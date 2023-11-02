الفلسطينيون شرقي القدس

هآرتس

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بقلم: نير حسونالشبكات الاجتماعية في شرقي القدس صمتت. صفحات فيسبوك مع مئات المنشورات والردود اليومية توقفت. البعض حولوا نشاطهم الى شبكات تعد مجهولة أكثر مثل تلغرام وسغنال. صمت مشابه يتم الشعور به في انستغرام وتويتر وتيك توك. حسب تقدير الصحفية مي البكري، التي تتابع الشبكات الاجتماعية الفلسطينية في إطار عملها في منظمة "0202 - نظرة على شرقي القدس"، فإنه منذ الحرب حدث انخفاض 80 % على النشاطات على الشبكة في شرقي القدس.السبب الرئيسي لهذا الهدوء هو الخوف من الشرطة والشاباك في أعقاب الاعتقالات الكثيرة للأشخاص الذين تم الاشتباه بهم بدعم الإرهاب، بسبب منشورات نشرت في الشبكة. "حتى لا يمكن التحدث"، قال محمد نجم وهو رجل أعمال في شرقي القدس. "إذا جلس ثلاثة أشخاص في مكتب، فإن كل واحد منهم يخاف من الاثنين الآخرين من أن يقول أحدهما شيئا للآخر. الشاباك يقوم الآن بفحص كل لايك".السكان في شرقي القدس يقولون إن رجال الشرطة يقومون بتوقيفهم ويفحصون هواتفهم المحمولة في محاولة للعثور على منشور للإدانة أو عن أي تصريح إشكالي. مؤخرا، فضل الكثيرون منهم عدم المخاطرة، وقاموا بشطب المنشورات والتغريدات وحسابات كاملة يمكن أن تفسر كدعم لحماس، أو حتى التماهي مع سكان غزة.من يتجرأ مع ذلك على النشر، فإنه يقوم بذلك شفويا، والأقوال التي يقولونها غير سهلة على الأذن الإسرائيلية. كثيرون يرفضون تصديق الشهادات حول الفظائع التي نفذتها حماس.حتى من يعترف بالفظائع، بشكل عام يقوم بتأطيرها على الفور في سياق الاحتلال، والحصار على غزة ومعاناة المدنيين في القطاع. جميعهم يتفقون على أنه حتى لو ارتكبت حماس جرائم فظيعة، فمن غير المعقول أن يدفع سكان شرقي القدس الثمن. ولكن فقط قلائل يتجرأون على التعبير عن موقف واضح من الاشمئزاز والإدانة للمذبحة والتضامن مع الألم الإسرائيلي. بعضهم يفسرون ذلك بالخوف من رد عدائي من الجانب الفلسطيني. "الناس يخافون من هذا الطرف ومن الطرف الآخر"، قال رجل أعمال فلسطيني من شرقي القدس. "حتى أنهم توقفوا عن إرسال رسالة صباح الخير".الأمر البارز أكثر في المحادثات مع الفلسطينيين في القدس، مؤخرا، هو قوة نظريات المؤامرة حول ما حدث في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، التي كثير منها هي محاولة لإبعاد رجال حماس عن ارتكاب الفظائع.حسب أقوال س. "أنا أؤمن بأنه حدثت هناك أمور سيئة. ولكني لا أصدق كل ما يقولونه. أنا أعتقد أن الجيش الإسرائيلي قتل الكثير من الإسرائيليين في ذلك اليوم. فلماذا لا يتحدثون عن ذلك؟ لقد كانت هناك تعليمات لأعضاء حماس حول المسموح والممنوع فعله. وسمعت أيضا بأن الجيش أطلق النار وقتل كل الإسرائيليين كي لا يصبحوا أسرى لدى حماس. في كل الحالات، هذا لا يعطي الحق لقتل النساء والأطفال في غزة وهدم المباني على رؤوس ساكنيها. لماذا نحن في القدس يجب أن ندفع ثمن الأمور التي فعلتها حماس؟".