الشاباك يحذر القيادة السياسية من اشتعال في أوساط الطائفة الدرزية

هآرتس

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بقلم: عاموس هرئيلالأزمة بين الطائفة الدرزية والدولة شديدة وعميقة، وهي لا تقتصر على خلاف تجدد بسبب قضية إقامة التوربينات قرب القرى الدرزية في هضبة الجولان. فالشرخ المتفاقم مع الدروز يرتبط أيضا بتفشي الجريمة في الوسط العربي في إسرائيل وفي الأداء الفاشل للحكومة الحالية. كل الصورة تقلق القيادة الأمنية التي تخشى من "ضعضعة" العلاقات مع الدروز، ومن إمكانية أن الأمور ستنزلق نحو العنف الواسع، ومن المس المتوقع بالإسهام الكبير "للدروز" في أمن الدولة.أعمال إقامة توربينات الرياح في شمال هضبة الجولان، تم وقفها في حزيران (يونيو) الماضي إزاء أعمال الشغب العنيفة التي بدأ بها السكان الدروز في القرى المجاورة، وفيها أصيب عدد من المتظاهرين في المواجهات مع الشرطة. الحكومة أمرت بوقف الأعمال ومنذ ذلك الحين تجري اتصالات من أجل التوصل إلى صيغة لاستئنافها. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يشارك في هذه العملية بواسطة رجاله، مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي والسكرتير العسكري الجنرال آفي غيل.في الأسبوع الماضي، نشرت غيلي كوهين، من "كان"، أن الأعمال يتوقع أن تستأنف في بداية الأسبوع الحالي. هذا النشر أثار مرة أخرى عاصفة في الطائفة والاتصالات حول هذا الأمر ما تزال مستمرة، لكن الدولة ستضطر كما يبدو في النهاية الى فرض استئناف المشروع بسبب الالتزامات القانونية للشركة المنفذة.لكن خيبة الأمل في أوساط الدروز أوسع في القضية الحالية، التي تراكمت مع مرور السنين. الخلاف في هضبة الجولان يضاف ألى الغضب الكبير في أعقاب قتل أربعة أشخاص في قرية أبو سنان قبل أسبوع تقريبا، وتزايد أعمال القتل والجريمة في القرى الدرزية، المرتبطة بشكل مباشر بهياج عائلات الجريمة في الوسط العربي. في حالة الدروز يدور الحديث بالأساس عن نشاطات عائلة أبو لطيف. رئيس العائلة اعتقل مؤخرا مرة أخرى، هذه المرة بتهمة التورط في السيطرة على مناقصات البناء لجهاز الأمن. في القضية اعتقل أيضا رئيس مجلس قرية الرامة.حسب التحقيق الأولي، فإن عملية القتل في أبو سنان يمكن أن تكون مرتبطة بالعداء بين عائلة أبو لطيف وعائلة جريمة أخرى. معظم الضحايا غير مرتبطين كما يبدو بالمواجهة وتواجدوا بالصدفة في المكان. ولكن ما حدث في القرى الدرزية في العقد الماضي، هو إشارة تحذير بخصوص ما سيحدث فيما بعد في أرجاء الدولة. الحديث لا يدور فقط عن معارك إطلاق نار، بل ايضا عن تهمة سيطرة عدائية على سلطات محلية ونهب مواردها، التي تأتي من ميزانية الدولة. توجد مؤامرة صمت في هذه القرى خشية من أعمال العنف ضد من يتجرأ على التحدث، وفي الشرطة وفي النيابة العامة يشكون من أن منظمات إجرامية تحاول التقدم خطوة اخرى الى الامام، وتوسع نفوذها بواسطة تشغيل موظفين في الدولة كعملاء للدفع قدما بمصالحها في وزارات حساسة مختلفة.الغضب والخوف نتيجة تزايد الجريمة، يضاف إلى الغضب من الدولة في موضوعين: قانون القومية التي تمت إجازته في العام 2018، من قبل إحدى حكومات نتنياهو السابقة، رغم المعارضة الصاخبة للدروز؛ وقضية الأراضي. الدروز يشعرون بأن الدولة تقيد بشكل متعمد البناء في قراهم وتلاحقهم، ضمن أمور أخرى، بواسطة الغرامات العالية على مخالفات البناء في الوقت الذي تسمح فيه بالبناء في المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، حتى عندما يدور الحديث عن إجراءات غير قانونية.إن مجرد حقيقة أن مقارنة كهذه تطرح في اوساط الدروز تدل على التغيير: في السابق اعضاء كنيست من الطائفة انتشروا بين احزاب اليمين والوسط واليسار، ومعظمهم بذلوا الجهود من أجل ألا ينجروا إلى داخل الخلاف حول الشأن الفلسطيني.لأن الطائفة الدرزية صغيرة نسبيا والزيادة الطبيعية فيها منخفضة، فإن احتياجات البناء في القرى تتراوح بين 1000 وحدة سكنية في السنة. الصعوبات القانونية والبيروقراطية حول رخص البناء واوامر الهدم تثير مشاعر الاضطهاد التي تزداد عندما يدور الحديث عن الذين عملوا في السابق في منظومة الامن. مؤخرا ثارت عاصفة بسبب أمر وقف اعمال صدر ضد ضابط درزي كبير في الاحتياط الذي خدم لسنين في الاستخبارات العسكرية بعد أن قام بتسوية ارض من اجل البناء عليها.ضباط كبار في جهاز الأمن، يدركون بشكل جيد العاصفة المتزايدة في اوساط الدروز وامكانية أن تصل الى تصادم كبير مع الدولة، الذي يمكن أن يشتعل حتى حول مواجهة محددة – قضية التوربينات في هضبة الجولان أو حول هدم بيت في قرية في الجليل. رئيس الاركان، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، عملا في مجالات للطائفة في مناسبات عدة، وأكدا للمستوى السياسي خطر الانفجار. في الجيش يوجد خوف من أنه مع مرور الوقت سيتضرر الدافع لخدمة الطائفة العسكرية، التي أيضا الآن يوجد لها اسهام امني بارز في الوحدات القتالية وفي الاستخبارات العسكرية، وفي أجهزة أخرى في الاستخبارات الأخرى. حتى أنه قبل بضعة اشهر تم تنظيم لقاء لضباط دروز مع نتنياهو عرضوا فيه طلباتهم.حتى الآن، يبدو أن الحكومة تجد صعوبة، مثلما في مجالات اخرى، في الدفع قدما بحلول لمشكلات آخذة في التفاقم. اشتعال في العلاقات مع الدروز يمكن أن يحدث في موازاة الأزمة المتصاعدة في الوسط العربي إزاء الارتفاع الكبير (تقريبا ثلاثة اضعاف) في عدد عمليات القتل هناك في هذه السنة.الجريمة في الوسط العربي مرتبطة بموضوع آخر، الذي بالتحديد تقوم الحكومة بدفعه قدما بشكل حثيث، خلافا للعجز الواضح في عدد كبير من المجالات الأخرى. أول من أمس صادقت الحكومة على اقتراح وزير العدل بتشكيل لجنة تحقيق ستقوم بفحص قضية استخدام الشرطة في برامج التجسس. هذه المبادرة، تتقدم رغم سلسلة من المعارضات من قبل المستشارة القانونية للحكومة والشاباك والشرطة. لا يصعب فهم لماذا.لا يوجد ما يدعو للتأثر، بشكل خاص من عدم مشاركة نتنياهو في هذه الجلسة. التوجه من خلف هذه الأمور واضح. نتنياهو ولفين يأملان في أن عمل اللجنة، استمرارا لما نشر في مجلة "كلكليست"، سيوفر مخرجا مستقبليا من المتاهة التي يوجد فيها رئيس الحكومة بسبب محاكمته. إذا كان يمكن الادعاء بشكل ما، بأن ما كشف عن عدم قانونية استخدام الشرطة لبرامج التعقب قد شوه نتائج التحقيق مع رئيس الوزراء، فإنه سيكون له مبررا جديدا للمطالبة بوقف محاكمته. وفي مرحلة مبكرة، فإن عمل اللجنة نفسه سيساعد نتنياهو في معركته على تقويض مصداقية الشرطة والنيابة العامة. وفي مرحلة متقدمة اذا تم رفض طلبه فسيتمكن من تعزيز الاعتقاد في اوساط مؤيديه بأنه يتعرض لمضايقة متعمدة، وأنهم لا يسمحون له بمحاكمة عادلة.في هذه الاثناء وعلى خلفية الكشف الصحفي، فإن الشرطة مقيدة منذ ذلك الحين في استخدام برامج التعقب وتقول: "إن الأمر يصعب عليها أكثر محاربتها لعائلات الجريمة في القرى العربية. في حين أنهم في الشاباك يخشون من كشف معلومات بشكل غير مباشر عن طرق العمل في مكافحة الإرهاب والجريمة (أحد الأسباب هو أنهم يريدون في الجهاز تقييد تعامله مع الجريمة في الوسط العربي، ينبع من خوف مشابه)".هناك أهمية كبيرة لكشف الحقيقة حول أساليب عمل الشرطة. المشكلة هي أنه تقريبا، كما هي العادة في الحكومة الحالية، المبررات من وراء الخطوات غير موضوعية. طريقة تعيين اللجنة والتوقيت والشخص الذي سيترأسها، كل ذلك يثير علامات استفهام كبيرة حول كل العملية. مجموعة من المحامين الكبار تخطط الآن للتوجه إلى المحكمة العليا بهدف تأجيل تشكيل اللجنة.