الجمعة 18 آب 2023
النسخة المطبوعة

الفشل التاريخي لنتنياهو

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
يديعوت أحرونوت
بقلم: آفي شيلون
الحقيقة التاريخية هي أن إسرائيل بدأت تحدد البرنامج النووي الإيراني كتهديد مستقبلي منذ عهد اسحق رابين كرئيس للوزراء. عمليا، كان التهديد المحتمل من طهران أحد تعليلات رابين التي لا تذكر في صالح اتفاق أوسلو إذ انه تطلع لان يحل المسألة الفلسطينية كي يركز على التهديد الأصعب.اضافة اعلان
لكن في صالح بنيامين نتنياهو يقال انه بالفعل وضع ايران في رأس الاجندة منذ ان تسلم منصبه كرئيس للوزراء. فقد سعى نتنياهو، في الأصل، الى تجنيد الولايات المتحدة والعالم لفرض عقوبات، الى جانب تطوير قدرة عسكرية لمهاجمة المنشآت، اذا لم يجد الضغط الاقتصادي والدبلوماسي نفعا. وكان تقدير المهنيين هو أن هجوما في ايران سيعرقل تطوير المشروع بثلاث حتى خمس سنوات.
سواء كان التهديد الإسرائيلي حقيقيا ام ان نتنياهو لوح فقط باداة فارغة في كل ارجاء العالم – ففي أوامر 2015 بلغت سياسته ذروة نجاحها. حصل هذا حين وقعت القوى العظمى مع ايران على اتفاق استهدف اجمالا ابعادها نحو 15 سنة عن نيل القنبلة. اكثر بكثير مما كان يمكن تحقيقه في هجوم عسكري.
وقد تحقق الاتفاق ليس لان إسرائيل طالبت به او فرضته، بل بسبب مصالح القوى العظمى ومصالح ايران – لكن للسيف الإسرائيلي المهدد، مثلما أيضا لاعلاء الموضوع الإيراني الى السطح في ارجاء العالم الدبلوماسي من نتنياهو ومبعوثيه، كانت بالتأكيد مساهمة في رغبة كل المشاركين للوصول الى صفقة.
لو كان نتنياهو سياسيا حقيقيا، يعترف بقدرات إسرائيل وقيودها، مثلما بقدراته وبقيوده أيضا، لكان يفترض به ان يعرف بان الاتفاق هو الأفضل من بين كل الأمور الممكنة. فضلا عن ذلك، كان يمكن لنتنياهو أن يتباهى به كاكبر إنجازاته. في الـ 15 سنة التي سيتأخر فيه المشروع الإيراني كان يمكن محاولة العمل على تغيير النظام، على توثيق المعلومات الاستخبارية عن هجوم او حتى الاقتراب منه. 15 سنة هي زمن طويل، وبالتأكيد بتعابير عالم يتغير بسرعة. لكن نتنياهو هو من كان له كل شيء، ومع ذلك أراد اكثر. فقد اختار ان يعمل على اسقاط الاتفاق، ودخول ترامب الى البيت الأبيض – استراتيجي صغير ورجال غير مسؤول – ساعده على اقناع الولايات المتحدة على التنكر للاتفاق.
بدون الاتفاق، تقدمت ايران اكثر فأكثر نحو النووي. وقد اجتازت منذ الان الحافة التي عرضها نتنياهو في خطابه الشهير في الأمم المتحدة كخط أحمر. اليوم، حين تنشر انباء عن تفاهمات متجددة ستتحقق بين الأميركيين والإيرانيين، واضح أنها ستكون اقل جودة من الاتفاق إياه؛ وواضح أساسا بان إسرائيل لم يعد يمكنها أن تعمل في ايران، سواء لاسباب داخلية ام من ناحية التحفظ الدولي على ذلك.
إن تفويت الإنجاز الذي سبق أن تحقق مع ايران هو، اكثر من أي شيء آخر الفشل التاريخي لنتنياهو كرئيس الوزراء. هذا التفويت يتناسب والتسرع الذي خطب فيه امام الكونغرس في 2002 حين حث الأميركيين على اسقاط حكم صدام حسين، وليس فقط اضعافه، دون أن يفهم بان العراق كان أيضا قوة كابحة للايرانيين، قوة اختفت.
اما الان فقد بات الأوان متأخرا؛ فالمعارضة التي اعرب عنها هذا الأسبوع مكتب نتنياهو على التفاهمات الجديدة بين الولايات المتحدة وايران لم تعد تؤثر على احد.
إن التفويت في المسألة الإيرانية يقف أيضا بقدر كبير من خلاف الهزات في السياسة الداخلية في إسرائيل. حقيقة هي أن ميل نتنياهو الى السياسة الشعبوية والاستقطابية تعاظم بالتوازي مع الزمن الذي فقدنا فيه الطريق الى وقف إيران: إذ إنه بدون المسألة الإيرانية على الأجندة لم يتبق له كيف يبرر حكمه الا بالتغييرات اللازمة ظاهرا في داخل الدولة. إن الفشل تجاه إيران هو بالتالي مزدوج: إسرائيل فشلت في إبعاد الإيرانيين عن القنبلة، وعلقت في حروب داخلية تضعفها وتشرخها، بقدر لا يقل عن أي رد إيراني كان يمكن له أن يأتي لو أننا هاجمناها. 
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