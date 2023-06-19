المحامون مضربون وليس للمتهمين في المحاكم العسكرية تمثيل

هآرتس

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بقلم: عميره هاسحوالي 50 محاميا الذين يمثلون الفلسطينيين في المحكمة العسكرية في عوفر يضربون منذ عشرة ايام، وبسبب ذلك فإن معظم الجلسات في المحكمة لا يتم عقدها، بعضها يتم عقده في الوقت الذي فيه الزبائن غير ممثلين. السبب الفوري للاضراب هو قرار الجيش منع المحامين الذين يأتون من جهة رام الله من السفر في سياراتهم حتى مدخل المحكمة، ولكن في اعقاب الاضراب تراجع الجيش عن هذا القرار. ورغم ذلك قرر المحامون الاستمرار في الاضراب عن حضور الجلسات الى أن يتم ضمان ايضا استئناف نقل ابناء عائلات المعتقلين والمحكومين، وهي الخدمة التي تم وقفها قبل سنة تقريبا.في ايام الاضراب حتى الآن عقدت المحكمة عددا من الجلسات من دون حضور المحامين، من بينها المصادقة على اعتقالات ادارية وتمديد اعتقالات وقرارات حول اعتقال حتى انتهاء الاجراءات وقراءة لوائح اتهام. مصدر اسرائيلي قال للصحيفة بأنه عند عودتهم الى العمل فانه يمكن للمحامين تقديم طلبات لفحص القرارات التي تم اتخاذها في هذه الجلسات مجددا. في الملفات التي فيها قدمت في السابق لوائح اتهام والقضايا التي انتهت بالادانة ولكن حتى الآن لم يتم اعطاء قرار احكم، تم تأجيل الجلسات، اضافة الى ذلك فان رئيس المحكمة العسكرية أمر أول من أمس القضاة باصدار قرارات حكم في ملفات مخالفات سير حتى في ظل غياب محامي. كما هو معروف حتى الآن المحكمة لم تقم باستدعاء المحامين الذين عينتهم الادارة المدنية.حسب تقدير المحامين الذين تحدثوا مع "هآرتس" فانه في كل اسبوع يتم عقد في كرفانات المحكمة العسكرية تقريبا ألف جلسة، التي تقتضي تواجدهم في مختلف الجلسات التي تشمل تمديد الاعتقال وجلسات بخصوص ملفات مخالفات سير (لفلسطينيين من الضفة الغربية) والمصادقة على اوامر اعتقال اداري واطلاق سراح مبكر وقراءة لوائح اتهام قدمت في السابق وتمت مناقشتها والاستماع الى الالتماسات. إن زيادة الجهات الاسرائيلية ذات الصلة بمنشأة المحكمة العسكرية صعبت على المحامين فهم من الذي يدير التنسيق والارتباط. المحامون قالوا للصحيفة بأنه لم يقدم لهم أي أحد سبب معقول للتغيير المفاجئ أو اشار الى حادثة أمنية استثنائية تفسر هذا القرار.المحكمة العسكرية توجد في جنوب غرب رام الله في موقع عسكري يضم ايضا سجنا تابعا لمصلحة السجون للفلسطينيين فقط. وموقع تحقيق للشباك. غرب الموقع يوجد حاجز تجاري فيه بطريقة ظهر الى ظهر، يتم تحميل وانزال بضائع وجهتها هي الضفة الغربية وقطاع غزة. في هذا الحاجز التجاري لا يوجد عبور للمارة أو السيارات – باستثناء الشاحنات التي تحمل اللوحات الاسرائيلية. منذ بداية سنوات الألفين فان الموقع العسكري الذي اقيم على اراضي بيتونيا ورفات تحول الى جزء من كتلة اكبر لمستوطنة جفعات زئيف وجفعون وغيرها، التي تم ضمها فعليا لاسرائيل ويسمح لعدد قليل من الفلسطينيين بالسير على شوارعها – هذا ايضا يكون بواسطة تصريح خاص. على الحاجز الذي يوجد قبل الحاجز التجاري توجد قوة لحرس الحدود والمسؤولية الامنية هي لشرطة لواء القدس. المسافة بين الحاجز ومدخل المحكمة هي 800 متر في شارع قديم وضيق، وعلى جانبيه يوجد جدار من الاسلاك الشائكة أو من الاسمنت. المحامون دائما سمح لهم السفر في سيارتهم حتى مدخل المحكمة الشمالي، والجدار في الاصل يمنعهم من الاستمرار في السفر جنوبا نحو المستوطنات.في 7 الشهر الحالي تفاجأ المحامون عندما اكتشفوا أن جنود حرس الحدود على الحاجز منعوهم من السفر بسياراتهم وقالوا لهم بأنه يجب عليهم السير مشيا على الاقدام. في اليوم التالي انتظرتهم حافلة اسرائيلية لنقلهم الى المحكمة. وقد سمعوا من السائق بأنه فقط مسموح للمحامين بالركوب في الحافلة وليس أبناء عائلات السجناء. المحامون رفضوا ركوب الحافلة. وأحدهم قال للصحيفة بأنه لا يوجد أي سبب ليكونوا مرهونين بخدمة النقل في ساعات محددة، وأنه احيانا يبقون حتى ساعة متأخرة في المحكمة أو يسرعون من اجل الوصول الى الجلسة. وقد انضم للاضراب ايضا محامون من سكان القدس أو من المواطنين الاسرائيليين الذين مسموح لهم السفر عبر كتلة المستوطنات وتوقيف سياراتهم في جنوب الموقع العسكري.في 13 الشهر الحالي عرض على المحامين المضربين بديل وهو السفر في سياراتهم عبر حاجز الجيب الذي يفصل بين القرى الفلسطينية وكتلة مستوطنات جفعات زئيف. أي أنه بدلا من السفر لمسافة اقل من كيلومتر بين موقع الحراسة التابع لحرس الحدود والمحكمة اقترح عليهم السفر 15 كم في كل اتجاه، من جنوب رام الله وبعد ذلك التوجه نحو الغرب وهذا من اجل الانتظار على الحاجز الى حين سماح الجنود لهم بدخول مستوطنات جفعات زئيف ومن هناك الاتجاه شمالا لبضعة كيلومترات والوصول الى المحكمة.المحامون رفضوا هذا الاقتراح الذي ظهر لهم اقتراح سخيف وغير منطقي. بعد اسبوع على البدء في الاضراب، في 14 الشهر الحالي، تم ابلاغهم بأنه تم الغاء المنع وأنه يمكنهم العودة والقدوم بسياراتهم الى مدخل المحكمة. ولكن المحامين يستمرون في الاضراب ويطالبون بحل مشكلة نقل أبناء عائلات السجناء. حتى قبل سنة وخلال اكثر من عشر سنوات تم تخصيص لأبناء العائلات سيارة أجرة تحمل لوحة ارقام فلسطينية والسائق الوحيد هو فلسطيني، الذي سافر ذهابا وايابا مسافة الـ 800 متر من الحاجز حتى مدخل المحكمة الشمالي وكان يأخذ 10 شيكلات من كل شخص. كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يجدون صعوبة في السير أو في الشتاء وطقس الخماسين هذه الخدمة كانت حيوية. بسبب شكاوى مختلفة من المسافرين قالت مصادر فلسطينية للصحيفة بأن السلطات الفلسطينية طلبت من السائق وقف العمل هناك.قبل بضع سنوات قال هذا السائق للصحيفة بأنه حصل على تصريح من السلطات الاسرائيلية لنقل المسافرين في هذا المقطع. وفي فحص "هآرتس" الذي اجرته في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 تبين أنه ليس هناك أي جهة اسرائيلية رسمية سمحت له بالعمل في المكان. ومصدر أمني قال إنه ربما هذا الامر حدث بسبب علاقات معرفة شخصية له مع جنود حرس الحدود على الحاجز. سواء الادارة المدنية المسؤولة عن التنسيق بين اسرائيل وجهات فلسطينية في السلطة الفلسطينية، قالوا في حينه بأن استئناف النقل لا يقع تحت مسؤوليتهم. من شرطة اسرائيل، التي حرس الحدود خاضع لها، ورد للصحيفة بأنه "اذا تم الحصول على طلب منظم حول الامر فانه سيتم فحصه ومعالجته طبقا لذلك".مصدر في لجنة الارتباط الفلسطينية قال في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بأنه قدم طلب للادارة المدنية من اجل السماح بتشغيل السيارة. مصدر امني اسرائيلي قال في حينه للصحيفة بأنه لا يعرف عن هذا الطلب. في مؤسسات فلسطينية مثل "نادي الأسير" ووزارة شؤون الاسرى تم التحدث عن تشغيل سيارة ذهابا وايابا بالمجان من اجل نقل العائلات، وحتى أنه تم تخصيص سائق وسيارة لذلك. وحتى بعد مرور ثمانية اشهر على ذلك فان كل الاطراف ذات العلاقة لم تنجح في تنسيق وترتيب خدمة نقل ثابتة لمسافة الـ800 متر. "من الواضح أن تشغيل نقل في مقطع الطريق هذا لا يرتبط بالسلطات الفلسطينية"، قال أحد المحامين. محامي آخر انضم للاضراب قال للصحيفة بأنه كان من الخطأ عدم اتخاذ خطوة احتجاجية في السنة الماضية من اجل المطالبة باستئناف عملية نقل العائلات، التي من اجلها المحاكمة هي الفرصة شبه الوحيدة لرؤية الابناء في فترة الاعتقال. وقد قال "اضرابنا الآن هو أمر حيوي"."هآرتس" وجهت الاسئلة للشرطة ولمنسق اعمال الحكومة في المناطق (الذي الادارة المدنية تخضع له) وللمتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي. وقد جاء من الاخير بأنه تم الاتفاق على أنه "الى حين اقامة آلية حماية متطورة وجيدة فان المحامين سيستمرون في الذهاب الى المحكمة في سياراتهم الخاصة، وذلك بعد أن حصلوا في البداية على بلاغ بأنه غير مسموح لهم الدخول بسياراتهم. لم يتم اجراء أي تغيير على اجراءات دخول ابناء عائلات السجناء. الموضوع ستتم مواصلة فحصه الى حين بلورة رد شامل بهدف الحفاظ على نسيج حياة السكان الفلسطينيين ومنع مرور سيارات اشخاص غير مسموح لها بالدخول الى اسرائيل".منظومة القضاء العسكرية تسمح لاسرائيل بالادعاء بأنها تعمل حسب القانون في الوقت الذي تصادر فيه حرية آلاف الفلسطينيين في كل سنة. واستعداد المحامين الفلسطينيين والاسرائيليين للعمل في المحاكم الاسرائيلية وحسب قواعدها يساهم في هذه الصورة القانونية للمحاكم، رغم أنهم يعتبرونها هي والقضاة فيها، أداة تخدم الاحتلال. وأنها ليست مؤسسة للعدالة والنزاهة. المحامون يستمرون فيها في تمثيل المتهمين وهم يعتقدون بأن هذا الامر يمكن أن يخفف ولو قليلا على بعضهم وأن يقلص مدة السجن. ولنفس هذه الاسباب فإن العائلات معنية بحضورهم.