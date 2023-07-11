الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الفائدة والانقلاب

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
يديعوت أحرونوت
بقلم: سيفر بلوتسكر
القرار بإبقاء الفائدة على حالها أمس، كان منطويا في أقوال المحافظ البروفيسور امير يرون بالضبط، قبل شهر – كان ينبغي فقط الإنصات إليه. فقد قال: "يرون في حينه أن رفع الفائدة بـ 0.25 % إلى 4.75 %، يأخذ منذ الآن في الحسبان إمكانية جدول عال نسبيا لشهر حزيران (يونيو)، وبالتالي للزمن القريب المقبل على الأقل تكون سياسة رفع الفائدة استنفدت نفسها". عمليا، جدول حزيران(يونيو)، من المتوقع أن يكون بالذات متدن نسبيا، وجدول تموز(يوليو) على حدود صفرية إن لم تكن سلبية.اضافة اعلان
إن قرار عدم تغيير الفائدة هو بالطبع نبأ طيبا لأصحاب قروض السكن ولبعض من أصحاب الديون، وهو جيد عمليا لكل الاقتصاد. ومع ذلك لا ينبغي الاستنتاج، أن جني التضخم المالي أعيد بكامله إلى القمقم. لا، فهو ما يزال بالخارج: ضعيف وغاف ولكنه مستعد لأن يستيقظ ويهاجم. المحافظ هو الآخر يقول هذا بشكل صريح جدا: لا تخطئوا فيه ولا تعتقدوا أن حربة الفائدة لدي عادت إلى الأبد إلى غمدها. إذا رأيت التضخم المالي يرفع الرأس مرة أخرى فلن أتردد في امتشاق سلاح الفائدة المرتفع.
وماذا عن تخفيض الفائدة: حسب التوقع الأخير لبنك إسرائيل هذا خيار سيكون على جدول الأعمال فقط بعد نصف سنة على الأقل. لكن من نواح أخرى هذا توقع إيجابي ومشجع: فالاقتصاد الإسرائيلي من المتوقع أن ينمو واقعيا في العام 2023، بمعدل 3 % بنصف % أكثر من توقع نيسان (أبريل)، ومن المتوقع للاستثمارات أن تزداد بـ 4.5 % والعمالة ستبقى كاملة، والعجز في الميزانية سيبقى هامشيا وتطورات أخرى يمكن للاقتصادات المتطورة أن تغار منها.
إلى جانبها، من المهم أن نذكر دون توقف المخاطر على المستقبل، كما عددها أمس المحافظ يرون. نبدأ من التكنولوجيا العليا التي وزنها في التصدير نحو 50 %، ونموها المتسارع دفع الاقتصاد كله إلى الأمام. تكنولوجيا عليا عالمية دخلت في ركود في نهاية السنة الماضية، ما أدى إلى انكماش في الأعمال وانخفاض حاد في تجنيد المال للتكنولوجيا العليا الإسرائيلية التي معظمها تصديرا. هذا الميل إذا ما واظب من شأنه أن يؤثر سلبا على كل القطاعات الاقتصادية وليس فقط على شركات الانطلاق الآخذ عددها على أي حال بالتناقص، كما يحذر المحافظ في استعراضه ويحذر أساسا الحكومة غير المسؤولة وغير المؤدية لمهامها. خطر آخر: انخفاض إضافي في قيمة الشيكل، مثلا كنتيجة لتخفيض حقيقي في التصنيف الائتماني الدولي لإسرائيل، من شأنه ان يحبط وقف التضخم المالي. ما كنت لأبالغ بهذا الخطر: فلاسرائيل فائض هائل من العملة الصعبة ومصدرون تمنوا تخفيضا للشيكل منذ زمن بعيد.
الخطر الثالث والاصعب منها جميعا، يكمن في حملة التشريع التعسفية لحكومة روتمان – سموتريتش - بن غفير، مؤيدو الضم الثلاثي المسيحاني الذي نجح في السيطرة بسهولة على رئيس الوزراء نتنياهو وجعله عبدا طيعا له. فعندما يتبنى بيبي الفكر المتطرف الأكثر تزمتا في الخريطة السياسية الإسرائيلية، يجعل بكلتي يديه إسرائيل دولة لن ترضى الأعمال التجارية العاقلة الاستثمار فيها، التواجد فيها والعمل فيها.
الخطر على إسرائيل كدولة ديمقراطية طبيعية، خطر أجاد السفير الأميركي المنصرف وصفه كـ "نزول عن السكة"، هو خطر يغطي على كل المخاطر الأخرى. المحافظ يحذر منه، بلغته المنضبطة، حين يدعو إلى تشريع بتوافق واسع. توافق واسع بالفعل سيعطل المتطرفين وسيسمح بتحقيق السيناريوهات الاقتصادية المثلى لإسرائيل، بما فيها تصفية التضخم المالي، لكن من الصعب أن نرى روتمان   - سموتريتش - بن غفير ورفاقهم، يغادرون بهدوء المواقع الأساس التي استولوا عليها في حكم نتنياهو. وعندما يواصلون في مناصبهم وفي دوائر نفوذهم فإن الاحتمال لتحقق التوقعات المتفائلة للاقتصاد الإسرائيلي ينفد.
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