الإثنين 26 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السنوار لم يخطئ: الوضع الراهن في الحرم هو حقا في خطر

شرطة الاحتلال تحول بين المصلين والمسجد الأقصى المبارك - (أرشيفية)
شرطة الاحتلال تحول بين المصلين والمسجد الأقصى المبارك - (أرشيفية)
بقلم: روغل الفر  26/2/2024


ايهود أولمرت يقول بأن "الهدف الأسمى للثنائي ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش هو المعركة على الضفة الغربية والحرم". "الهدف النهائي" حسب قوله هو "تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين وتطهير الحرم من المصلين المسلمين وضم المناطق لدولة إسرائيل". هذا الحلم مشبع بالدم اليهودي والعربي. هو يسميه وبحق "يأجوج ومأجوج". وحسب تحليله "هم سيطروا على حكومة إسرائيل وجعلوا رئيسها خادما لهم".اضافة اعلان
هذا التفسير ليس من نصيب أولمرت وحده. فهو تفسير معظم المحللين المناهضين لبيبي، وليس فقط في "هآرتس". هذه هي النظرة السائدة في ايديولوجيا بن غفير وسموتريتش وميزان القوة بينهم وبين نتنياهو. أولمرت كان المحلل الأول. لقد جاء ليحذر مما سيأتي. ولكن ايديولوجيا هذا الثنائي الفاشي لم تولد من فراغ في أعقاب 7 تشرين الاول (أكتوبر). هذا التحليل يمكن وينبغي تطبيقه بشكل معاكس من وجهة نظر تاريخية.
في الحقيقة عاموس هرئيل ("هآرتس" في 23/2)، كتب أنه "بأثر رجعي يبدو أن سلوك بن غفير في الحرم في الأشهر التي سبقت الحرب الحالية
 وفر الذريعة لشن هجوم حماس". نداف أيال ("يديعوت احرونوت"، 23/2)، كان أكثر حزما في هذا الشأن. "في الأجهزة الاستخبارية في إسرائيل أخذت تتبلور صورة واضحة جدا للأسباب التي جعلت حماس ويحيى السنوار يقومان بهجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر). ما اكتبه هنا لا يرتكز على تقديرات أو نقاشات ذهنية، بل ترتكز على معلومات استخبارية تم ضبطها وتحليلها أثناء الحرب في القطاع. أحيانا تكون بين الاستخبارات والشباك خلافات، لكن بالذات في فهم دافع السنوار فإن مقاربتهم متشابهة". أيال يؤكد على أن صورة الاستخبارات تعتمد على "معلومات إثبات قوية ووثائق وتسجيلات ومواد تحقيق".
ما هي الصورة إذا: "السنوار والمقربون منه اقنعوا أنفسهم بأن الوضع الراهن في الحرم يوجد في خطر بسبب اليمين المتطرف في الحكومة"، شرح أيال (بين دوافع السنوار الأخرى وضع السجناء والتطبيع مع السعودية وإقصاء القضية الفلسطينية عن جدول الأعمال الدولي والعودة إلى التصفيات المركزة في القطاع).
"السنوار والمقربون منه أقنعوا أنفسهم". ما معنى ذلك؟ هم لم يقنعوا أنفسهم، بل قرأوا الواقع الموجود. فمنذ تشكيل هذه الحكومة الفاشية "الوضع الراهن في الحرم يوجد في خطر بسبب اليمين المتطرف في الحكومة"، كما يتبين من ادعاء أولمرت، الذي كما قلنا يعكس موقف التيار العام في إسرائيل المناهض لبيبي، فإن السنوار لم يخطئ. الوزراء المتطرفون الذين يسيطرون على نتنياهو يسعون إلى "تطهير الحرم من المصلين المسلمين"، حسب قول أولمرت. أي أن الوضع الراهن في الحرم يوجد في خطر على أقل تقدير.
ليس السنوار والمقربون منه هم الذين اقنعوا أنفسهم بأن الوضع الراهن في الحرم في خطر، بل بن غفير وسموتريتش هما اللذان قاما باقناعهم. استخذاء نتنياهو أمامهما أقنعهم. هم لم يقنعوا أنفسهم، بل هم ببساطة كانوا على حق. خلافا لإسرائيل فإن تقديرهم لنوايا العدو كان صحيحا ودقيقا وله أساس. اسم "طوفان الأقصى" يعكس الهدف الحقيقي لهجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، الذي نبع من خوف له أساس وهو أن مصالح المسلمين في الحرم توجد في خطر.
هنا السنوار لم يظهر جنون العظمة أو السادية الاجتماعية المتوحشة أو نزعة تدمير شيطانية، لقد كانت هناك أمور، يجب الاعتراف بذلك: معظم ضحايا المذبحة والاختطاف دفعوا ويدفعون ثمنا باهظا مقابل موقع ديني لا يهمهم، الذي حسب بن غفير وسموتريتش والسنوار يساوي تدمير العالم من أجله.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
هآرتس

إسرائيل ترفض منح تأشيرات لموظفي الإغاثة لدخول الضفة وغزة

منذ 17 دقيقة
هآرتس

ليست "شرطة عظمة يهودية"

منذ 17 دقيقة
إسرائيل هيوم

ما لم توقع صفقة تبادل سنقتحم رفح

منذ 17 دقيقة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

نافذة فرص ضيقة تفتح لنستغلها

منذ 17 دقيقة
هآرتس

لا يوجد بديل لنتنياهو

منذ24 ساعة
مسعفون يحملون جثمان أحد الشهداء الذي ارتقى بقصف الاحتلال-(وكالات)

كيف ننهي الحرب في غزة؟

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إدامة الأردن ليس خيانة لدم الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

الحاجة لخطة استجابة اقتصادية لتداعيات العدوان على غزة

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

الرؤية في عامين

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

خذلان أميركي جديد

سميح المعايطة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (6-6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

أي نفاق هذا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |منذ 18 دقيقة
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |منذ 18 دقيقة
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |منذ 18 دقيقة
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات | منذ24 ساعة
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات | منذ24 ساعة
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات |24 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- المواطن الأردني

المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن منذ24 ساعة

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !
 
 