الآخر.لأجل ألا يكون الهدفان متعارضين، تعمل إسرائيل بأن تقع معجزة فتنجح في أن تجسر بين الهدفين وتطول ابتكارا يسمح لها بكشف وتشكيك الشبكة المعقدة الهائلة للأنفاق، فتصل الى السنوار دون أن يصاب المخطوفون بأذى، فيضطر السنوار تحت الضغط لأن يوقع على صفقة يمكن لإسرائيل أن تهضمها وتسمح لها أيضا بأن تقتله في إطار ذلك دون أن يتمكن من الضغط على الزر الذي يطير الجميع الى السماء.