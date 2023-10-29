المخطوفون قد يصبحون أداة لعب إقليمية

هآرتس

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بقلم: تسفي برئيل 29/10/2023الهجوم الإسرائيلي على قطر ونعتها بدولة داعمة للإرهاب يشير الى انفصام صغير في الشخصية. فمن جهة، قطر متهمة بدعم الإرهاب بسبب دعمها لحماس، وبسبب الملجأ الذي تعطيه على اراضيها لقيادة حماس. في المقابل، يوجد في يد قطر، ربما، المفتاح لحل قضية المخطوفين.الخطاب المناوئ لقطر يطلب من الولايات المتحدة ومن دول العالم استخدام الضغط الشديد عليها، وحتى فرض عقوبات، من اجل فصل نفسها عن حماس. في نفس الوقت الأذن تسمع كل تصريح لقطر عن احتمالية اطلاق سراح المخطوفين. بالذات الولايات المتحدة تقف في المقابل وهي ليست مشاركة في هذا الهجوم. بالعكس، هي تقوم بالثناء على جهود الدوحة، وحتى أنها تدرك جيدا الاصوات التي توجد في اسرائيل ضد قطر.في الاسبوع الماضي نشر في "واشنطن بوست" بأن وزير الخارجية الاميركي، انطوني بلنكن، توصل مؤخرا الى "اتفاق" بين حاكم قطر، الشيخ تميم بن حمد، الذي بحسبه سيعيد فحص علاقاته مع حماس. هذا التقرير لم يوضح معنى اعادة الفحص ومتى ستحدث وهل ستؤدي الى ابعاد قيادة حماس عن قطر. ولا يقل عن ذلك اهمية، ماذا ستكون التداعيات اذا فصلت قطر نفسها عن حماس.من يطالب الآن بوقف علاقة قطر مع حماس يمكن أن يكتشف بأن قيادة حماس ستجد لنفسها ملجأ جديدا، في طهران أو في سورية. وربما ايضا في روسيا التي استضافت في الاسبوع الماضي قادة حماس. هذه الدول الثلاثة توجد خارج دائرة التأثير الاميركية والغربية بشكل عام. في هذه الاثناء يجب فقط الأمل بأن تساعد العلاقات الجيدة لقطر مع حماس المخطوفين وأبناء عائلاتهم.من تحمل مهمة الوساطة القطرية هو رئيس الحكومة، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وهو أحد ابناء العائلة الحاكمة. ربما هو الشخص الاكثر تجربة في اجراء المفاوضات على اطلاق سراح مخطوفين، بالاساس على خلفية قضية اختطاف صادمة اخرى ادارها قبل سبع سنوات، التي انتهت بالنجاح ولكن بثمن باهظ، سياسي ومالي. ربما أنه من الطريقة التي أدار فيها محمد بن عبد الرحمن تلك القضية يمكن التعلم حول تعقيد القضية الحالية وحول احتمالات النجاح.في 16 كانون الاول (ديسمبر) 2015 تم اختطاف في العراق 28 مواطنا قطريا، من بينهم أمراء ومن أبناء العائلة الحاكمة، الذين كانوا في رحلة صيد في صحراء المثنى في العراق. قائمة المخطوفين التي تم ارسالها الى حاكم قطر شملت، ضمن آخرين، شخصين من عائلة آل ثاني - في حينه كان المرشح لمنصب وزير الخارجية - ابن عمه وزوج عمته. في البداية لم يكن من الواضح من هم الخاطفون، وخلال عدة اسابيع لم يسمعوا في قطر من الخاطفين أو من آسريهم. عندما تم توجيه اصبح الاتهام بشكل طبيعي لداعش، الذي كان يسيطر في حينه على اجزاء في العراق وسورية. وتبين بسرعة أن الخاطفين هم من مقاتلي المليشيا الشيعية، كتائب حزب الله في العراق (ليس لها أي صلة بحزب الله في لبنان)، وهي جهة ترعاها ايران، وهي التي نفذت عملية الاختطاف لابتزاز الاموال الكثيرة.من المراسلات في البريد الالكتروني ومن البلاغات التي انتقلت بين عائلة آل ثاني والسفير القطري في العراق، التي نشرت في وسائل الاعلام الدولية في 2018، تبين أن المفاوضات التي جرت في البداية حول اموالا ضخمة طلبها الخاطفون، تطورت الى صفقة دائرية سياسية. من غير المعروف كم هي الاموال التي دفعت للخاطفين في نهاية المطاف. أحد البيانات ذكر مليار دولار دفعته قطر للمليشيات والوسطاء الذين اجروا المفاوضات. مبلغ آخر هو 360 مليون دولار تم نقلها في حقائب للحكومة في العراق. الجزء المهم في الصفقة هو العملية الاستراتيجية في سورية التي قام بها قاسم سليماني، الذي كان قائد قوة القدس في حرس الثورة الايراني، والذي تم اغتياله في العراق في كانون الثاني (يناير) 2020 على يد الاميركيين.خطة سليماني التي سميت "خطة المدن الاربع" كانت تتعلق بأربع بلدات في سورية، اثنتان كانتا تحت حصار النظام ومليشياته، واثنتان كانتا تحت حصار متمردين ترعاهم قطر. سليماني اقترح رفع متبادل للحصار أو تبادل السكان بين البلدتين. المليشيات القطرية لم تسارع الى الموافقة، لكن في حينه سقطت في يد سليماني صفقة المخطوفين كأداة ضغط ناجعة. مبعوث خاص من حزب الله في لبنان تم ارساله الى الدوحة وهو يحمل معه رسالة قاطعة وواضحة – اطلاق سراح المخطوفين مشروط بتطبيق خطة "المدن الاربع".في نهاية المطاف الخطة لم تخرج الى حيز التنفيذ بسبب معارضة النظام السوري ومليشياته، الذين لم يكونوا شركاء في هذه التفاهمات، والمخطوفين لم يتم تحريرهم. قطر كانت يائسة وحتى أنها خططت لمهاجمة المكان الذي يمكن أن يكون فيه المخطوفين، دون أن تكون لديها وسائل وقدرة على ذلك. فقط في نيسان (أبريل) 2017، بعد سنة ونصف على عملية الاختطاف، تم فتح قناة وساطة بواسطة وزير الخارجية العراقي، قاسم العراجي، الذي توجد له علاقات وثيقة مع المليشيات المؤيدة للشيعة، وهو يشغل الآن منصب مستشار الامن القومي في العراق. العراجي أبلغ نظيره القطري في حينه، الذي هو رئيس الحكومة الآن، في يد من يوجد المخطوفون، ايضا قام بصياغة طلبات اطلاق سراحهم. قطر دفعت والمخطوفين عادوا الى بيوتهم.لكن قضية المخطوفين القطريين واستغلالها لاهداف سياسية تطرح السؤال المقلق وهو اذا كان المخطوفون الاسرائيليون في غزة ايضا يمكن أن يتم استخدامهم كورقة مساومة، ليس فقط بين حماس واسرائيل، بل ايضا من قبل اشخاص آخرين لهم مصالح في المنطقة، حزب الله وايران يمكنهما من خلال حماس عرض طلبات لا تتعلق أبدا بطبيعة حياة سكان غزة أو مطالب حماس، بل تتعلق بالساحة اللبنانية والسورية.من غير الواضح الى ماذا استند رئيس الحكومة القطرية في بيانه المتفائل حول اختراقة في المحادثات والأمل في أن تنتهي القضية في القريب. الافتراض هو أنه حصل على تنازلات معينة من اسرائيل، بضمانة وضغط من اميركا، في تسهيل ترتيبات المساعدات الانسانية. ولكن مهم ايضا التذكر بأنه ليس جميع المخطوفين يوجدون لدى حماس. فجزء منهم يوجدون لدى الجهاد الاسلامي الذي ترعاه ايران. وايضا من غير المعروف من الذي سيقرر في حماس اطلاق سراحهم، هل القيادة في غزة برئاسة يحيى السنوار أو القيادة في الخارج التي توجد في قطر؟ هل ما تزال هناك أي احتمالية في أن اطلاق سراح المخطوفين لن يتحول الى أداة لعب اقليمية؟. الحكومة الاسرائيلية ليست مخولة بالتباطؤ. اطلاق سراح المخطوفين الآن في ظل الظروف المحلية، حتى لو كان ثمنه باهظا، سيكون رخيصا وممكنا أكثر بكثير.