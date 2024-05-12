آنا برسكي 12/5/2024
استغرقت مداولات الكابينت السياسي – الأمني الذي انعقد في نهاية الأسبوع لإقرار خطط تعميق المناورة العسكرية الإسرائيلية في رفح نحو ثلاث ساعات وانتهت حوالي الساعة الثانية في ليل يوم الجمعة.
صادق الوزراء بالإجماع على توسيع العملية في رفح لكنهم حرصوا على تعريفها كـ "محدودة". هكذا حسب عدة مصادر مطلعة على تفاصيل المداولات. حسب هذه المصادر فإن الحديث يدور عن توسيع الأعمال بشكل لا يؤدي إلى مواجهة أخرى مع الإدارة الأميركية.
وتحدث الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكون في أثناء المداولات وقالوا إن على المستوى السياسي الحفاظ على منظومة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، والامتناع عن مواجهات وتوترات لا تنقص على أي حال.
في الكابينت انشغلوا بالعاصفة التي أثارتها أقوال غير مسبوقة للرئيس الأميركي جو بايدن حول توريد السلاح لإسرائيل. واتهم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير قائلا: "نحن نأكل السمك الفاسد ونطرد من المدينة أيضا. كما أننا لا نوقف نقل المساعدات الإنسانية ومع ذلك نتلقى شكاوى ضدها الآن ويوقفون لنا السلاح. اقترح عليكم أن ها هي فرصة لتخفيض المساعدات الإنسانية طالما لا تنقل لمخطوفينا هذه المساعدات. يجب أن نتحدث مع الأمريكيين بكرامة لكن أن نوضح لهم بأنه أذا ما كانت علينا عقوبات ستكون مساعدات إنسانية أقل".
وبشكل مفاجئ، اختار الوزير بتسلئيل سموتريتش أن يلذعه: "الحديث بكرامة مثل تغريدتك للرئيس الأميركي؟"، فرد عليه بن غفير: "كتبت حتى برقة كبيرة، بالنسبة لما يفكر به معظم الإسرائيليين عن السلوك غير المسبوق تجاهنا". في هذه المرحلة انفجر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالضحك وذلك بعد أن أجابت الوزيرة غيلا جمليئيل: "هو حتى كان رومانسيا، إذ أضاف قلبا". وبعد أن واصل بن غفير الدفاع عن موقفه رد عليه الوزير غادي آيزنكوت: "يجب التنفس عميقا وإعطاء الكثير من الاحترام للرئيس الأميركي". لكن بن غفير أصر: "ويجب أن نبث رسالة أن حتى في الولايات المتحدة توجد أغلبية ضد بايدن".