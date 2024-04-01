المخطوفون ليسوا أولوية

يديعوت أحرونوت

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بقلم: رونين بيرغمان 31/3/2024منذ بداية الحرب، بدأ المحللون يستخدمون تعبير "ينبغي أن يقال بصدق" في كل مرة يوشكون على أن يقولوا فيها شيئا ما غير إيجابي أو غير لطيف أو غير مفتخر على إسرائيل وجهازها الأمني. هذا تعبير غريب بعض الشيء. إذ إنه إذا كان ينبغي الآن أن يقال بصدق، فما الذي فعلناه حتى الآن؟السؤال كيف تصرفت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تجاه جملة إنصاف الحقائق، الأخطاء، صرف الانتباه والألاعيب الإعلامية باسم الوطنية المزعومة لخلق صورة مشوهة عن الوضع، لا بد سيطرح بالتأكيد ويؤدي إلى حساب النفس.لكن إذا كنا سنستخدم اللغة نفسها، فإنه ينبغي أن يقال بصدق بأن كل شيء عالق. دولة إسرائيل تراوح مكانها في ميدان المعركة، تغرق في الوحل الذي خلقته لنفسها في غزة، تتدهور إلى الهوة في العالم السياسي والدولي.وشيء آخر يجب أن يقال بصدق: دولة إسرائيل تترك المخطوفين لمصيرهم ولا تضعهم في رأس القائمة ولا حتى ضمن المواضيع الثلاثة الأولى، في رأس سلم الأولويات.أول من أمس، 30 آذار، تكتمل بالضبط أربعة أشهر على تفجير وقف النار وصفقة المخطوفين مع حماس. أربعة أشهر في قسمها الأكبر ضاعت هباء.الكابينت ورئيسه يتصرفان بطريقة التسويف و"اذهب وعد" مع طاقم المفاوضات، الذي يواصل عدم تلقي ما يكفي من التفويض لخوض مفاوضات سريعة لأجل الوصول أخيرا إلى "صفقة إنسانية" تضم تحرير 40 مخطوفا. وفقط عندما تنتهي سيكون ممكنا خوض المفاوضات على الجنود المخطوفين.من ناحية كل اللاعبين المشاركين في موضوع المفاوضات والتجربة الفاشلة حاليا يروى لهم عن تقدم، عن أن "اليومين التاليين حرجان" وعن المرونة الكبيرة والهائلة لحكومة إسرائيل.أعضاء الطاقم المفاوض قالوا في المداولات التي تأجلت لثلاثة أيام بسبب دخول السبت قبل أسبوعين إن "المُلح فقط هو أن المخطوفين يذوون في غزة"، ومع التفويض الذي أعطاه نتنياهو لهم، لا يوجد أي احتمال لأن توافق حماس على أي شيء. نتنياهو رفض أن يعطي أكثر وقال لهم اعرضوا الموقف، وإذا رفضت عودوا لتلقي تفويضا آخر. حماس رفضت والطاقم عاد من الدوحة إلى البلاد. في جلسة الكابينت الأخيرة، بعد أن ضاع أسبوعان من العيش في جحيم غزة بالنسبة للمخطوفين، نزعت الأقنعة ووقف نتنياهو بشكل قاطع مع الوزراء المتطرفين ضد حل وسط إضافي.أفادت دانا فايس، أول من أمس، بأنه في أعقاب الواقع الرهيب الذي كشفت عنه المخطوفة عميت سوسانا في المقابلة مع "نيويورك تايمز"، غير العديد من وزراء الليكود رأيهم وباتوا يؤيدون الآن تنازلات يعتقد رئيس الموساد بأن بوسعها أن تولد صفقة.في كل ما يتعلق بالمخطوفين، من الصعب الافتراض بأنه يمكن للأمر أن يكون أسوأ. والدليل هو أنه عندما لا تكون صفقة يذوي المخطوفون، وإسرائيل تنشغل بأمور كثيرة بالذات وهم ليسوا بالذات بينها.في 23 تشرين الأول (أكتوبر) عندما كان الجدال حول الخطوة البرية أو إعطاء فرصة للمفاوضات التي كادت تنضج لصفقة المخطوفين، كتبنا هنا ناحوم برنياع وأنا بأنه "فضلا عن الجدال على توقيت المناورة، نشأت أزمة ثقة بين نتنياهو والجيش وداخل الكابينت الضيق والكابينت الموسع. أزمة الثقة هي ضرر إضافي إلى ضرر 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وهو يجعل من الصعب التركيز على الحرب وعلى اتخاذ القرارات بما فيها القرارات الأليمة. إسرائيل بحاجة الآن إلى زعامة فاعلة تركز على مهمتها. إسرائيل لا توجد لها مثل هذه القيادة. هذه "ورطة 23". وأصبحت الآن ورطة 24 مع حكومة لا تؤدي مهامها، فالكابينت موسع، منقسم ومشلول".ينبغي أيضا أن يقال بصدق بالطبع، إن في معظم الأماكن، المواضيع، المستويات والمجالات التي خلق فيها عالم جديد بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، دولة إسرائيل، بما فيها أسرة الاستخبارات والجيش، بما فيها موضوع المخطوفين على نحو خاص لم تستعد المبادرة والعبقرية اليهودية، إلى جانب الشقاوة الإسرائيلية وإحساس الابتكار وأمة الاستحداث تكاد لا تكون ظاهرة. فمحافل الحكومة الثلاثة، مثل الجيش أيضا، تعنى بردود الأفعال، لا تبادر إلى خطوات واسعة مفعمة بالإقلاع وكثيرة الخيال. كان ينبغي للجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان هليفي أن يأتيا إلى الكابينت ويقولا بشكل لا لبس فيه إن المخطوفين يذوون ودولة إسرائيل ملزمة بأن تغير الاتجاه وتضع مصيرهم في رأس سلم الأولويات، قبل اعتبارات أخرى.الأمور تتعلق أيضا في كل ما يتعلق بالجيش. هليفي يشدد على أن الجيش جاهز لأن ينفذ كل خطة وكل أمر يصدر عن الحكومة، فهو يساند أعمال اللواء نيتسان الون في المفاوضات، لكنه لم يقلب الطاولة ولم يقل ما يكفي عن تضليل الجمهور وكأنه يمكن هزيمة حماس وتفكيكها من قدراتها العسكرية والسياسية معا وتحرير المخطوفين في الوقت نفسه، ومع جهة مركزية أخرى من رجال 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وزير الدفاع يوآف غالنت هو المعارض المركزي للتنازل في مواضيع بتر القطاع وإعادة اللاجئين الى الشمال.الجيش الإسرائيلي، حسب خططه، هو نفسه لم يحقق أهدافه وليست له "سيطرة عملياتية" في أرجاء القطاع مثل تلك التي كان يفترض أن تكون له مع انتهاء المرحلة الثانية في نهاية كانون الأول (ديسمبر)، وحسب مصادر استخبارية أميركية نجح في أن يقتل ثلث عدد رجال حماس فقط ويدمر ثلث أنفاقها فقط. منذ منتصف كانون الثاني (يناير)، لم يتقدم الجيش في القطاع باستثناء عمليات موضعية، ناهيك عن أنه لم يحرر مخطوفين، رغم الوعد بأن هذا مرتبط بذاك.بعض أسباب ذلك تتعلق بحقيقة أن نتنياهو يحبط كل محاولة لقطف ثمار سياسية مع الإنجازات العسكرية المعتبرة التي كانت، غير مستعد لأن يتحدث عن السلطة الفلسطينية لليوم التالي ويدهور العلاقات مع الولايات المتحدة إلى درك تاريخي أسفل. لكن بعضا منها أيضا يرتبط بأداء وقدرات الجيش وكذا بحقيقة أن الجيش وعد شيئا لا يعرف بأنه لا يمكنه أن ينفذه. من الصعب التحرر من الإحساس بأن حقيقة أن الجيش لا يضرب على الطاولة ويطالب بصفقة ويقول إنه معني حقا بوقف نار هي رغبة بعض من قياداته ممن هم أيضا مسؤولون عن الإخفاق الرهيب في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بخروج بإنجاز مهم ما وعدم التنازل إلى أن يتحقق."كل المسائل مرتبطة"، قال هذا الأسبوع أحد قدامى وخبراء المفاوضات في المخطوفين والمفقودين، بما فيها المفاوضات الحالية. "الصفقة لا تقف وحدها - مخطوفون، انسحاب، اليوم التالي، حركة الفلسطينيين شمال، الشمال - حزب الله. ثمة من لا يريد أن يحقق نهاية للمسائل لأن نهاية المسائل هذه هي بداية قصص أخرى - استقالة، لجنة تحقيق وربما انتخابات".