الصهيونية الدينية لا تنوي التوقف

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هآرتسبقلم: كارولينا ليندسمان6/10/2023أنا لا أعرف ما هو الشيء بالضبط الذي كسرني في ­مقال هاجر شيزاف حول الزيارة التي قام بها في يوم الاثنين الآلاف من الإسرائيليين بمبادرة من المجلس الاقليمي شومرون إلى الموقع الأثري "مذبح يهوشع فوق جبل عيبال"، وهو موقع يوجد في منطقة ب، أي تحت السيطرة الفلسطينية المدنية ("هآرتس"، 3/10).أنا لا أعرف إذا كان هذا وصف المهرج على الأرجل الخشبية، الذي تم دعوته لتسلية المشاركين في الحدث وأولادهم إلى جانب البالونات والفوشار والموسيقى، هو الذي هزني، أو ربما وصف مشهد الطفل الذي ركض في الطريق المؤدية الى المذبح وهو يحمل قنبلة غاز، التي ربما وجدها على الارض، أو ربما الملصق الذي كان على عربة المعدات والمكتوب عليه "العدالة لبن اوليئيل".أو ربما كلوديت وأنال، المهاجرتان من فرنسا واللتان شكلهما يشير الى أنهما علمانيتان، واللتان جاءتا الى الحدث في حافلة مع مجموعة منظمة من نتانيا، وأوضحتا لشيزاف الدافعية غير المسيحانية هي التي دفعتهما للقدوم الى هذا الحدث في المذبح الى قلب منطقة ب، الذي تم توفير حمايته من قبل جنود حرس الحدود والشرطة. "هذه نزهة. مشهد جميل. ليس كل الذين في الحافلة هم متدينون"، قالت كلوديت وأثنت على مرشدة المجموعة التي اعتبرتها "صهيونية جدا".ميلان كوندرا قارن في كتابه "الاصوات غير المحتملة للوجود" بين الحب والامبراطورية. "في اللحظة التي تموت فيها الفكرة التي بنيا عليها فانهما يغرقان" (ترجمة روت بوندي). هذا الامر الذي يفسر وجع القلب الكبير الذي شعرت به عندما قرأت هذه الاقوال. لا توجد أي جدوى في أن نفسر لكلوديت وأنال بأن هذا ليس صهيونية. ايضا من قال بأنني مخولة اكثر من كلوديت لتحديد ما هي الصهيونية. على أي حال، العالم هو ملك الشباب. مهما كانت الصهيونية فان الصهيونية الدينية قد قتلتها وورثتها. المشروع الصهيوني مات، فليحيا المشروع الصهيوني الديني. ربما هذا فقط مزاج سيء وهو سيمر. ولكن ما صدمني بقوة هو الحاجة الى فكرة، أو اذا شئتم وهم مؤسس، من اجل الدفاع عن الامبراطورية وعن الحب من الغرق.الانتقاد الذي يوجه للاحتجاج، والذي اخطأت ايضا احيانا في توجيهه، يتركز على كونه يقوم على نفي الاحتلال وعلى الرغبة في الحفاظ على بنية قوة معيبة في اساسها (كلمة السر: يهودية وديمقراطية، وحتى اشكنازية وديمقراطية). المحتجون يعتبرون مثل من يعيشون في وهمين. الاول بخصوص الماضي (ارض اسرائيل الجميلة والجيدة)، والثاني بخصوص المستقبل (الذي يمكن انقاذه من يد الذين يريدون الاساءة له، وأيضا بدون وقف الاحتلال). حسب هذه الروح النقدية فان الاستيقاظ من هذه الاوهام هو مرحلة حيوية في النضال على مستقبل الدولة.لكن في هذا الاسبوع عندما ادركت أن المستوطنين لا ينوون التوقف في أي يوم، الذين بالنسبة لهم الوضع القائم بين العلمانيين والحريديين أو بين اسرائيل والفلسطينيين هو فقط خشبة القفز التي يقفزون منها الى هدف الاحتلال القادم؛ وأن ما يحدث في جبل عيبال هو فقط رصاصة البداية للمعركة على مناطق ب، بعد النجاح في المعركة على مناطق ج، واذا لم نقم بوقفهم فان المهرج مع الارجل الخشبية سيستمر من ب الى أ، أنا لم أعد على ثقة بأن الاستيقاظ بخصوص الظلم البنيوي في المشروع القديم سيخدم النضال على مستقبل الدولة. ومن الذي يضمن بأن الاستيقاظ لن يقتصر على الاعتراف بالهزيمة؟ حيث أنه في نهاية المطاف ليس في كل الحروب ينتصرون. أليس كذلك؟.ربما أن الاوهام الاساسية للحالمين من كابلان حول من هم وما هي اسرائيل هي حيوية من اجل نجاح النضال ضد الصهيونية الدينية (الحزب والحركة) وحمارها، بنيامين نتنياهو. لأنه بدون الاوهام لا يوجد أمل. وبالتالي، يبدو أنه لا توجد أي احتمالية في أن نضالهم سيتحول الى نضال صريح من اجل انهاء الاحتلال. ومن المرجح أن لا يتنازلوا عن غباء "يهودية وديمقراطية". ولكن المعسكر الذين يحتجون ضده يسوق فكرة الضم والابرتهايد ويصرخ "دولة يهودية". يبدو لي أن قوة كابلان مستعدة للنضال ضده. فلماذا توجد حاجة أصلا لايقاظهم؟.