المحتجزون عالقون بين إسرائيل وحماس

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بقلم: تسفي برئيل 12/3/2024هذا تحليل نصي ضروري لإعلان الموساد الاستثنائي في نهاية الاسبوع والذي جاء فيه أن "حماس تتمترس في موقفها وكأنها لا تهتم بالصفقة وتعمل بجهد لإشعال المنطقة في شهر رمضان على حساب السكان في قطاع غزة. ويجب التأكيد على أن المحادثات والتعاون مع الوسطاء مستمرة طوال الوقت في محاولة لتقليص الفجوة والدفع بالاتفاق قدما.للوهلة الاولى، مثلما في كل لغز، قسمي الاعلان غير مرتبطين ببعضهما. اذا كانت حماس لا تهتم بعقد الصفقة فعلى ماذا تجري المفاوضات مع الوسطاء؟ ولكن اذا كانت فقط "تتصرف وكأنها غير معنية بالصفقة" فعندها يكون الحديث بتحليل، الذي يمكن أن يكون صحيح حتى بالنسبة للطريقة التي يتصرف فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.ولكن الجانب الادبي في اعلان الموساد ليس الموضوع الرئيسي، حيث أنه منذ بداية المفاوضات لإطلاق سراح المخطوفين اسرائيل تجري مفاوضات مزدوجة، المفاوضات العلنية التي فيها البيانات لوسائل الاعلام مخصصة للجمهور الاسرائيلي والاعداء والشركاء السياسيين، وربما ايضا الرأي العام العالمي؛ والمفاوضات السرية، الاكثر اهمية، التي اثمرت عن الصفقة الاولى والتي يمكن أن تثمر ايضا عن الصفقة القادمة.لا يوجد لاسرائيل، حتى عندما تعطي بيانا دراماتيكيا على لسان رئيس الموساد دافيد برنياع، أي احتكار على ادارة مجال الحوار العلني. هذا ملعب مفتوح يلعب فيه كل من حماس؛ الرئيس الاميركي جو بايدن؛ "المصادر المصرية المجهولة" التي اصبحت مصدر ثابت للمعلومات والمخصص في الحقيقة لوسائل الاعلام العربية، لكن من خلال المعرفة المؤكدة بأنه سيتم اقتباسها على الفور من قبل وسائل الاعلام الاسرائيلية وتشكل الرأي العام؛ وسائل الاعلام الاميركية التي على الاغلب يمكن تشخيص فيها مصدر المعلومات التي تصل اليها ورسم بناء عليها خريطة المصالح السياسية لمطلقي المعلومات.هكذا، بعد يومين على اسهام الموساد في التحليل بخصوص موقف حماس، جاء أمس دور حماس كي ترد. اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، قدم بالتفصيل المبادئ الموجهة لطلبات حماس. ايضا هذه المبادئ بحاجة الى تحليل نصي: "اذا توصلنا الى التزام الاحتلال (اسرائيل كما تسميها حماس، بوقف الحرب واعادة النازحين من الجنوب الى الشمال والانسحاب من القطاع، نكون مستعدين لعقد الصفقة)".هنية قال بشكل صريح "اسرائيل لم تلتزم بعد بأي طلب من هذه الطلبات". وقد عمل بجهد على التأكيد بأنه قبل بضع ساعات على القاء خطابه كان على اتصال مع الوسطاء من اجل أن يسمع اذا كان هناك أي شيء جديد في موقف اسرائيل. "لكننا لم نحصل على أي التزام بوقف النار، أي أن اسرائيل تريد استعادة المخطوفين واستئناف الحرب على شعبنا وعلى القطاع".وأوضح ايضا بأن حماس تصمم على أن يكون الاتفاق شاملا وأن ينفذ على ثلاثة مراحل وأن يرتكز الى ضمانات دولية تلزم اسرائيل بكل ما يتم الاتفاق عليه. مراحل تنفيذ الاتفاق يمكن أن تلبي الاسس الثلاثة التي تشكل مضمونا واحدا: وقف اطلاق النار، "ترجمة صمود شعبنا وبطولته الى انجازات"، "وقف كل الخطة المشبوهة ضد غزة، التي تسمى اليوم التالي". هذا الجزء الذي فيه اضافة الى وقف اطلاق النار حماس تنشر الضباب الكثيف حول جوهر طلباتها. من غير الواضح ما هي الانجازات التي تسعى حماس اليها وما هي خطة "اليوم التالي"، غير المقبولة عليها. قضية اطلاق سراح السجناء مقابل المخطوفين يضعها هنية في مكانة ثانوية، ويقول إن "موضوع اطلاق سراح السجناء هو موضوع مهم، لكن على رأس سلم الاولويات تقف حماية شعبنا ووقف العدوان". وقد أكد هنية على أن اسرائيل لن تستطيع اعادة المخطوفين إلا عن طريق الاتفاق.طالما استمرت جهود الوساطة، كما اوضح رئيس الموساد برنياع، فانه مطلوب قرار اسرائيلي بخصوص المبادئ التي تعرضها حماس. في خطة المراحل التي عرضها هنية لا يوجد أي تطرق مفصل لـ"خطة باريس"، التي تشمل مراحل التحرير المتدرجة للمخطوفين مقابل وقف اطلاق النار واطلاق سراح سجناء فلسطينيين. ولكن من الطريقة التي يربط فيها هنية بين المبادئ يمكن الاستنتاج أن حماس تعارض الاتفاقات الجزئية، حتى لو أدت الى اطلاق سراح سجناء. من هنا فإن وقف مؤقت لاطلاق النار لستة اسابيع كما تم الاتفاق عليه في باريس مقابل اطلاق سراح عدد متفق عليه من المخطوفين والسجناء الفلسطينيين، لا يمكن أن يكون منفصلا عن الاتفاق الشامل الذي تعتبره حماس الانجاز الجوهري.هنا تكمن الفجوة الكبيرة بين موقف اسرائيل، المعنية باتفاق منفصل على اطلاق سراح المخطوفين ولكنها ترفض في هذه الاثناء أي اتفاق بعيد المدى يشمل وقف دائم لإطلاق النار وموقف حماس. يبدو مع ذلك أن حماس مستعدة لأن يتم تنفيذ الاجزاء الاخرى في الاتفاق الشامل بشكل تدريجي، شريطة أن تستطيع الحصول على ضمانات مرضية لتنفيذها. هنا يكمن عائق مهم آخر تضعه حماس منذ بداية المفاوضات: حتى لو وافقت اسرائيل على كل طلبات حماس فانه من غير الواضح ما هي الضمانات التي يمكن أن ترضيها وما هي الجهات أو الدول التي يمكن أن توفرها.