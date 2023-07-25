الضغط الأميركي فاقم الأزمة في الكنيست

إسرائيل هيوم

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بقلم: شيريت افيتان كوهن 25/7/2023بينما إجازة الصيف أمامهم وقانون تقليص علة المعقولية خلفهم، في القيادة السياسية يأملون الآن بهدوء في العلاقات مع البيت الأبيض يسمح بمعالجة مهام عاجلة كالنووي الإيراني، تموضع حزب الله على حدود الشمال وربما أيضا توسيع اتفاقات إبراهيم.مثلما قال بايدن بصراحة للرئيس هرتسوغ، في لقائهما الثنائي في واشنطن الأسبوع الماضي، فإن الانشغال في التشريع القضائي يجتذب التركيز عن مواضيع مشتعلة أخرى على جدول الأعمال، ويجب إعادة النظرة الى التحديات السياسية المشتركة. الرئيس الأميركي لم يبقَ على اتصال مع هرتسوغ الذي هبط في بداية الأسبوع في إسرائيل الى داخل معمعان التشريع، لكنه نقل رسائله بعناية عبر إحاطات لوسائل الإعلام.في الحكومة كانوا راضين عن البيان الذي صدر عن البيت الأبيض فور التشريع ولم يتضمن تهديدات بأزمة في العلاقات، باستثناء "خيبة أمل". إذا ما بقيت هذه الأزمة صغيرة، فإن للحكومة أسبابا للتفاؤل بالنسبة لمدى الضرر بالعلاقات بين الدولتين في أعقاب تشريع القانون دون توافق واسع. في البيان عن البيت الأبيض الذي صدر بعد وقت قصير من إجازة القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، جاء أن "الرئيس بايدن أعرب علنا وبشكل خاص عن مواقفه التي تقول إن تغييرات كبيرة في الديمقراطية يجب أن تكون بإجماع واسع قدر الإمكان. مؤسف أن التصويت اليوم جرى بأغلبية طفيفة. نحن نفهم أن المحادثات مستمرة وستستمر في أثناء الأسابيع والأشهر المقبلة لأجل الوصول الى حل وسط أوسع حتى حين تكون الكنيست في إجازة".تدخل بحكم الأمر الواقعرغم السلوك الدبلوماسي الى البيت الأبيض حيال إسرائيل، فإن الولايات المتحدة تدخلت عمليا في إجراءات تشريع داخلية وفي أزمة لا تتعلق بعلاقاتها الخارجية، بل بالجماعات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي. وبينما قال الرئيس هرتسوع وهو في الولايات المتحدة إن هذا اكتراث عائلي من جانب الرئيس الذي هو من عظماء مؤيدي إسرائيل، لكن هل مثل هذا التدخل يندرج ضمن قواعد اللعب الدبلوماسية بين الدول الصديقة؟ مشكوك جدا.عمليا، "النية الطيبة للإسرائيليين معارضي القانون لحمل الإدارة الأميركية على التدخل في أزمة داخلية ستؤدي في النهاية الى مفاقمتها. الظهر الذي أعطاه بايدن لمعارضي التشريع، المقابلة مع توماس فريدمان، الإحاطات لوسائل الإعلام ضد استمرار التشريع دون توافقات، وغيرها وغيرها، كانت ريح اسناد أثقلت قلب المعارضة لحظات قبل أن يتحقق حل وسط".إذا كان الرئيس الأميركي يقول إنه محظور التقدم في الوضع الحالي، فكيف يمكن لغانتس أو لبيد أن يتوصلا الى توافقات مع الائتلاف، الذي يفتقد لكل دعم أميركي في قدرته على الحكم بأغلبية مطلقة من 64 مقعدا (وليست طفيفة مثلما كتب بالخطأ في البيان عن البيت الأبيض). لا خلاف في حجم المهام السياسية في المنطقة. الشرق الأوسط يقف أمام تغيير دراماتيكي في ضوء الحضور الصيني في المنطقة وبسط أيادي إيران لتلقي أعضاء جدد في النادي الخطير الذي تقف على رأسه.إيران تتقدم الى النووي، بينما لم توجد بعد الصيغة السياسية أو العسكرية التي تقطع خطاها. إسرائيل كفيلة بأن تجد نفسها في حرب متعددة الجبهات، بدايتها مع حزب الله. المهام الكبرى والمهمة، مثلما قالوا الأسبوع الماضي في البيت الأبيض على رجال بايدن أن يركزوا عليها بدلا من أن يصيغوا حلولا وسط في المجلس التشريعي الإسرائيلي.