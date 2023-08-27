المحكمة العليا.. محكمة عسكرية

هآرتس

اضافة اعلان

جدعون ليفي 27/8/2023الملتمسة رقم 6 هي رضيعة عمرها ثلاث سنوات. الملتمسة رقم 5 هي قاصرة ابنة 11. الملتمسة رقم 4 هي طالبة متميزة في مدرسة الخوارزمي الثانوية. الملتمس رقم 3 هو عامل نظافة في مستشفى هداسا عين كارم. الملتمس رقم 1 هو عامل صيانة والملتمسة رقم 2 هي زوجته. جميع هؤلاء يعيشون معا في شقة متواضعة في مخيم شعفاط للاجئين في القدس. اسرائيل تنوي هدم بيتهم. وهم قدموا التماسا للمحكمة العليا في محاولة لا أمل بنجاحها في الغاء هذا المصير المهين.المحكمة العليا بانعقادها كمحكمة عسكرية عليا لإسرائيل صادقت في يوم الخميس الماضي على الهدم. لم يكن هناك أي شيء متوقع من هذه المحكمة. مرة في كل بضعة اسابيع يتجند قضاة المحكمة العليا لخدمة الاحتياط. هذا يحدث عندما يناقشون الالتماسات ضد جهاز الامن، في الحقيقة هم لا يرتدون الزي العسكري مثلما كان يجب أن يكون، ولا يضعون الاوسام العسكرية على اكتافهم. ولكن المحكمة ملونة بالخاكي وهي تعمل مثل المحكمة العسكرية في عوفر. يصعب تمييز الفروقات بين قضاة المحكمة العليا وبين آخر القضاة العسكريين الذي يصادق بأمر عسكري على كل ظلم.يوجد للمحكمتين هدف فكري واحد وهو شرعنة وتبييض والمصادقة على كل ما يطلبه الشاباك والجيش، ورفض كل التماس يطالب بالقليل من العدالة وحقوق الانسان وقدر من الانسانية في ظل الاحتلال. منارة العدل تطفئ المصابيح والظلام يهبط الى أن تعود المحكمة العليا للانشغال بقضايا مدنية، وعندها مرة اخرى يظهر النور.حتى في ظل هذا الوضع الذي يبعث على اليأس تسجل ارقام قياسية بائسة بشكل خاص. هكذا هو قرار حكم المحكمة العليا 23/5933 في الالتماس الذي قدمته عائلة الطفل م.ز المتهم بطعن شرطي، والذي لم يتسبب بموته، هو مات بسبب نار رجل حراسة، ضد قرار هدم بيتها. باغلبية قاضيين ضد قاض واحد عادل - اليكس شتاين وغيلا شتاينيتس ضد عوزي فوغلمان – صادقت المحكمة على هدم البيت. دائما من الجيد أن يكون قاض اخلاقي واحد في موقف الاقلية – كي لا تتحطم سمعة المحكمة التي ذهبت بعيدا.القضاة الثلاثة لم يزوروا في اي يوم مخيم شعفاط، هكذا يمكن الافتراض بثقة، وليست لديهم اي فكرة عن الحياة فيه. هذا المخيم من أقسى المخيمات، لكن القضاة اطلعوا على تقرير التحقيق لوالد الطفل الذي كتبه عميل الشاباك باسم "مجدي". في البند 10 في التقرير كتب العميل بأنه كانت للولد علاقة مع محمد علي أبو صالح الذي قتل في يوم هدم بيت آخر في المخيم، بعد أن هدد ببندقية دمية قوات الامن. وحسب لائحة الاتهام فان م.ز وجد سكين قرب بيت عمته وبمبادرة آنية قرر طعن شرطي ردا على قتل صديقه. لم يكن لوالديه واخوته كما يبدو أي فكرة عن نيته. شقيقته ابنة الثالثة ستدفع ثمن ما فعله. الآن ستصبح بدون مأوى بفضل المحكمة العليا.هدم البيوت هو عقاب جماعي وجريمة حرب. هدم بيت فتى ابن 13 هو عمل خطير يصعب استيعابه بشكل اكبر. هدم بيوت فلسطينيين وعدم هدم بيوت ارهابيين يهود ألبتة، هو علامة واضحة على منظومة قضاء ابرتهايد. وحقيقة أن المحكمة العليا حتى لم تكلف نفسها عناء انتظار ادانة الولد - محاكمته ما تزال جارية - تثبت أن هذا الامر يتعلق بالفلسطينيين وأنه لا توجد حاجة للمحاكمة.م.ز طعن شرطي في حافلة بسبب قتل صديقه اثناء هدم بيت آخر في المخيم. الآن يقوم بالتسخين على حدود الملعب القادم الذي سيتربى على هدم بيت م.ز. كم هو مضحك ادعاء قضاة الاغلبية بأن الهدم سيردع الوالدين. من المحزن والمثير للغضب أن هذا لا اساس له من الصحة. في مخيم شعفاط يوجد حاجز على المدخل ويوجد جنود ينكلون بالسكان. رجال الشرطة يقتحمون المخيم دائما وينكلون بالسكان. م.ز ابن الـ 13 كان ناضجا بما فيه الكفاية كي يفهم بأنه مضطر لفعل شيء ما. قضاة محكمة العدل اعتقدوا أنه يجب معاقبة عائلته بشكل وحشي. هذه الاقوال تسقط من الخجل.