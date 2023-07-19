معاريف

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افرايم غانورفي الوقت الذي تكون فيه دولة اسرائيل في الدوامة والانتباه الجماهيري يتركز على الانقلاب القضائي، الرفض، المظاهرات، الانشقاق والشرخ المتسعين – في العالم الواسع وأساسا أعداؤنا يتابعون عن كثب الفوضى التي تمر على دولة اسرائيل، بينما يصعب على الجميع أن يفهموا كيف ولماذا ولد هذا الانقلاب الغريب في اسرائيل الديمقراطية والمستقرة التي قبل نصف سنة فقط لم يكن عبقري واحد في العالم كان يمكنه أن يتوقعه.نبأ متوقع في وسائل الاعلام الايرانية مثل "في اسرائيل يرون الظلام في نهاية النفق" يمكن أن يبدأ في كل يوم من هذه الأيام نشرة الأخبار ويصبح العنوان الرئيس. من شأن هذا ان يحصل غدا، بعد غد، فيوقظ عن حق في أوساط من يقرأوه مستوى القلق وان كان هذا لا يفترض أن يفاجئ أحدا هنا. نبأ كهذا هو في اثناء كتابة هذه السطور لا يزال خياليا من شأنه أن يكون في كل لحظة حقيقيا وينشر في الاعلام العالمي وبخاصة في الاعلام في العالم العربي.نبأ عنوانه يصرخ "رئيس جهاز الاستخبارات الايراني: "في إسرائيل يرون الظلم في نهاية النفق"، وفي العنوان الفرعي – "حكومة اليمين لنتنياهو ستفكك اسرائيل". تحت هذا العنوان تظهر صورة اجتماع قيادة الحكم وهيئة الاركان الايرانية، بينما على طاولة المباحثات تبرز صورة صحف اسرائيل: "معاريف"، "اسرائيل اليوم"، "هآرتس" و "يديعوت احرونوت" وكأنهم يفسرون من أين يأتي العنوان.في سياق النبأ كتب: "قيادة النظام الايراني اجتمعت امس للبحث في الفوضى الناشئة في دولة الصهاينة. وفي آثار هذا الوضع، على صراع ايران وحلفائها ضد العدو الصهيوني. بدأ الجلسة رئيس الاركان الايراني الجنرال محمد حسين بكري بقوله: "اسمحوا لي ان ابدأ هذه الجلسة المهمة بالذات مع آية من توراة اعدائنا الصهاينة، من اقوال نبيهم عاموس الذي قال "والعاقل في هذا الوقت يصمت". وفي ترجمة بسيطة، هذا هو وقتنا للبقاء في الظل وان كان يمكن أن ينشأ وضع لأجل التخلص من الفوضى تبادر حكومة نتنياهو الى خطوة عسكرية، في لبنان او في غزة."محظور علينا هذه الايام ان نسخن الحدود، ان ننفذ اعمالا ضد اهداف اسرائيلية ويهودية في العالم. كل عملية، كل تسخين حدود من ناحيتنا يمكن أن يجمع الشظايا التي نشأت في دولة الصهاينة. الأصح الآن هو أن ندعهم ينضجون في مرقهم، فهم يفعلون هذا على نحو ممتاز بدوننا".بعد ذلك نسمع استعراضا استخباريا من رئيس جهاز الاستخبارات الايراني عما يجري في دولة الصهاينة. وعلى حد قوله، "يتبين أن اعداءنا الصهاينة هم أفضل الأعداء لأنفسهم. في غضون بضعة اشهر نجحت حكومة اليمين لنتنياهو أن تفعل ما لم تنجح الجيوش العربية والفلسطينيون في فعله في كل الحروب والصراعات على مدى 75 سنة. مثلما يبدو هذا على مدى الـ 30 اسبوعا التي تجري فيها هناك الاحتجاجات والمظاهرات التي تشوش حياة الصهاينة، فان حكومة اليمين لنتنياهو ستفكك دولة اليهود."البشرى الافضل لنا هي ان هذا الانقلاب خلق ظواهر رفض للخدمة والتطوع من أفضل طياريهم، افضل القادة، ذوي الوظائف الاكثر حساسية في مجال الاستخبارات والسايبر. من المعطيات التي في ايدينا يظهر ضرر شديد في رأس حربة القوة الامنية الصهيونية."من المهم أن نضيف هنا بسرور بأني أرى ميل الرفض يتسع ايضا الى الوحدات الميدانية والى الوحدات المختارة مثل سييرت متكال خاصتهم. دولة الصهاينة تضعف وتتفكك اكثر فأكثر من يوم الى يوم، حين تضر المظاهرات التي لا تتوقف بشدة بالاقتصاد، بالمجتمع وبحياة الصهاينة، الذين يبدون في هذا الانقلاب مثلما ادعينا دوما بان هذا ليس شعبا واحدا حقيقيا وقويا بل جمع قبائلي اتحدوا لهدف واحد – سلب وطرد الفلسطينيين من ديارهم وحقولهم.وفي سياق النقاش اضاف نائب وزير الدفاع الايراني للشؤون الدولية: "بالفعل الصورة الواردة ليس عندنا فقط بل وفي العالم الواسع هي أن النظام الصهيوني في انهيار، واقع كفيل بان يقسم دولة الصهاينة الى دولتين، الى شيء يشبه كوريا الجنوبية والشمالية. نحن في واقع يمكننا فقط أن نحلم به. حكومة اليمين التي قامت في دولة الصهاينة قبل نحو نصف سنة هي الهدية الافضل التي يمكننا ان نحصل عليها."نحن نعرف جيدا بان الصهاينة خططوا واستعدوا غير مرة في أن يضروا صناعتنا النووية، لكن يتبين ان الله اراد شيئا آخر. الفوضى الناشئة هناك ستفككهم بشكل كبير. لقد بات هذا واضحا. فلئن كانت اسرائيل منذ زمن غير بعيد الرواق الى البيت الابيض لكل زعيم ودولة فان نتنياهو اليوم يستجدي دعوة ويتسول على الابواب. كما أسلفنا ينبغي الآن الحفاظ على ضبط النفس وعلى الهدوء كي ندع حكومة نتنياهو تقوم بالعمل نيابة عنا".