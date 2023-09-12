هآرتس

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أسرة التحريرهذا الصباح تجرى في المحكمة العليا المداولات الأهم في تاريخ القضاء الإسرائيلي. فالمحكمة ستبحث في مفعول التعديل للقانون الأساس: القضاء الذي ألغى علة المعقولية في كل ما يتعلق بقرارات الحكومة والوزراء.المحكمة ملزمة بأن تتجاهل التهديدات الفظة التي أطلقها أعضاء الائتلاف وان تعمل كما عملت دوما دون رهبة وبمهنية. عليها ان تقرر، عمليا، لأول مرة في تاريخها – بأن الصلاحيات التأسيسية للكنيست ليست غير محدودة، وان الانتصار في الانتخابات ليس "شيكا مفتوحا" يسمح بتغيير المزايا الأساس للنظام الديمقراطي الإسرائيلي.اذا ما قبل ادعاء الحكومة، وبموجبها ليس للمحكمة صلاحيات فحص تعديلات على قوانين أساس، سيتبين ان كل محاولة الانقلاب من جانب وزير العدل كانت زائدة إذ إنه على أي حال لاغلبية بالحد الأدنى في الكنيست توجد قوة مطلقة – فقط لمجرد ادخال كلمتي "قانون أساس" في عنوان القانون. بوسعها، ان شاءت، ان تحول الدولة الى ملكية، مثلا، او أن تسحب حق الانتخاب من النساء.في إسرائيل لا يختلف الاجراء لتشريع قانون أساس على الاطلاق عن الاجراء لتشريع عادي. فلا توجد مطالبة بأغلبية خاصة (بعض من القوانين الأساس تتطلب أغلبية 61، التي هي أيضا اغلبية ائتلافية). لا يوجد إقرار في مجلسي نواب، لا يوجد إقرار بواسطة استفتاء شعبي او انتخابات. ولما كانت الكنيست تقوم باستخدام بالجملة لتعديلات القوانين الأساس – فمفهوم من تلقاء ذاته ان المحكمة طورت مع السنين علل رقابة على التشريع الأساس أيضا.ان التعديل الذي الغى علة المعقولية مس مسا خطيرا بلباب الهوية الديمقراطية لإسرائيل. مس بالفصل بين السلطات، لانه في حالات عديدة علة المعقولية هي الوحيدة التي يمكن طرحها ضد قرارات تعسفية ومدحوضة من جانب الحكومة. كما انه سيمس بشدة بحماة الحمى وبقدرتهم على أداء مهامهم وتنفيذ وظائفهم – حماية سلطة القانون – حين يكون سيف الإقالة مسلطا عليهم كل الوقت. كما ان من شأنه ان يمس بالقدرة على اجراء انتخابات عادلة ومتساوية لان احكام الحكومة الانتقالية تقوم على أساس علة المعقولية وبدونها يمكن للحكومة أن تستخدم مقدراتها لغرض الانتخابات.فضلا عن ذلك، فإن على إساءة استخدام التشريع الأساس، والتي يسن الائتلاف القوانين في صالحه بشكل شخصي توجد في التعديل. مع أن التعديل بعد ذاته حكمه أن يلغى فإن المحكمة ملزمة بان ترى الصورة العامة: صورة حكومة تحاول أن تأخذ في أيديها قوة مطلقة وتلغي كل رقابة على أفعالها. إن الغاء علة المعقولية هي مرحلة واحدة فقط في هجمة شاملة. وعليه، فإن كل قرار لا ينطوي على الغاء التعديل سيكون ريح إسناد لاستمرار الهجمة. هذه هي اللحظة وها قد حانت. على المحكمة أن تقوم بوظيفتها.