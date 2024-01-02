الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القلعة لم تسقط

هآرتس
هآرتس

 أسرة التحرير

المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا شطبت أمس التعديل على القانون الأساس القضاء الذي الغى علة عدم المعقولية المتطرفة بالنسبة لقرارات الحكومة والوزراء.اضافة اعلان
هذا قرار سابقة وتاريخي، هو الأهم الذي تصدره المحكمة منذ الازل. أغلبية متماسكة في المحكمة، 12 من أصل 15 قاضيا، قضوا بأن للمحكمة الصلاحيات لانتقاد قوانين أساس، وهكذا وضعوا حدودا لصلاحيات الكنيست التأسيسية.
قضت أغلبيتهم بان القانون الأساس لا يمكنه أن يمس بالمزايا الجوهرية لهوية دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. قانون أساس كهذا يشكل خروجا عن الصلاحيات التأسيسية، وبالتالي فهو ملغى.
هذا القرار كان لازما وضروريا. لو قررت المحكمة العليا خلاف ذلك، لكان ممكنا للكنيست ببساطة بقوة عنوان "قانون أساس" أن تشرع كل قانون مهما كان، بقدر ما يجاز بأغلبية 61، في بعض من الحالات، وبأغلبية عادية في بعض آخر، وكان هذا القانون سيكون محصنا تماما من النقد القضائي. كقانون يحرم النساء من حق الاقتراع مثلا.
بالنسبة لشطب التعديل المعين للقانون الأساس القضاء، فان ثمانية قضاة فقط اعتقدوا بأنه يتجاوز المستوى الأعلى والنادر الذي يبرر شطب قانون أساس.
لكن بعض قضاة الأقلية أيضا، ولأجل إنقاذ التعديل من الشطب، فسروه بشكل ضيق وهكذا فإن أغلبية متماسكة عمليا اعتقدت بأن التعديل الأصلي والمتطرف لا يمكنه أن يبقى كما هو.
رأي الأغلبية في المحكمة، وعن حق، قضى بأن الغاء عدم المعقولية المتطرفة يمس بشدة بالفصل بين السلطات وبسلطة القانون في إسرائيل، يمس باستقلالية حماة الحمى التي هي حرجة في دولة إسرائيل، مع الأخذ بالاعتبار ان في إسرائيل يوجد قليل جدا من التوازنات والكوابح الأخرى، مسا شديدا بالنقد القضائي هو مس خطير بالديمقراطية الإسرائيلية.
بخلاف ردود الفعل السامة لوزير العدل يريف لفين، حزب الليكود، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي وصل القرار بانه "متطرف، مقسم للصفوف وعدم الصلاحيات" وكذا باقي أحزاب الائتلاف، على سلطات الحكم ان توقف التحريض وتحترم القرار. التعديلات في جهاز القضاء في كل ما يتعلق بتثبيت القوانين الأساس ضد الاختطافات والتعديلات المتواترة التي تقلب قوانين اللعب في إسرائيل بحيث أن كل أغلبية 61 يمكنها أن تغيرها كما يشاء – يجب ان تجرى باجماع واسع في مسيرة طويلة وليس في خطوة رشق كاسح.
يثبت القرار ان بالفعل، القلعة لم تسقط: المحكمة عرفت كيف تحمي الديمقراطية الإسرائيلية، وبذلك تنفذ دورها الأهم.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فلسطينيون يتفحصون مربعا سكنيا دمره الاحتلال أثناء عدوانه على غزة -(وكالات)

حكومتان في إسرائيل

منذ1 ساعة
1704104502583597800

‏الجيش الأميركي ربما يؤيد خطة إسرائيلية قاسية لاحتلال غزة‏

01 كانون الثاني 2024
تدمير المواقع الأثرية في غزة-(وكالات)

غزة ودور المجتمع الدولي‏

01 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يتفحصون تدمير الاحتلال لمربع سكني في القطاع -(وكالات)

نتنياهو يعرض إنجازات الجيش للخطر

31 كانون الأول 2023
هآرتس

سكان الخليل يواجهون قيودا لم يشهدوها

31 كانون الأول 2023
معاريف

الحسم فقط

31 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

فجوة الرأي العام في فلسطين وإسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم

ماذا قالوا في الحرية والعنف وعنهما؟ (1-3)

حسني عايش |اليوم

ما بعد غزة

سائد كراجة |اليوم

في غزة أكبر حمية غذائية مفروضة في التاريخ: الإبادة بواسطة التجويع

د.منذر الحوارات |اليوم

رياح التغيير تكشف المستور وتستدعي "مرحلة معدلة" من حرب غزة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات | منذ2 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات | منذ2 ساعة
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
مسجد مزقت قبته قذيفة في أحد صراعات الشرق الأوسط - (أرشيفية)

حنين إلى مشرق ضائع

ترجمات |31 كانون الأول 2023
مظاهرة مساندة لفلسطين في باريس، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

أي مجال للتفكير بعد غزة؟

ترجمات |31 كانون الأول 2023
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات |30 كانون الأول 2023
 