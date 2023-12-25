العودة إلى الحرب

يديعوت أحرونوت

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بقلم: ناحوم برنياعأربعة أجانب، مستشاران إستراتيجيان، صحفيان، زاروا هنا مؤخرا، والتقوا في حديث خلفية قيادة المؤسسة السياسية والأمنية. سؤال واحد طرحوه عليّ أذهلني. فقد سألوا "ماذا، هل صحيح أن إسرائيل تخلت عن المخطوفين؟"، أنتم مخطئون، قلت. من أين تأخذون هذا؟ "هذا ما فهمته بين السطور"، أجاب أحدهم. أما الآخرون فاختاروا صياغات مشابهة. قالوا "فهمنا بأن تعليمات مقرري السياسة لديكم بأنه لن يخرج أي واحد آخر من هناك حيا".أعتقد أن الانطباع الذي أخذتموه لا يعكس السياسة، قلت. هو يعكس التشاؤم الذي حل هنا على الجميع منذ 7 أكتوبر. وقد أشركوكم في هذا المزاج.إذن ما هي السياسة، سألوا. مركبة، أجبت. متذبذبة، متشوشة. توجد لنا مشكلة عسيرة في سلم الأولويات.حرب غزة، لنضع جانبا كل الأسماء التي تتطاير في الهواء في محاولة لإيجاد اسم لها الآن -أديرت من يومها الأول حسب أهداف لم تنسجم مع الواقع. نتنياهو عرض كهدف إبادة حماس حتى الحماسي الأخير. في الجيش الإسرائيلي، فهموا بأن هذا هدف غير قابل للتحقق. فهو سيعود الى الجيش كلائحة اتهام في لجنة التحقيق. ولهذا فقد أعادوا صياغته: لا إبادة ولا تصفية -تفكيك قدرات. في نظر القارئ الفارق قد يبدو هامشيا، كلمة هنا، كلمة هناك. أما في الميدان فهو ليس هامشيا على الإطلاق. منذ بداية الحرب والجيش الإسرائيلي يناور بين الهدفين. تصفية مسؤولين كبار، استحكامات، مخازن سلاح وأنفاق تستوي هذه كلها مع مهمة التفكيك التي تبناها الجيش الإسرائيلي؛ هدم أكثر من نصف المباني في القطاع وتحويل قربة مليوني نسمة لنازحين يستوي مع حلم الإبادة لدى نتنياهو.في البداية لم تذكر إعادة المخطوفين على الإطلاق كأحد أهداف الحرب. نسوها. بعد ذلك أضافوها. ومنذئذ وهي ترفع وتنخفض في سلم الأهمية. في وسائل الإعلام يوجد لها تعبير أكثر مما في الميدان. ريح الإسناد التي يعطيها الكابينت لجهود دادي برنياع ونيتسان الون، مديري المفاوضات، متعلقة باعتبارات سياسية. في هذه اللحظة الدعم كامل: صفقة مخطوفين أخرى ستسهل على نتنياهو أن يسوق للجمهور الانتقال الى مرحلة الصيانة في الحرب، دون إنجازات يمكنه أن يلوح بها.منذ البداية كان يبدو أنه يوجد تضارب بين الحاجة لصفقة والتطلع الى إبادة حماس: فمرشح الإبادة لا يميل الى عقد الصفقات. أما الجيش فقد وجد السبيل لتسوية التضارب: الضغط العسكري سيلين السنوار. مشكوك أن يكون هذا نجح في الطريق الى الصفقات السابقة؛ مشكوك أن ينجح هذا اليوم.أعرف أن الكثيرين في الجمهور لا يحبون الشكوك في ذروة الحرب. فعندما تطلق المدافع نيرانها، تكون حاجة الى توحيد الصفوف. لكنها تطلق النار منذ شهرين ونصف، وإذا كان الأمر متعلقا بنتنياهو، فإنها ستطلق النار لسنوات أخرى. والمخطوفون ما يزالون هناك، ووضعهم يتردى. حتى مراقب الدولة، الشخصية الغافية بشكل عام، يفهم بأن لا مفر من الانتقاد.مستوى سياسي أكثر توازنا كان سيضع سلم أهداف قابل للتحقق: خلق الظروف لإعادة المخطوفين؛ تفكيك القدرة العسكرية والسلطوية لحماس؛ إعادة إحساس الأمن لسكان الغلاف والحدود اللبنانية؛ إعادة تأهيل البلدات؛ خلق الظروف لإقامة حكم بديل في غزة.في نهاية الأسبوع الماضي، ضربنا فائض المهام بكل القوة. 14 مقاتلا قتلوا في يومي الجمعة والسبت. هم قتلوا في شمال القطاع الذي لم يطهر نهائيا بعد، في مخيمات اللاجئين في الوسط وفي الأحياء الشرقية من خانيونس. قتلوا في انفجار عبوات وفي اشتباكات مع خلايا مهاجمين. الثمن باهظ، لكن أسهل علينا أن نحتمله عندما يكون واضحا ما الذي تسهم به هذه الأعمال في أهداف الحرب. ما الذي تدفعنا به الى الأمام لاستقرار الحدود وإعادة تأهيل الخراب. خلية حماس أخرى صفيت، فوهة نفق أخرى فجرت، لن تغيرا الواقع في القطاع. حان الوقت للعودة الى الأرض: تسريح الاحتياط، تقليص القوات، القتال في سبيل ما هو مهم.الكل يعرف ما الذي يسعى نتنياهو لتحقيقه في استمرار الحرب على هذا النطاق. السؤال هو ما الذي يريد تحقيقه بيني غانس، ما الذي يريد تحقيقه غادي آيزنكوت. الحرب ليس هدفا بحد ذاتها، هي وسيلة في الطريق الى شيء ما. الى أين تؤدي طريقهما؟