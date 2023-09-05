الطاقة الشمسية أداة لتعزيز الاستيطان

هآرتس

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بقلم: نير حسون 5/9/2023في الوقت الذي فيه إسرائيل تواجه إقامة منشآت شمسية جدار من المماطلة البيروقراطية، فإنه في المستوطنات هذا المجال مزدهر ومتسارع النمو. الإدارة المدنية تدفع قدما في هذه الأثناء بـ22 خطة لإقامة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية في مناطق ج في الضفة الغربية. وحسب إحدى الخطط، فإنه ستقام في غور الأردن، منشأة قوة إنتاجها هي الأكبر من جميع منشآت الطاقة الشمسية في الدولة. هذه الخطط، يمكن أن تحول الطاقة الشمسية الى فرع اقتصادي مهم في المستوطنات وتعمق اعتماد إسرائيل عليها.إن ثمار هذه الخطوة ستقطفها، من بين جهات أخرى، المستوطنات التي توجد في الغور، والتي يتم التخطيط فيها إلى إقامة المنشأة الأكبر. حسب الخطة التي تمت المصادقة عليها قبل أسبوعين، فإن هذه المزرعة الشمسية ستقام على الأراضي الزراعية في مستوطنة نعمه وعلى أراضي 12 مستوطنة أخرى وستمتد على مساحة 3250 دونما. قدرة إنتاج هذه المنشأة ستكون 320 ميغا واط، في حين أن ما توفره المنشأتين الكبيرتين التي تمت المصادقة عليهما في اسرائيل هو 250 ميغا واط. واحدة من المنشأتين، التي كان يمكن إقامتها قرب ديمونة واجهت صعوبات وتم إلغاؤها.إذا تمت إقامتها، فإن المنشأة الشمسية الجديدة ستدر على المستوطنات فائدة اقتصادية كبيرة. "هذا مورد اقتصادي لا بأس به. نحن نقدم إسهامنا كجزء من الجهود لتحقيق الأهداف لتوفير الطاقة البديلة، الأمر الذي سيعطي أيضا الاستقرار في تزويد الكهرباء في المنطقة هنا"، قال للصحيفة رئيس المجلس الاقليمي غور الأردن، دافيد الحياني. أيضا رئيس الإدارة المدنية، العميد فارس عطيلة، بارك المصادقة على إقامة المنشأة وقال: "إنها احد المشاريع المهم جدا التي سوقتها الإدارة المدنية مؤخرا".المنشأة يتوقع أن تخدم أيضا هدفا آخر للمستوطنين وهو تعميق اعتماد إسرائيل على المنشآت والبنى التحتية التي أقيمت في المستوطنات. الآن الكهرباء يتم إنتاجها في معظمها داخل حدود الخط الأخضر ويتم تزويدها للمستوطنات.في حين أن تنفيذ هذه الخطط سيحول المستوطنات الى المزود الرئيسي للدولة بالكهرباء – ايضا الفلسطينيين في المنطقة. حسب اقوال مصدر في الإدارة المدنية، فإن الفلسطينيين لا يمكنهم التقرير بأنهم لا يريدون شراء الكهرباء التي يتم انتاجها في المستوطنات. هناك خوف آخر في اوساط مصادر في مجال الطاقة وهو أن هذه العملية يمكن أن تشوش على المدى البعيد خطط ربط إسرائيل بشبكة الكهرباء الأردنية – وهي خطوة، حسب اقوال الخبراء، مهمة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في اسرائيل.إضافة الى المنشأة الكبيرة يتم الترويج في هذه الأثناء لـ21 خطة أخرى لإقامة منشآت أصغر للطاقة الشمسية في أرجاء الضفة، التي تبلغ مساحتها معا نحو 7800 دونم. وخلافا لمشاريع الطاقة الشمسية في إسرائيل، وفي الضفة والتي هي مشاريع ثنائية الاستخدام وتقام على أسطح المباني القائمة، فإن المشاريع الجديدة ستقام على أراض لا تخدم أهدافا أخرى.في الوقت الذي فيه معظم الخطط في المستوطنات دخلت إلى مرحلة متقدمة من المصادقة، عليها فإن المشاريع داخل حدود الخط الأخضر، يتم تعويقها وهي عالقة في متاهة البيروقراطية. الشركات التي تعمل في تركيب محطات الطاقة الشمسية في اسرائيل تشتكي منذ فترة طويلة من المماطلة في المصادقة وفي ربط المنشآت الجديدة، وذلك بسبب النقص في خطوط النقل التي تزود الكهرباء، ولا سيما في المناطق التي يوجد فيها أراض احتيطاطية لإقامة المنشآت، مثلا في جنوب البلاد وفي الشمال. وحسب ادعاء وزارة الطاقة، فإن أفضلية الضفة الغربية تكمن في قربها من مركز البلاد، الأمر الذي يمكن من نقل الكهرباء مباشرة إلى مراكز الطلب. المنطقة الأكثر ملاءمة حسب شركة الكهرباء هي جنوب غور الأردن بسبب قربها من القدس.منشآت الطاقة الجديدة، أقيمت على أراض تم الإعلان، بأنها أراضي دولة أو أراض زراعية. وحسب حركة "السلام الآن"، فان 99 % من الاستخدام الذي تمت المصادقة عليها كأراضي دولة في الضفة الغربية يخدم المستوطنين. "الفلسطينيون كانوا سيكونون سعداء من إقامة منشآت للطاقة الشمسية في مناطق ج، لكن من الواضح لهم بأن إسرائيل لن تصادق على ذلك. لذلك، هم مسبقا لا يطلبون"، قال الدكتور طارق أبو حامد، مدير معهد العربة والخبير في مجال الطاقة المتجددة.السلطة الفلسطينية، تشجع على اقامة منشآت الطاقة الشمسية، لكنها مقيدة جدا بقدرتها على إصدار الرخص. مناطق ج، التي تشمل 60 % تقريبا من أراضي الضفة، وضمن ذلك تقريبا كل المناطق المفتوحة والمستوية المناسبة لإقامة مزارع الطاقة الشمسية، تقع تحت سيطرة إسرائيل الكاملة. "في ظل عدم وجود أي خيار آخر، فإنهم يذهبون إلى مناطق ب، لكن هناك الأمر أكثر صعوبة"، قال الدكتور أبو حامد.الى جانب التشجيع على الطاقة الشمسية في المستوطنات، فإن إسرائيل تقوم بتدمير بشكل متواصل منشآت صغيرة للطاقة الشمسية تقوم باقامتها التجمعات السكانية لاغراض محلية، ولا سيما في جنوب جبل الخليل وفي الغور. هذه المنشآت الصغيرة بشكل عام تكفي للإنارة والتبريد وشحن الهواتف المحمولة. وحسب المعطيات التي جمعها منسق أعمال الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإنه في السنتين الأخيرتين تم تدمير أو مصادرة 14 منشأة صغيرة للطاقة الشمسية أقامها الفلسطينيون. في الضفة الغربية هناك اكثر من 125 تجمعا للبدو أو للرعاة، تشمل نحو 11 ألف نسمة، تعتمد على كهرباء الطاقة الشمسية فقط.