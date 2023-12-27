السيطرة على رفح ضرورية

بقلم: يوآف ليمور
وسع الجيش الإسرائيلي أمس المعركة في الجنوب الى مخيمات اللاجئين وسط القطاع أيضا. هذه خطوة واجبة، لاجل استكمالها بجذرية ستكون حاجة لأسابيع طويلة وقوات كثيرة.
في وسط القطاع توجد أربع مخيمات لاجئين كبيرة: البريج، النصيرات، دير البلح والمغازي. عمليا يدور الحديث عن تواصل فيما بينها مكتظ جدا وعنيف جدا تحظى فيه حماس بتأييد جارف. قائد اللواء في المنطقة، ايمن نوفل، صفي في الشهر الأول من الحرب، لكن اللواء الذي تعمل في اطاره بضع كتائب يواصل عمله رغم غياب قائده المتنفذ.
ان الدخول الى هذا المجال مهم لثلاثة أسباب. الأول، لانه لا يوجد أي سبيل آخر لتحييد القدرة العسكرية لحماس في القطاع دون تنفيذ ذلك جسديا، في كل منطقة، وفي الطريق نزع قدرات الكتائب والسرايا. الثاني، لان العمل في وسط القطاع سيخلق تواصلا جغرافيا بين منطقة مدينة غزة ومنطقة خانيونس حيث ستكون السيطرة في يد إسرائيل. والثالث، لانه محظور ان يكون لحماس إحساس بان منطقة ما في القطاع محصنة من الأعمال الإسرائيلية.
حسب وتيرة تقدم الجيش الإسرائيلي في الحرب حتى الان يمكن التقدير بأن الأعمال في مخيمات الوسط ستستمر لاسابيع طويلة إلى ان تتضرر معاقل حماس بشكل ذي مغزى. حتى بعد ذلك ستتواصل فيها الأعمال، وإن كانت في صيغة مختلفة من الاقتحامات والتصفيات وفقا للحاجة ووفقا للمعلومات الاستخبارية.
قال رئيس الأركان هرتسي هليفي أمس إن الحرب ستستمر لأشهر طويلة ويبدو أنه كان متواضعا في تقديراته: فلاجل القضاء على حكم حماس ولاجل الحاق الهزيمة بقدراتها العسكرية الأساسية وكذا لاجل تصفية بنيتها القيادية، يمكن أن يتطلب هذا بضع سنوات حتى بعدها ستواصل إسرائيل العمل في غزة بقوى وطرق متغيرة على أمل أن يقوم في وقت ما حكم آخر يصمم افقا مختلفا حيال إسرائيل.
ان القرار بالعمل في وسط القطاع ليس الوحيد الذي اضطرت إسرائيل لان تتخذه. فقراران آخران على الأقل هما على جدول الأعمال: الأول، هل ستتسع المعركة في خانيونس الى مناطق أخرى من المدينة، بما في ذلك مخيم اللاجئين الذي يعتبر أحد المعاقل الأصلب لحماس في القطاع، والثاني، هل العمل أيضا في رفح، بما في ذلك إمكانية السيطرة على محور فيلادلفيا.
ان معضلة خانيونس تستوجب قرارا إيجابيا. الجيش الإسرائيلي موجود هناك منذ الآن على أي حال، وبقدر ما هو معروف قيادة حماس أيضا. من يدعي بان الضغط العسكري وحده سيحركها، ينبغي أن يشدد هذا الضغط على الرقبة. يفترض بهذا ان يدفع قدما بهدف الحرب الأول المتعلق بنزع قدرات حماس، وينبغي الأمل في ان يحقق هذا هدف الحرب الثاني ايضا المتعلق بخلق ظروف افضل لاعادة المخطوفين.
معضلة رفح معقدة اكثر. فالمدينة معقدة للاعمال (أساسا مخيم لاجئيها)، ويتجمع حولها نحو مليون لاجيء ليس لهم الى أن يذهبون ويوجد تخوف من أن يحاولوا الهروب الى سيناء مما من شأنه ان يعرض للخطر العلاقات بين إسرائيل ومصر. بالمقابل، فان السيطرة على المدينة ومحيطها حيوي لاجل عدم ترك أماكن محصنة في غزة ولاجل السيطرة على محور التهريب في فيلادلفيا.
خطوة كهذه تستوجب تنسيقا وثيقا مع مصر. توجد في هذه فضائل، أساسا لامكانية الدفع قدما في المفاوضات لتحرير المخطوفين وكذا في حلول محتملة لليوم التالي للحرب. كما يوجد في هذا مشاكل، أساسا حيال مطلب مصري متوقع للسماح بموطيء قدم متجدد للسلطة الفلسطينية في غزة. على إسرائيل أن تستنفد هذا الحوار بالتوازي مع تقدم الاعمال العسكرية ليس فقط لان مصر هي الجار الثاني لغزة، الى جانب إسرائيل بل لانها مثلنا أيضا معنية لان تتخلص من حماس وتقيم في القطاع حكما اقل تطرفا وتهديدا.