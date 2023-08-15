الثلاثاء 15 آب 2023
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الطيبي وعودة وميخائيلي.. هل تريدون أن ترثوا؟

أيمن عودة وأحمد الطيبي يتوسطان أعضاء كتلتيهما وهم يحيون أنصارهم خلال الانتخابات الماضية في مدينة الناصرة - (ارشيفية)
أيمن عودة وأحمد الطيبي يتوسطان أعضاء كتلتيهما وهم يحيون أنصارهم خلال الانتخابات الماضية في مدينة الناصرة - (ارشيفية)
بقلم: نحاميا شترسلر  15/8/2023

احمد الطيبي لم يفوت الفرصة. لقد جاء هذا الاسبوع الى مظاهرة رؤساء السلطات العربية في القدس وتحدث بانفعال ضد بتسلئيل سموتريتش "العنصري" وضد "فاشية" إسرائيل. في الواقع الحديث يدور عن حكومة غير مبالية بكل عمليات القتل في المجتمع العربي التي وزير ماليتها يرفض تحويل 500 مليون شيكل خصصت للسلطات العربية وتشجيع التعليم العالي في أوساط سكان شرقي القدس.اضافة اعلان
أيضا ايمن عودة وميراف ميخائيل يشتاطون غضبا. هم ينتقدون بفظاظة حكومة الدمار وعيونهم تقطر غضبا. ولكن ما العمل، اجد صعوبة في تجنيد حتى قطرة تعاطف لهؤلاء الثلاثة، ليس لانهم ليسوا على حق، لكني اذكر جيدا كيف تدهورنا حتى الحضيض – ووصلنا الى الحكومة الأسوأ في تاريخ إسرائيل.
 كانت لدينا حكومة جيدة، حكومة ثورية من اليهود والعرب، حكومة التغيير. في اللحظة التي شكلت فيها قام عليها عدد من رجال اليمين الذين انسحبوا من الائتلاف. هذا يمكن فهمه، هم ارادوا (وحصلوا) على حكومة يمينية خالصة. ولكن كيف يمكن أن ينضم الطيبي وعودة اليهم، وبيبي وبن غفير من أجل نفس الهدف حقا؟ حيث أن حكومة التغيير اوقفت التحريض الفظ ضد العرب وحولت ميزانيات تطوير ضخمة تبلغ 28 مليار شيكل (المبلغ الذي يريد سموتريتش تقليصه) وعينت نائب الوزير يوآف سيغلوفيتش مدير لهذا المشروع الذي عمل بحماس لاجتثاث العنف في المجتمع العربي. وفي الواقع للمرة الأولى منذ عقد عدد القتلى في الوسط العربي انخفض!.
ولكن يتضح أن اي شيء موضوعي لا يهم الاثنين. بالنسبة للطيبي وعودة كل هذا سياسة صغيرة واعتبارات شخصية. هم هاجموا حكومة التغيير بدون رحمة، وصوتوا ضدها في كل المواضيع. هم حتى تجرأوا على القول بأن بينيت ولبيد اسوأ من بيبي، ورفضوا أن يعطوا للحكومة دعم من الخارج لانقاذها. هم صوتوا مع الليكود (!) ضد حكومة التغيير، الى ان رفع نفتالي بينيت يديه وقرر حل الكنيست. الآن هم مصدومون من مضاعفة عدد القتلى. الآن هم يصرخون ضد الاقتطاعات في الميزانية التي خصصتها لهم الحكومة "السيئة". هذا ليس ذروة النفاق والسخرية؟ ربما العداوة مع منصور عباس شوشت تفكيرهم، أو أنهم ارادوا ادخال الدولة في حالة فوضى. وفي كل الاحوال تعاونهم مع بيبي يلزمهم بأن يستقيلوا من اجل أن يصعدوا زعماء جدد، عقلانيين، ليسوا مرضى بمرض الكراهية.
 لدى ميخائيلي القصة مختلفة قليلا، لكن لا تقل عن ذلك خطورة. في هذه الأيام هي تدهشنا بنقدها للتمييز ضد النساء وضد نتنياهو "الخطير على أمن اسرائيل". لكنها في نهاية المطاف مسؤولة رئيسية عن وضعنا الحالي. لقد طلبوا منها، توسلوا اليها، أن توافق على التنافش بصورة مشتركة مع حزب العمل وميرتس، التي تعتبر نفسها اكبر شخص حكيم بين النساء والرجال، رفضت بفظاظة كل الطلبات وتسببت في ضياع 2 – 3 مقاعد لليسار. ميرتس لم يجتز نسبة الحسم. تخيلوا حكومة نتنياهو – بن غفير مع 61 – 62 مقعدا فقط: في هذا الوضع كان يكفي أن يتمرد عضو أو عضوين وسيتم وقف الانقلاب النظامي. في مؤتمر الحزب في تشرين الثاني يجب عليها الاستقالة. حيث أن حزب العمل برئاستها لن يجتاز حتى نسبة الحسم.
 باستثناء هؤلاء الثلاثة كان هناك كثيرون في اليسار، من بينهم محللون وصحفيون، الذين ضربوا ولكموا وشوهوا وانتقدوا بصورة سامة كل نشاط لحكومة التغيير. لقد اضروا بها، هزوها وساهموا في سقوطها دون أن يدركوا بأن السياسة هي فن الممكن وليست أحلاما خيالية. هم لم يدركوا أنهم في الإجمال اقلية في الحكومة، وتجاهلوا البديل الفظيع الذي تحقق حقا. الآن هم يصرخون بصوت عال ضد نتنياهو والكهانية والمسيحانية وتصفية المحكمة والديمقراطية. أنا غير قادر على سماعهم. هل قتلتم وتريدون أن ترثوا؟.
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