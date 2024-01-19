الجمعة 19 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العمال الفلسطينيون: الحسم بين المخاطر

إسرائيل هيوم
إسرائيل هيوم

بقلم: يوسي بيلين  19/1/2024

 

مرة أخرى، يعود الجدال حول تشغيل الفلسطينيين الذين يأتون من خلف الخط الأخضر. محاضر جلسات الحكومة مليئة بالحجج الى هنا أو هناك، مرة أخرى يبحثون في مسألة مم نخاف أكثر -من "إرهاب الأفراد" أو من تفجر برميل البارود.اضافة اعلان
تخوفت إسرائيل من تحول التعلق بالفلسطينيين الى حقيقة. لكنها لم تبذل أبدا جهدا جديا لمساعدة الجانب الفلسطيني على خلق بديل للعمل في إسرائيل.
في مؤتمر عمال البناء الذي انعقد بعد نحو سنتين من حرب الأيام الستة، والذي غطيته إعلاميا عن صحيفة "دافار"، أعلن سكرتير عام الهستدروت بأن رؤياه هي أن كل من يقف على سقالة يكون ذات شهادة أكاديمية في جيبه. لكن المحاولة المثيرة للشفقة لإعادة رؤية العمل العبري والامتناع عن الحاجة لتشغيل عمال فلسطينيين كانت عديمة كل احتمال.
كان هناك اقتصاديون فلسطينيون تخوفوا من أنه في المناطق لن تقوم صناعة مستقلة، بسبب الإغراء للعمل في إسرائيل وتلقي أجرا عاليا نسبيا. لكن الطريق لتغيير الوضع لم يكن لمنع العمال من المناطق عن العمل في إسرائيل بل المساعدة في إقامة تشغيل بديل لهم في الضفة الغربية وفي غزة. من اعتقد بأن المساعدة للفلسطينيين ستكون من خلال إغلاق البوابات، أخطأ خطأ جسيما.
في المناطق لم تتطور صناعة فاخرة (مدينة روابي الجديدة بين رام الله ونابلس، لا تشهد على القاعدة). تسبب بهذا خليط بين جهات إسرائيلية ذات مصلحة، منعت إقامة مصانع ذات مغزى في المناطق (مثلا في فرع مواد البناء)، وبين العجز في الجانب الفلسطيني. لما كان هكذا تبقت في المناطق صناعة تقليدية، بأجر زهيد. المستثمرون المحتملون معنيون بأن يعرفوا بأنهم يستثمرون في محيط آمن نسبيا، في منظومة يوجد فيها إطار قانوني مناسب، في الوقت الذي لا توفر السلطة الفلسطينية هذا.
المستقبل القرب للضفة الغربية سيبقى متعلقا بالتشغيل في إسرائيل، سواء كان هذا يبعث حماسة الطرفين أم لا. في هذا الوضع، فإن منع العمل عن الفلسطينيين في إسرائيل هو منع الرزق عن عشرات آلاف الأشخاص، الذين معظمهم إن لم يكونوا كلهم لا يحبوننا. على تعلقنا بالأيدي العاملة من المناطق سنكون قادرين على التغلب. أما من ناحيتهم فهذا خناق.
الناس العاديون، ممن لا يمكنهم أن يعيلوا عائلاتهم من شأنهم أن يجدوا أنفسهم في أوضاع لا يمكنهم تصورها (أتذكرون "البؤساء" لفيكتور هيغو، وجان فالجان الرجل الشريف الذي اضطر، لانعدام البديل أن يسرق كي يعيش؟) إذا ما فتحت أمامهم بوابات التشغيل، فإن مستوى العنف الذي أمامهم سيكون أعلى بكثير.
إن يأس الشبان الفلسطينيين لا ينبع فقط من مصاعب الرجل بل وأيضا، وربما أكثر، من عدم استعداد إسرائيل لأن تعرض عليهم أفقا سياسيا. إذا بدا لهم هذا الأفق قابلا للتحقق، معقول الافتراض بأن مستوى الانتقال الى العنف سيرتفع أكثر. الاكتفاء بواحد من هذين العنصرين -الرزق أو الحل السياسي- ليس فيه ما يكفي، وكذا الدمج بينهما ليس وصفة محكمة لعدم العنف: دوما سيكون، في الطرفين، يحيى عياش وباروخ غولدشتاين ممن سيريان في كل حل سياسي خيانة، وسيكونان مستعدين للمخاطر بحياتهما كي لا يتقاسما البلاد -غير أنه حتى لو نجحا، لا سمح الله، من حين الى آخر في تنفيذ مبتغاهما، سيكونان أقلية صغيرة ستنبذهما الأغلبية وستكافحهما.
من يعلن بأنه لا يوجد حل سياسي، من يربط كل الفلسطينيين في جملة واحدة ويمنع الرزق عن جاره، يشبه من يستخدم حابس شرايين في وقت الطوارئ، لكنه يخاطر، في المدى البعيد، بأن ينشر في جسده مواد سامة من شأنها أن تعرض حياته للخطر. المخاطرة التي في منع دخول عمال فلسطينيين الى إسرائيل أقل بكثير من المخاطرة التي في رفضهم، والمخاطرة في عدم رسم أفق سياسي هي الأكبر على مستقبلنا.

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