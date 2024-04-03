العالم صبره نفد

هآرتس

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عاموس هرئيل 3/4/2024بعد حوالي نصف سنة على اندلاع الحرب مع حماس، تقف إسرائيل أمام إمكانية حدوث عاصفة خطيرة على جبهتين. في قطاع غزة، هجوم جوي قتل فيه الجيش الإسرائيلي بالخطأ سبعة من عاملي الإغاثة في جمعيةأجنبية سيزيد الضغط الدولي حول الأزمة الإنسانية. في لبنان وفي سورية، إسرائيل تأمل بأن زيادة الضربات ضد حزب الله وإيران بالتحديد ستردعهما عن دخول حرب شاملة. في الجبهتين يصعب تشخيص سياسة واضحة وأهداف واضحة قابلة للتحقق.كل ذلك يرافقه تدهور شديد في العلاقات مع الولايات المتحدة والتشكك المتزايد في الداخل في اعتبارات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. مؤخرا، تسري إشاعات بخصوص وضع نتنياهو الصحي على خلفية علاج استثنائي اجتازه وظهور علني غريب قليلا. ولكن سياسته مقلقة أكثر: من الصعب فهم ما الذي يريد نتنياهو تحقيقه. حتى أتباعه الهستيريون بدأوا يتشككون في أعماقهم بأن النصر المطلق هو فقط شعار سيبقى منقوشا على القبعات، وأن توجه رئيس الحكومة بالتحديد هو نحو حرب أبدية، بحيث تؤجل الانتقاد الذاتي الوطني بخصوص المسؤولين عن الفشل الذريع في 7 أكتوبر، وربما تؤخر الإجراءات في محاكمته الجنائية.لقد مرت أقل من 24 ساعة والعنوان السابق الصاخب، اغتيال الجنرال الإيراني حسن مهداوي في دمشق والذي نسب لإسرائيل، أخلى المكان لدراما جديدة، قتل عاملي الإغاثة في غزة. أكثر من 30 ألف غزي، معظمهم من المدنيين، قتلوا حسب التقديرات في الحرب في القطاع. ولكن المس بالأجانب، أعضاء منظمة الإغاثة "المطبخ المركزي العالمي"، الذين وزعوا الوجبات في الحرب حتى للمحتاجين في إسرائيل، هو الذي سيثير الآن عاصفة شديدة. هذا الحادث يضاف إلى موت أكثر من 100 غزي في شمال القطاع في حادثة كانت حول قافلة مساعدات وصلت في 29 شباط، وأيضا عدة أحداث مشابهة أخرى تتعلق بإدخال المساعدات. يصعب جسر الفجوة بين المهنية الاستخبارية، كما تم التعبير عنها في الهجوم الدقيق في دمشق، وبين الضربة الخاطئة لسيارات الإغاثة في غزة (لا نريد التحدث عن إخفاقات الاستخبارات عشية هجوم حماس).النتيجة المستخلصة من الأحداث الأخيرة أصبحت واضحة: الصبر ينفد، حتى لدى أصدقائنا في الغرب، تجاه استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية، والمطالبة بزيادة المساعدات الإنسانية، أيضا إزاء التقارير المتزايدة عن مجاعة أو خطر مجاعة في أرجاء القطاع. إذا أملت إسرائيل بأن سيطرتها على إدخال المساعدات الإنسانية يمكن استخدامها كأداة ضغط لإطلاق سراح المخطوفين المحتجزين لدى حماس، فإن هذه الورقة تم أخذها أخيرا من يدها.في إسرائيل يقلقون من إمكانية أن الحادثة ستزيد الضغط الدولي لتطبيق وقف لإطلاق النار في القطاع من دون اتفاق مرضي في موضوع المخطوفين، ومن دون تفكيك سلطة حماس بالكامل في القطاع. مصادر أمنية اعترفت أن الحادثة لم تكن في فراغ. فالجيش الإسرائيلي ضرب في الأشهر الأخيرة مرات كثيرة مدنيين لا علاقة لهم، وفي بعض الحالات أيضا، ضرب قوافل مساعدات وعاملين فلسطينيين تابعين لمنظمات دولية وطواقم إعلام محلية. هذه الأخطاء حدثت أيضا نتيجة سياسة توسع أوامر فتح النار، حيث أولويتها الأولى هي تقليص تعريض الجنود للمخاطرة إلى الحد الأدنى. نقطة ضعف محتملة أخرى تتعلق بالتحديد بتقصير إجراءات المصادقة ("إغلاق الدائرة") بين القوات على الأرض، القيادات التي خلفها ومن يشغلون المسيرات في سلاح الجو. في الجيش الإسرائيلي، تفاخروا بتقليص الفترة الزمنية للمصادقة وعدد مستويات المصادقة المطلوبة بصورة حسنت وتيرة تقديم المساعدات للقوات العاملة. ولكن نتيجة جانبية محتملة هي أن رقابة أقل لاعتبارات القادة التي يحتمل أن تؤدي إلى ازدياد الأخطاء.لكن الفرق بين نظرة إسرائيل والمجتمع الدولي لاستمرار القتال في القطاع برز أيضا في قضية العملية في مستشفى الشفاء في غزة. في يوم الاثنين، خرجت قوات الجيش الإسرائيلي من المكان بعد انتهاء نشاطات استمرت لأسبوعين، قتل فيها نحو 200 فلسطيني (حسب الجيش، جميعهم تقريبا من المقاتلين)، وتم اعتقال 500 عضو من حماس والجهاد الإسلامي. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن نجاح كبير: القدرة العملياتية للتنظيمات تضررت كثيرا، وتم استخراج معلومات استخبارية، وكان هناك حرص بعدم المس بالمرضى وأعضاء الطاقم الطبي. مستشفى الشفاء لا يوصف كمستشفى، بل كمركز اختبأ المقاتلون خلف المدنيين واستخدموهم كدروع بشرية.الصورة التي رسمت في وسائل الإعلام العالمية مختلفة كليا. الصورة الإسرائيلية وكأن جميع القتلى والمعتقلين هم مقاتلون، استقبلت بتشكك. إضافة إلى ذلك، فإن ما تم التأكيد عليه هو التدمير الشديد للمنشأة الأكبر في المستشفى، التي تم تدميرها تقريبا بشكل كامل. تفسير المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي بأن المسلحين صمموا على مواصلة القتال من داخل المنشآت الطبية يقنع بالأساس الساحة الداخلية. مستهلكو الإعلام في الغرب، إذا كانوا ما يزالون يهتمون بالحرب، سيشاهدون الدمار وآثار الحرائق في مستشفى الشفاء، الذي ستكون تكلفة إعادة ترميمه باهظة جدا.بالنسبة لهم وبالنسبة لمعظم الحكومات، فإن مذبحة 7 أكتوبر أصبحت حقيقة منسية. إلى جانب ذلك، فإن تجنب نتنياهو لإظهار أي مرونة في مسألة دمج السلطة الفلسطينية في ترتيبات اليوم التالي في القطاع يحبس إسرائيل في موقف الرافض الحازم الذي يفشل أي ترتيب بديل.