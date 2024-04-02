الطريق إلى صفقة تبادل ما يزال قائما

يديعوت أحرونوت

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بقلم: آفي كالو 2/4/2024في الأسابيع الأخيرة شهدت المفاوضات لإعادة مخطوفينا شدا وجذبا كقاعدة لم تكن في صالح الهدف، وشهدت مرة أخرى كم هو محيط عمل المفاوضين عن إسرائيل، مثل محيط عمل الوسطاء من الدوحة والقاهرة أيضا ليس مستقرا. هكذا مثلا قرار مجلس الأمن غير الملزم الذي يدعو إلى وقف نار كامل، أتاح لحماس العودة (تصريحيا فقط) إلى الموقف الأساس الذي يربط عودة المخطوفين بإنهاء الحرب؛ هكذا أيضا الاحتكاك الإسرائيلي – الأميركي الذي يسحق عظمة إسرائيل سياسيا وعسكريا على حد سواء ويصدح في أرجاء المنطقة.عدم استقرار المفاوضات ليس ظاهرة خاصة للمسيرة الحساسة والمركبة لإعادة المخطوفين، ومعروفة جيدا في المحيط التجاري؛ أحيانا، سياقات المفاوضات تدخل في نوع من "الجمود"، بشكل يستدعي إعادة احتساب المسار أو الفهم بأن الزمن كفيل بأن تهدأ التوترات ويسمح بانعاش قنوات الاتصال. لكن بخلاف الواقع التجاري، فإن البعد الإنساني يدخل إلى الصورة هنا بكامل شدته: كل يوم وساعة أخرى في جحيم أسر حماس هي كارثة إنسانية وقومية حقيقية تستدعي أعمالا فورية وتكييف البرامج والمواقف، المفاهيم وطرق العمل مع الواقع الفوضوي المتغير – وبالتأكيد كذاك الذي في المفاوضات الجارية، بشكل خاص، تحت النار. هذه وتلك أيضا تستوجب بالتالي جهازا أزرق أبيض فاعلا وناجعا على نحو خاص لديه قدرة على إنتاج جواب 360 درجة (من الوسطاء وحتى عائلات المخطوفين؛ من البيت الأبيض وحتى قصر الاتحادية في القاهرة) على التطورات - وبالتأكيد الازمات – تكون حادة، سريعة، موضوعية وفي السياق. وها هو، رغم حجم التحدي واللحظة تبدو غير قليل من الحراكات في عملية اتخاذ القرار بشكل يبعث على العجب في مدى جدية رئيس الوزراء لإعادة المخطوفين، رغم تصريحاته المتكررة حول التزامه بالموضوع. هكذا، ضمن أمور أخرى، تعود دوائر في جهاز الأمن لتدعي بأن رئيس الوزراء يصر على عدم منح تفويض مرن وواسع لطاقم المفاوضات ويدير الحدث في دائرة قصيرة، تتعارض من أساسها مع الممارسات المتبعة في هذا المجال. هذا الوضع ينزع أيضا القدرة من مبعوثيه لطاولة المفاوضات لأن يكونوا ناجعين وأن يتخذوا صورة من هم مخولون، بشكل يمس بأدائهم وبمصداقيتهم أمام الوسطاء فما بالك في نظر حماس. وهكذا، ثمة مثابة مس خطير بالمسيرة وبالقدرة على التقدم في المفاوضات بشكل يؤدي الى تأخيرات إضافية في إمكانية إعادة أي من مخطوفينا في أقرب وقت ممكن.على المستوى المنظوماتي تلتقي هذه التحديات بمجالين مركزيين واضح فيهما أن حكومة إسرائيل تعاني من سلوك متردد يتحدى مسيرة المفاوضات؛ الأول، الامتناع عن رسم "اليوم التالي"، بشكل يثقل على القدرة على إيصال مسألة المخطوفين كلها إلى حل، وبالتأكيد في ضوء استمرار المعركة والتصريحات العليلة حوب "النصر المطلق". الثاني، إهمال مجال الاتصال الإستراتيجي للمفاوضات مما يسحق موقف إسرائيل في المسيرة، مثل التوتر العلني، واحيانا بمبادرة من القدس، بين إسرائيل والولايات المتحدة وهكذا أيضا رسائل متصلبة تستهدف اعتبارات سياسية اكثر من غيرها (كاهانة الوسطاء او وضع "خطوط حمراء" مزعومة من على موجات الاثير) أكثر مما تدفع قدما بمسيرة المفاوضات لاعادة المخطوفين.رغم التحديات التي واجهتها المفاوضات، فإن نافذة الفرص الإقليمية والدولية للصفقة مفتوحة. الاحتجاج المستيقظ الى جانب الضغط الدولي لإنهاء الحرب يخلق زخما متجددا للمسيرة مما يستوجب من القيادة السياسية أن تقرر أين وجهتها. وبناء على ذلك، فإن السلوك المتردد والملتبس في هذا الشأن لم يعد خيارا، بحيث أن تأخير القرار في دفع المفاوضات إلى الأمام في الوقت الحالي ليس فقط مفصلا لفحص سلوك الحكومة بل وأيضا أساس لبحث جماهيري ثاقب في مسألة الاعتبارات الغريبة لدى الحكومة وبخاصة رئيسها، في وقت الطوارئ التاريخي هذا.