الفشل.. البطولة.. الإنجازات والأسئلة الصعبة

يديعوت أحرونوت

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يوسي يهوشع 7/11/2023بدأت هذه الحرب الشكل الأكثر فظاعة الذي يمكن تصوره، هذا إذا كان ممكنا في الأصل تخيل ضربة بدء كهذه. فالفشل العسكري كان ذريعا: من الاستخبارات التي لم توفر اخطارا إستراتيجيا بالحرب ولا حتى اخطار تكتيكي واضح، عبر القوات في قيادة المنطقة الجنوبية وفي فرقة غزة التي فشلت وحتى مفهوم الجيش الإسرائيلي على مدى السنين – وكأن حماس معنية بان تحكم لا ان تبيد إسرائيل. هذا لم يكن 1973 في 2023 بل أسوأ بكثير.مع ذلك منذ اليوم الأول كان يمكن ان نرى لماذا كان الجيش الإسرائيلي اكثر بكثير من الأسلحة الجديدة ووسائل السايبر المتطورة. فالمعارك في الغلاف في السبت الأسود كانت من اكثر المعارك بطولة في تاريخ الامة. ضباط، مقاتلون ومقاتلات أيضا هرعوا من البيت دون أن يترددوا، ومع ثلات التأهب ومواطنين آخرين وقفوا ببطولة استثنائية ضد حماس. من يدري اين كنا سنكون بلا شجاعتهم ويقظتهم.حتى بعد ذلك، تحت موجة الصدمة والقلق، يستعد الجيش الإسرائيلي للحملة الأوسع له في الجيل الأخير. بداية اثبت سلاح الجو بأن مع كل الاحترام لمواضيع مثل الإصلاح القضائي، في يوم الأمر يعد هذا آلة حرب مزيتة، أوقعت على السنوار ضربة النار التي استدعاها بيديه وتمكنت من مهاجمة أهداف بعيدة أكثر. في هذه الاثناء، بدأت الاستعدادات للمناورة البرية في غزة، المناورة التي كان من حاول منعها بدعوى أن الجيش ليس مستعدا. لكن ثلاثة فرق انتظمت، انطلقت على الدرب ومنذ عشرة أيام تقاتل في المنطقة الأكثر كثافة في العالم امام عدو نزل تحت الأرض ويستعين بوسائل قتالية وتكنولوجية برعاية الإيرانيين.وعليه، في جانب واجب التحقيق في جذور القصور والمطالبة بالمسؤولية العملية من اكبر الضباط، يجب أن يقال باستقامة: الجيش الإسرائيلي يقف على قدميه في حدث متعدد الساحات، حدث تجتذب فيه غزة أساس الانتباه، حزب الله يرفع مستوى السرعة (30 صاروخ امس، رقم قياسي منذ بداية القتال هناك) ولم ينتهِ بعد خيار الحرب الشاملة في الجبهتين. الحوثيون من اليمن أيضا محظور أن ننساهم، وبالطبع يهودا والسامرة التي لم تتحول بالخطأ الى اسكندنافيا: فقد أنزل الجيش الإسرائيلي هناك الى أيام ما قبل حارس الاسوار، وهذا أيضا يبرر حسابا للنفس إذ كان ممكنا عمل هذا قبل ذلك بكثير.هذا تحدٍ هائل لجيش وصل الى المعركة ممزقا ومتهالكا في اعقاب الازمة السياسية، لكن منذئذ وهو يتخذ الكثير من الخطوات الصحيحة لاجل إعادة الثقة: من أداء الناطق العسكري وحتى الدفع نحو خطوة برية ضد المشككين والمترددين. الى جانب هذا، سبب مركزي لحصانة الجيش الإسرائيلي هو الارتباط الوثيق مع الولايات المتحدة، حليفتنا الأهم، تلك التي كان هناك انتهازيون ومصلحيون دفعونا لان نعتقد بان في البيت الأبيض لا يجلس صديق حقيقي. الى جانب الاسناد المطلق من الرئيس بايدن، بما في ذلك زيارة تاريخية في زمن الحرب، يتبين أن انتقال الجيش الإسرائيلي الى قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي قبل نحو سنتين ساعد جدا في التعاون، الذي لا يمكن الاستطراد في الحديث عن معظمه. القطار الجوي، وكذا البحري – دراماتيكي في حجمه. "ما القي في غزة في شهر اكبر من كل ما القيناه في كل سنوات الحرب في أفغانستان"، قال جنرال اميركي لمحادثه الإسرائيلي. مع حاملتي طائرات، غواصة نووية والـ Don’t التي امتشقها الرئيس بايدن في وجه حزب الله، واضح انهم يوجدون معنا في الصفحة ذاتها.هذا لا يعني أن نصرالله انثنى تماما، وأمس كمية الاحتكاكات مع حزب الله في خط التماس كانت اكبر من عدد الاحداث في أراضي إسرائيل حيال غزة: من هناك، مثلما لا بد للجمهور أن انتبه، كمية الاطلاقات تقل كلما شدد الجيش الإسرائيلي الضغط. وذاك الضغط جاء أمس في ظل الهجمات حول مستشفى الشفاء. في الجيش الإسرائيلي يغلقون على البؤرة الحساسة، بهدف ابعاد المدنيين وخلق أكبر قدر ممكن الشرعية لاقتلاع بنى حماس التحتية التي توجد تحت أسرة المرضى هناك. في هذا السياق تجدر الإشارة الى أن الاعلام الإسرائيلي يجب أن يرتفع درجة وعلى عجل. وعلى أي حال نحن نقترب أيضا من نقطة الانقلاب من ناحية الرأي العام العالمي، والصور التي تصدرها حماس لن تساعدنا.الى جانب ذلك، لا ينجح الجيش الإسرائيلي في أن يخلق إنجازا في كل تصفية مسؤولين كبار في قيادة المنظمة. مع كل الاحترام للبلاغ اليومي عن تصفية "قائد منطقة كهذا او ذاك (التقديرات هي انه قتل نحو 15 قائد كتيبة من اصل نحو 3000، ولا يتضمن هذا أولئك المدفونين تحت الأنقاض الهائلة في القطاع)، سيكون من الصعب ان تسوق للجمهور الإسرائيلي كلفة الحرب (بالجسد، بالروح وبالمال) دون جلب رؤوس قادة امبراطورية مثل يحيى السنوار، محمد ضيف ومروان عيسى، خالد مشعل، إسماعيل هنية وصالح العاروري. كما ان سكان الغلاف لم يتلقوا جوابا بعد ما الذي سيعد وضعا آمنا يتمكنون فيه من العودة الى بيوتهم التي خربت. على أي حال، صحيح حتى الآن، هذا ليس الوضع بعد. الجيش الإسرائيلي ملزم أيضا بان يقرر وقريبا كيف سيعالج تهديد قوة الرضوان في الشمال، التي هي أيضا كفيلة بان تجعل خط التماس منطقة اشباح.لكن كالمعتاد، يعرف الجيش كيف ينظر الى الامام حين يتعلق هذا بإعادة بناء القوة، وفقا لمفاهيم تبلورت في الأيام الثلاثين هذه: محافل رفيعة المستوى تتحدث عن جيش اكبر في النظامي وفي الاحتياط، الغاء تقصير الخدمة وكذا الغاء تغيير سن الاعفاء من الاحتياط.