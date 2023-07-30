الأحد 30 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الكشف عن تورط حكومة الاحتلال بالتحضير لإقامة "الهيكل الثالث"

vVMRf
من التحضير لإقامة "الهيكل الثالث"
كشف تحقيق لقناة عبرية، عن تورط حكومة الاحتلال الإسرائيلي في خطوات التحضير لإقامة "الهيكل الثالث" المزعوم مكان مسجد قبة الصخرة في باحات المسجد الأقصى.اضافة اعلان

وجاء في التحقيق الذي نشرته القناة "12" العبرية، وفق ترجمة "صفا"، أن مدير عام وزارة شؤون القدس في حكومة الاحتلال أشرف مباشرة على جلب 4 عجول "حمراء" قبل أسابيع؛ تمهيدًا لحرقها على جبل الزيتون المقابل للمسجد الأقصى إيذانًا ببدء طقوس إقامة "الهيكل الثالث".

وأوضح التحقيق أنه جرى اختيار العجول الأربعة من عدة مزارع في الولايات المتحدة ضمن مواصفات خاصة تنص عليها الكتب اليهودية.

وبيّن أن الاحتلال جلب العجول بالطائرة وليس عبر البواخر كما هو متعارف عليه، ويبلغ عمرها نحو عام ونصف، إذ تنص الكتب الدينية اليهودية على ضرورة أن تكمل العجول في عامها الثاني تمهيدًا لحرقها وذر رمادها قبالة المسجد الأقصى.

وأشارت القناة إلى أنه وفي اللحظة التي يتم فيها ذر رماد البقرة على الجبل المذكور "فسيكسر الحاجز الذي يمنع آلاف اليهود من اقتحام المسجد الاقصى، ومنهم اليهود المتطرفون من طائفة الحريديم".

وقالت القناة إن حكومة الاحتلال ضالعة في تمويل مشروع استيراد العجول وتربيتها، ورصدت ميزانية بالملايين لتحقيق هذا الهدف.

في حين أقام مستوطنون في مستوطنة "شيلو" شمالي رام الله مهرجانًا مؤخرًا يحاكي بناء "الهيكل الثالث" المزعوم على أنقاض مسجد قبة الصخرة، اشتمل على فقرة حرق بقرة حمراء قبيل البدء ببناء الهيكل.

ولفت التقرير إلى أن أشهر معدودة تفصلنا عن حرق العجول.

وزعمت وزارة شؤون القدس التابعة للاحتلال في تعقيبها على التقرير أنه "عار عن الصحة"، وأن استيراد العجول تم بالطرق القانونية بدون أدنى علاقة باقتراب إقامة الهيكل المزعوم وظهور المسيح.
متظاهرون يواجهون قنابل الدخان من الشرطة خلال تظاهرة مناهضة لإقرار شطب بند المعقولية ضمن التعديلات القضائية في الكنيست-(وكالات)

نتنياهو حتى لم يرمش 26 تموز 2023

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

ضوء أحمر خطير وفاقع 26 تموز 2023

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

سكين في قلب الديمقراطية 26 تموز 2023

معاريف

من يؤمن 26 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
هآرتس -(الغد)

نتنياهو القيصر يحرق إسرائيل

28 تموز 2023
هآرتس -(الغد)

التكتل ضد من يؤيدون الضم سيفكك اللغم

28 تموز 2023
zSzTu

الاستخبارات الإسرائيلية تبعث بـ4 كتب تحذير نادرة وغير مسبوقة لنتنياهو

28 تموز 2023
XHdSD

إعلام عبري: ضباط كبار يبذلون الجهود للحافظ على وحدة الجيش

28 تموز 2023
هآرتس -(الغد)

بعد الشغب.. الفلسطينيون بقرية أم صفا يتهمون مستوطنا معينا

27 تموز 2023
هآرتس -(الغد)

إن لم تكن يهوديا فلن تقبل

27 تموز 2023
افكار و مواقف

سلطة المصادر الطبيعية والثروات الأردنية

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

التوقعات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

"العالم الثالث" في عصر الما – بعد - إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

عقبات تواجه الإصلاح الإداري

سلامة الدرعاوي |اليوم

كيف تبنى الدول؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

شيطنة وشيطان!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات | منذ18 ساعة
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات | منذ18 ساعة
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
 