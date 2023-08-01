"العدل العليا" ستنعقد في أيلول

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بقلم: حن معنيت وياعيل فريدسون 1/8/2023رئيسة المحكمة العليا، استر حيوت، اعلنت ظهر الاثنين بأن الجلسة التي ستعقد لمناقشة الالتماسات ضد القانون الذي الغى ذريعة المعقولية ستكون في 12 ايلول القادم. للمرة الاولى الالتماسات ستناقش بتركيبة كاملة من 15 قاض. المرة الاخيرة التي انعقدت فيها كل هيئة القضاة كانت في العام 1970. في حينه كانت هيئة المحكمة العليا تضم 9 قضاة.حيوت اعلنت أنها ستترأس الهيئة القضائية، التي سيشارك فيها نائب الرئيسة عوزي فوغلمان والقاضي اسحق عميت والقاضي نوعم سولبرغ والقاضية دفنه براك – ايرز والقاضية عنات بارون والقاضي دافيد مينتس والقاضي يوسف الرون والقاضية ياعيل فلنر والقاضي عوفر غروسكوفف والقاضي اليكس شتاين والقاضية غيلا كنفيه – شتاينيتس والقاضي خالد كبوب والقاضي يحيئيل مئير كوزير والقاضية روت رونين. بسبب مناقشة الغاء ذريعة المعقولية فقد تم تأجيل عقد جلسة اخرى تم تحديدها لالتماس يطالب بعزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب عدم الاهلية وذلك بسبب وجود تضارب مصالح.بعد الغاء ذريعة المعقولية في الاسبوع الماضي لم تصدر المحكمة العليا أمرا مؤقتا لتجميد تعديل القانون. طبقا لقرار القاضي دافيد مينتس فان الجلسة ستعقد بعد عطلة المحاكم وقبل تسريح القاضيتين حيوت وبارون في تشرين الاول، اللتان تعتبران قاضيتان ليبريليتان. قضاة المحكمة العليا يمكنهم اصدار قرارات حكم حتى ثلاثة اشهر من موعد تسرحهم. كما تقرر أن الحكومة والكنيست ستقدمان الرد على الالتماس حتى 10 أيام قبل الجلسة.في الليكود اعلنوا أن "حكومات اسرائيل حرصت دائما على احترام القانون وقرارات المحكمة. والمحكمة دائما حرصت على احترام قوانين الاساس. هذه الأسس تشكل القاعدة لسلطة القانون في اسرائيل والتوازن بين السلطات في أي دولة ديمقراطية. أي انحراف عن واحد من هذه المبادئ سيضر بشكل كبير الديمقراطية الإسرائيلية التي تحتاج بالذات الآن الى التهدئة والحوار والمسؤولية".قاضية المحكمة العليا المتقاعدة اييلت بروكتشيا قالت للصحيفة بأن قرار الرئيسة حيوت هو "اشارة على عظمة الموقف، وليس بالضرورة على نتائج العملية". ايضا البروفيسور ينيف روزنائي الذي شارك في المحادثات بين الائتلاف والمعارضة في مقر الرئيس اشار الى أن الامر "يدل على أن المحكمة تعتقد أن هذا الملف هو الملف الاكثر أهمية من أي ملف آخر ناقشته في حياتها: تقليص كبير لصلاحيات المحكمة". البروفيسور يوآف دوتان من الجامعة العبرية قال: "قرار حيوت أن يناقش قضاة المحكمة العليا الـ 15 هذه الالتماسات ضد قانون الغاء ذريعة المعقولية هو قرار ينبع من اهمية هذه القضية والرغبة في خلق مشهد لمحكمة تمثيلية بقدر الامكان، وربما نظريا اظهار جبهة موحدة رغم الفروق في مقاربات القضاة". وحسب دوتان فان "حيوت تتوقع امكانية حقيقية في أن تتدخل المحكمة مع خلق عقيدة دستورية جديدة".في مقابلة اجراها في الاسبوع الماضي مع "سي.ان.ان" رفض نتنياهو الاجابة على سؤال اذا كان سيحترم قرار المحكمة العليا اذا قامت بالغاء قانون الغاء ذريعة المعقولية. "بمصطلحات اميركية هذا وكأن المحكمة العليا ستقول إن أحد التعديلات في الدستور هو تعديل غير دستوري"، رد رئيس الحكومة على مقدم البرامج المعروف وولف بلتسر.بعد فترة قصيرة صدر عن مكتب رئيس الحكومة بيان توضيحي جاء فيه أن "حكومات اسرائيل دائما احترمت قرارات المحكمة، والمحكمة دائما تعتبر نفسها خاضعة لقوانين الاساس التي توليها مكانة الدستور". وجاء في البيان ايضا أن "مثل معظم مواطني اسرائيل فان رئيس الحكومة نتنياهو يعتقد أنه يجب مواصلة الحفاظ على هذين المبدأين معا".في شهر آذار الماضي، خلال محاولة الائتلاف تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة بواسطة قانون اساس، هدد وزير العدل ياريف لفين بأن الغاء التعديل "سيكون خرقا للخطوط الحمراء ونحن لن نوافق على ذلك".المحكمة العليا لم تقم في أي يوم بالغاء قانون اساس. والقضاة عادوا وأكدوا في قرارات حكمهم على الصعوبة في المراجعة القضائية لمثل هذه القوانين، وعلى عمل الكنيست كسلطة تأسيسية. في قرار الحكم للالتماس الذي تم اتخاذه لالغاء تعيين آريه درعي في منصب وزير كتبت الرئيسة حيوت بأن "هذه المراجعة يتم الاحتفاظ بها في حالات نادرة واستثنائية جدا". القاضية دفنه براك – ايرز كتبت أنها امتنعت عن الغاء القانون الذي مكن من تولي درعي لمنصبه لأنه "نحن لا ننتقل الى نقاش المجال الدستوري عندما لا تكون حاجة الى ذلك، على اساس الاحترام المتبادل الذي يجب أن تتعامل به السلطات فيما بينها".