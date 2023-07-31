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الكولونيالية اليهودية نسخة الواتساب

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مستوطنون يحتلون أرضا فلسطينية بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
هآتس
بقلم: عميره هاس
31/7/2023

يوم السبت الماضي، الساعة 14:24 ظهرت رسالة في "الواتساب" كتب فيها: "قرية بورين تتعرض لهجوم من قبل عصابات المستوطنين... أثناء محاولة السكان لإطفاء الحرائق تم الاعتداء عليهم". فيلم الفيديو لـحزب "يوجد حكم" رافقه نبأ لجاكي خوري، الذي ظهر فيه خمسة شباب ملثمين باسلوب المستوطنين وهم يخرجون من حقل زيتون، كان يتصاعد الدخان منه، وصعدوا الى قمة الجبل نحو مستوطنة يتسهار، قال سكان بورين. "الواتساب" نشر صورة لقطعة ارض تشتعل فيها نار قوية، وفيلم ظهر فيه صوت شخص وهو يلهث ويصف ما يراه: اربعة شباب، ملثمين كما قلنا، ينزلون نحو من يحاولون اطفاء الحريق.اضافة اعلان
الصور ظهرت في مجموعة واتساب باسم "توثيق هجمات المستوطنين". في يوم السبت الماضي ظهرت فيها تقارير مقتضية: "للمرة الثانية خلال بضع ساعات المستوطنون يهاجمون أبو عامر على اطراف قرية تقوع" و"المستوطنون يتجولون بين بيوت السكان في منطقة عرب الكعابنة (المعرجات) التي تقع شمال غرب اريحا، ". فيلم آخر نشر في نفس اليوم وفي نفس القرية ظهرت فيه أربع مجندات مسلحات يقفن قرب الجدار، ثلاث منهن كن يصرخن على فلسطيني "هيي هيي، اسكت، اغلق فمك" واصوات غير واضحة. وراءهن كان يقف يهودي يرتدي قبعة كبيرة وقميص بلون ابيض (يوم السبت، اليس كذلك؟) وتتدلى منه الاهداف ومسلح ببندقية. هو لم ينبس بكلمة. قطيع اغنام كان خلفه وهو يصرخ "اخرجوا الى الخارج".
المشهد غير واضح، لكن لغة الجسد وصراخ المجندات وصمت اليهودي المسلح تقول كل شيء: ها هو السيد، يوجد من مهمتهن حمايته، والفلسطينيون هم مكرهة يجب التخلص منها.
أحد سكان المعرجات شرح لي ما حدث: مستوطنون من بؤرة استيطانية عنيفة قريبة قاموا بارسال قطيعهم الى القرية البدوية كي يمكنهم الادعاء بأنه سرق، وفي اعقاب ذلك أن يقتحموا القرية بحماية الجيش. السكان صمموا على أن يصدوا بأجسادهم المستوطنين وأن يبعدوا القطيع الذي لم تتم دعوته. هذه احدى الخدع في سلسلة الاستفزازات اليومية التي بسببها الرعاة الفلسطينيون اصبحوا لا يخرجون قطعانهم الى الرعي، هكذا بحيل المستوطنين والجنود الذين يقومون بحمايتهم فقد اضطر عدد من الرعاة الى ترك بيوتهم في السنتين – الثلاث سنوات الاخيرة.
في كل يوم تنشر تقريبا في مجموعة الواتساب خمسة تقارير مشابهة، تكون مرفقة احيانا بتوثيق عمليات هدم لمباني ولآبار مياه تنفذها الادارة المدنية. هذا بث حي للتقدم الائتلافي الاستيطاني اليهودي والهجوم المخطط له والموازي له، والذي هدفه مواصلة طرد الفلسطينيين من اراضيهم.
مقابل كل هجوم يصل الى وسائل الاعلام بسبب سقوط ضحايا في الارواح وخسائر في الممتلكات، هناك عشرات الهجمات التي هي مجرد استفزازات يومية وتصل الى الواتساب. هذا البث المباشر والمستمر يوضح بشكل مؤلم عجز الذين يعارضون ارهاب الدولة والمراسلات اللاتي تريد التحقيق في كل قضية، لكن بدون نجاح في التحقيق في كل حالة. ويوضح ايضا ضياع القيادة الفلسطينية التي تواصل التنسيق الامني مع إسرائيل، لكنها لا تقوم بحماية أبناء شعبها من المشاغبين.
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