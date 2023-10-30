الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصحوة والسعي إلى السلام

إسرائيل هيوم
إسرائيل هيوم
نوحاما دويك
وصلت يوم السبت الى كنيس في شمال تل أبيب بمناسبة تسمية حفيدة شقيقتي. لحظة مؤثرة، ولا سيما في ذروة أيام الحرب. علمه، أسماها والداها. وهذا اسم فيه العالم، فيه النفس وفيه اسم الرب معا.اضافة اعلان
وكانت خطت بأحرف من ذهب الكلمات – "من أجل أخي وزميلي أغرس فيك السلام".
ألقى الحاخام عيران يونغر موعظة جميلة موضوعها "سر سر"، يعد فيها الرب إبراهيم بالبلاد. شمالها ونقبها، أرضها وبحرها. "قم وسر بالبلاد على طولها وعرضها إذ هي لك". وشدد الحاخام على التزام الشعب بالسلام. 
على مدى سنين، من اليمين ومن اليسار، طلبوا السلام. ولم تلقى اليد الممدودة يدا مقابل دوما. سلام بارد، لكنه سلام. في اتفاقات إبراهيم أيضا انتصر السلام على العداء.
على مدى سنين كان اليسار الإسرائيلي يتطلع الى العيش بسلام الى جانب دولة فلسطينية محبة للسلام. دولتان لشعبين كان النداء. الرغبة والتطلع للوصول الى وضع تعيش فيه إسرائيل بسلام في حينا الاشكالي. لم تأتي الدعوة للسلام انطلاقا من انهزامية بل انطلاقا من المعرفة، الفهم والنظرة الى أماكن أخرى في العالم حيث على مدى الزمن لا يمكن التحكم بشعب آخر، بأماني الملايين.
كان هذا عاموس كينان الذي بدأ طريقه السياسي في اقصى اليمين ولاحقا انتقل الى اقصى اليسار، هو الذي قال بان يهودا والسامرة هما وطننا التاريخ. لكن فقط ما هو لك يمكنك أن تعطيه للاخر، كي تصل الى الراحة والأمان.
بالمقابل، في اليمين الأيديولوجي اعتقدوا انه يمكن الاستيطان، التحكم بشعب آخر والعيش مع الوعد الرباني حرفيا. شرقها وبحرها، شمالها ونقبها. احتكاك جبى ضحايا على مدى السنين لكنه جلب أيضا ان توصل معظم اليسار الصهيوني الى الاستنتاج بان الكتل الاستيطانية يجب أن تبقى في السيادة الإسرائيلية. فك الارتباط عن غزة الذي فعله اليمين، انطوى في داخله على وعد تحطم تماما في 7 أكتوبر 2023. الى جانبه، مع كل الأسف وخيبة الامل، تحطمت الفكرة في أنه يمكن الوصول الى حل الدولتين في المدى المنظور. هناك حاجة لان نجتاز فترة زمنية لا بأس بها، ربما جيل كامل، من الهدوء المطلق والمتابعة لما يحصل في يهودا، في السامرة وفي قطاع غزة. فحص جهاز التعليم، العمل لان يكون العالم كله مع 70 عينا على السلطة الفلسطينية وسلوكها، واساسا اذا كانت ستعود لتحكم في غزة بعد القضاء على حماس. فليكن واضحا بان دولة إسرائيل ليست حدثا عابرا. نحن هنا كي نبقى، ننمو ونزدهر، نعيد بناء المجتمع الإسرائيلي والعلاقات بين أجزائه المختلفة وتغيير القيادة لان ما كان لا يمكنه أن يستمر. لقد أوضح الانكباب على الوجه للجميع باننا اذا لم نكن متحدين، فببساطة لن نكون.
في الخامس من أيار العبري أعلن دافيد بن غوريون عن إقامة دولة إسرائيل وفي الغداة نشبت حرب الاستقلال. مرت 75 سنة، وفي 7 أكتوبر عاد وتبين لنا اننا ما نزال في ذروة الحرب على حياتنا. وفي هذه أيضا سننتصر. معا. والسلام لا بد سيأتي.
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