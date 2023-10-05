القانون على المذبح

هآرتس

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أسرة التحريرالقانون، والإدارة السليمة والرقابة الدولية لا تعني الوزير بتسلئيل سموتريتش، وزير شؤون الاستيطان الذي في وقت فراغه يتولى أيضا منصب وزير المالية. سموتريتش لا يلتف على القانون في المناطق بل "يسن"، بإسناد كامل من رئيس الوزراء بل وحتى من وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي.هكذا مثلا يتجاهل سموتريتش ممثلي المستشار القانوني في الضفة الغربية، الهيئة المسؤولة عن مراجعة مخططات البناء وإقرار مخططات بناء جديدة في الضفة الغربية، التي يفترض أن تحذر من تجاوز القانون الإسرائيلي والقانون الدولي. وبدلا منها يعتمد على المستشار في وزارة الدفاع، موشيه روخت مستوطن ونشيط في منتدى كهيلت سابقا، يعطيه الإذن القانوني حتى عندما لا ينسجم مع القانون أو يتناقض معه.هذا الإجراء العليل والخطير يضع إسرائيل على مسار الصدام مع الأسرة الدولية. إضافة إلى ذلك، فإنه يوسع خلافا لقانون أراضي المستوطنات في ظل الاستخفاف بقرارات محكمة العدل العليا. فالانفلات القانوني الذي يسمح سموتريتش به لنفسه وإن كان مصدره الاتفاقات الائتلافية إلا أن هذه ليست فوق القانون أو القانون الدولي.خطيرة بقدر لا يقل هي النتيجة: سموتريتش يجر وراءه وزير الدفاع يوآف غالنت ورئيس الأركان هرتسي هليفي اللذين يبدوان أنهما يئسا من محاولة كبح تسلطه وهكذا جعلا نفسيهما، بقصورهما شريكين في الجريمة.كما أن يد سموتريتش الحرة تقوض أساسات السياسة التي تمسكت بها حكومات إسرائيل بما في ذلك حكومات بنيامين نتنياهو. هكذا مثلا حج هذا الأسبوع آلاف المواطنين الإسرائيليين الى موقع "مذبح يهوشع"، في جبل عيبال قرب نابلس. أهمية هذا الموقع المشكوك فيه والذي هو موضع خلاف بين رجال المهنة لا يكمن الا في أنه يوجد في قلب المنطقة ب تحت السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية. وحسب الاتفاقات معها، فإن إسرائيل ممنوعة من العمل فيها إلا في حالات المطاردة للمخربين. رغم ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي لم يمنع المسيرة الى الموقع فقط، بل إنه رافق وحرس "الحجاج".وهكذا، بينما ينشغل بنيامين نتنياهو في دفع الانقلاب النظامي قدما، فإنه يترك في يدي مسيحانيي اليمين الصلاحيات للدفع قدما بالانقلاب السياسي الذي يستهدف إفشال كل فرصة مستقبلية بحل سلمي وتسوية إقليمية، بل وربما المس في احتمالات التطبيع مع السعودية وبالتأكيد تعريض أمن مواطني الدولة للخطر. وكل هذا بطريقة "الدومينو الاستيطانية": بداية نأخذ مناطق ج وبعد ذلك نأخذ مناطق ب.