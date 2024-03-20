العملية في رفح على الطاولة

إسرائيل هيوم

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شيريت افيتان كوهن وآخرون 20/3/2024تقول محافل في إسرائيل قبيل سفر رون ديرمر وتساحي هنغبي إلى واشنطن للبحث في مسألة رفح أن الحديث لا يدور عن عرض الخطط لرفح على البيت الأبيض بل أن البيت الأبيض يرغب في أن يعرض على إسرائيل بدائل عن العملية في رفح – ونتنياهو وافق على أن يسمعها، رغم تصميمه للعمل في رفح.في مكتب رئيس الوزراء أعلنوا أمس أنه في صالح استمرار القتال وفي أعقاب طلب الرئيس الأميركي جو بايدن سيرسل رئيس الوزراء نتنياهو إلى الولايات المتحدة طاقم من كبار المسؤولين برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ورئيس هيئة الامن القومي تساحي هنغبي. وسيرافق الوفد مندوب عن منسق أعمال الحكومة في المناطق.في موعد قريب من ذلك وقبيل نشاط الجيش الإسرائيلي في رفح يقلع وزير الدفاع يوآف غالنت لأول مرة منذ نشوب الحرب إلى سلسلة لقاءات في البيت الأبيض. وجاء من مكتب غالنت بأنه "توجد اتصالات على رحلة من هذا النوع منذ زمن طويل لكن لم يتفق بعد على التفاصيل النهائية".وقال رئيس الوزراء في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس أن "محافل في إسرائيل تتعاون مع الأميركيين لمنع الدخول إلى رفح". وتحدث نتنياهو مع أعضاء اللجنة أيضا عن صفقة الأسرى وقال إنه لا يمكن الكل مقابل الكل وعليه فإننا نحاول تحرير من يمكن تحريرهم. وقال نتنياهو إن ما يوجد على الطاولة هو 40 يوما لوقف نار مقابل 40 مخطوفا. "إذا لم نجلب الـ 40 مخطوفا الآن، فلن نجلب أي مخطوفين على الإطلاق"، قال نتنياهو في لجنة الخارجية والامن.وبعد يوم من وصول رئيس الموساد دادي برنياع غادر قطر أمس حيث شارك في الاتصالات لصفقة أسرى. وحسب مصادر عربية، لم يصل وفد أميركي إلى الدوحة كونه لم يسجل بعد تقدم ذي مغزى. وقدرت مصادر في الدوحة بأن المفاوضات ستكون طويلة وكفيلة بأن تكون متأثرة بأحداث مختلفة.لقد كانت المناقشات في لجنة الخارجية والأمن أمس عاصفة على خلفية قرار رئيس الوزراء نتنياهو إقرار "مشروع تجريبي محدود" على حد تعبيره لإدخال عمال فلسطينيين من الضفة. وبعد ردود الفعل الغاضبة، جاء من مكتب نتنياهو: "رئيس الوزراء لم يقر أي مشروع تجريبي".كما سُئل رئيس الوزراء عن معالجة موضوع الإعلام الرسمي في الجلسة وقال: "المشكلة هي أنه لا يوجد أناس. أنت محاط باناس لا يعرفون كيف يربطون كلمة بكلمة بالإنجليزية". وبعد ذلك نفى مكتب نتنياهو أن يكون انتقد الإعلام الرسمي.وإلى ذلك، في أخبار 12 نشر أمس أن "الإعلامي الوطني" ايلون ليفي جمد من منصبه في أعقاب تغريدة رد فيها على تغريدة وزير الخارجية البريطاني وتسبب بحرج دبلوماسي.فقد كان الوزير البريطاني كتب يقول: "نحن نواصل مناشدة إسرائيل السماح لمزيد من الشاحنات للدخول إلى غزة بأسرع طريقة ممكنة لتقديم المساعدات لمن يحتاجها". أما ليفي فرد وقال لا مشكلة في عدد الشاحنات التي تدخل إلى غزة ولاحقا جمد من منصبه.