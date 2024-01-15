العرب سيدفعون الثمن

هآرتس

اضافة اعلان

بقلم: أسرة التحريرخطة وزارة المالية التقليص بشكل غير مسبوق وغير متوازن في الميزانيات المخصصة لتنمية المجتمع العربي تدل على ان الحكومة قررت ان يكون المواطنون العرب أول من يدفع ثمن المصيبة الاقتصادية في اعقاب هجمة حماس والحرب. وبتقدير لجنة رؤساء السلطات العربية، سيبلغ التقليص 4.5 مليار شيكل كانت مخصصة لخطط في التعليم، التشغيل، الرفاه، تنمية البنى التحتية وغيرها. مشكوك أن تكون المؤشرات الأولى لثمار الاستثمار في الجمهور العربي تهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وحكومة التفوق اليهودي برئاسة بنيامين نتنياهو. وحتى جهاز الامن العام الشاباك وصف أمس، في بيان استثنائي التقليص المخطط بأنه "مس استراتيجي بالحصانة القومية"، من شأنه أن يؤدي الى "تعميق الاغتراب، إحساس عدم الانتماء وانعدام الالتزام من جانب الدولة"، مما "سيعمق احتمالات العنف على خلفية قومية".وتتضمن التقليصات في مشروع الميزانية للعام 2024، ما مجموعة 23 قرار حكومي لتقليص بمعدل 15 %. وتكاد تكون كل الخطط متعددة السنين بحيث إن التقليص سيحل أيضا على السنوات التالية. من 37 مليار شيكل لعموم القرارات خصص 32 مليارا للمجتمع العربي، والتي تتضمن ضمن أمور أخرى الخطة الخماسية (التي اتخذت في الحكومة السابقة)، خطة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وغيرها. من تحت اطار الدخان الذي تسدله وزارة المالية والحكومة بشأن "تقليصات أليمة" ستشعر بها كل أطياف المجتمع، تتضح الحقيقة: مس فظ ومركز بالميزانيات للمجتمع العربي.بينما سيكون التقليص العرض المقترح في الوزارات الحكومة 3 %، فإن التقليص في الخطة الخماسية اكبر بخمسة اضعاف. ان المس بالعرب مزدوج: عبر الخدمات التي يفترض ان تقدمها عموم الوزارات الحكومية وفي التقليص الذي "حيك" لأجلهم. تجربة الماضي تفيد أيضا بانه حتى الإقرار النهائي للميزانية الجديدة ستتقزم باقي التقليصات وبالتأكيد تلك التي تخص الجماعات التي تفضلها الحكومة، وعلى رأسها المستوطنون والحريديون.منذ قيام الدولة اتخذت الحكومات اكثر من 15 قرارا لتقليص الفجوات بين العرب واليهود، لكن تأثيرها كان صغيرا، هذا اذا كان على الاطلاق. في 2015 اقرت الحكومة برئاسة نتنياهو خطة أخرى متعددة السنين، اعتبرت نهجا جديدا. على أساس دروسها اقرت حكومة التغيير في 2021 خطة شاملة وطموحة اكثر من ذلك. مؤشرات أولية تدل على ثمار الاستثمار، ومنها التحسن في نطاق تشغيل النساء، معدل الاستحقاق لشهادة الثانوية وعدد الطلاب الجامعيين.على سموتريتش ونتنياهو أن ينصتا الى تحذيرات مسؤولي الجمهور العربي، وزارة المساواة الاجتماعية والشباك من احباط تنمية المجتمع العربي. الخطة هي تمييز مرفوض، تفرض ضائقة اقتصادية – اجتماعية على نحو 20 % من مواطني إسرائيل. محظور الموافقة على سلم الأولويات المشوه هذا.