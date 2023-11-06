المرحلة التالية في المعركة بقطاع غزة تقترب

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هآرتسبقلم: عاموس هرئيل6/11/2023على الرغم من أن القتال يتقدم في قطاع غزة، إلا أنه تجدد أول من أمس، الخوف من التصعيد على الحدود اللبنانية. في ساعات الظهر أطلق حزب الله صاروخا مضادا للدروع على صهريج مياه قرب كيبوتس يفتاح في الجليل الأعلى. المواطن الذي كان يقود الصهريج قتل. مسيرة للجيش الإسرائيلي هاجمت ردا على ذلك سيارة في الجانب اللبناني. هناك تم الإبلاغ عن قتل امرأة وأحفادها الثلاثة.إسرائيل لم تتطرق بشكل رسمي إلى هذه الأمور، لكن أول من أمس، ظهر أن الأمر يتعلق بتشخيص خاطىء لمصدر إطلاق الصاروخ. حزب الله أطلق ردا على ذلك، الصواريخ على كريات شمونه. رئيس حزب الله، حسن نصر الله، كرر في خطابه الأخير في يوم الجمعة، ما وصفه بمعادلة رد وهدد بأنه مقابل قتل أي مدني سيأتي رد على شكل ضرب مدنيين إسرائيليين. هنا تتطور إمكانية للتصعيد، تشمل إطلاقا أوسع من قبل حزب الله على مستوطنات إسرائيلية. وحتى أن نصر الله أشار في خطابه، إلى أنه لا ينوي شن حرب شاملة.بخصوص القطاع، في نهاية اليوم الثلاثين للقتال من الأفضل عدم إيهام أنفسنا. لا يوجد لدى إسرائيل وقت مفتوح لمحاربة حماس في القطاع. حتى عندما يتحدث رئيس الوزراء ووزير الدفاع وجهات رفيعة أخرى عن معركة ستستمر بقدر ما تقتضي، ويعدون بالقضاء على حكم حماس وقتل يحيى السنوار، لا يمكن أن نتجاهل بالكامل تداعيات الحرب على الساحة الدولية. هناك، حتى للولايات المتحدة المؤيدة الكبيرة لإسرائيل والتي وضعت تحت تصرفها مساعدات سياسية وعسكرية غير مسبوقة، أيضا توجد لها اعتبارات أخرى يجب أخذها في الحسبان.هذه الرسائل، تأتي من الرئيس الأميركي والبنتاغون ووزير الخارجية الذي زار إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي. هل سيفقد الأميركيون صبرهم ويتراجعون قليلا عن الدعم غير المحدود للعملية الإسرائيلية ضد حماس؟. مصادر في إسرائيل تنشغل بذلك، تعتقد أن هذا سؤال يتعلق بمتى. والإجابة، حسب بعض التقديرات، هي في المدى الزمني بين عيد الهيلوين في 23 من الشهر الحالي وعشية عيد الميلاد في 24 كانون الأول.في الإدارة الأميركية، يقلقون بعد المحادثات الأخيرة مع إسرائيل، مما يظهر لواشنطن بأنه غياب خطير لخطة عمل حقيقية. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يرفض منذ فترة طويلة مناقشة وضع النهاية التي يسعى إليها في نهاية الحرب.هو يركز على الوعود بتدمير حكم حماس، لكنه لا يوضح كيف حسب رأيه، سيحقق ذلك في الوقت الذي فيه معظم جهود الجيش الإسرائيلي تتركز الآن في شمال القطاع.الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الحقيقة أظهر التعاطف غير المحدود مع إسرائيل بعد الاجتياح في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقام بدعم تصريحاته بإرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة. ولكن له أيضا توجد ساحة سياسية داخلية يجب عليه أخذها في الحسبان. كلما اقتربت بداية الحملة الانتخابية الرئاسية وتم طرح أسئلة حول إمكانية تورط أميركا في حرب أخرى في الشرق الأوسط، فإن مجال مناورة الرئيس يمكن أن يضيق.هذه المشكلة تتعمق أكثر إزاء الاستطلاع غير المشجع للرئيس الأميركي الذي نشرته "نيويورك تايمز"، وانتفاض الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي بسبب قتل المدنيين الفلسطينيين في هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة. تأييد بايدن لإسرائيل، يصعب عليه في أوساط الشباب والسود وذوي الأصول الإسبانية، وهي مجموعات في الأصل مشككة في أدائه. الجيش الإسرائيلي في الحقيقة، نجح في دفع اتهام الفلسطينيين له حول قصف المستشفى قبل ثلاثة أسابيع.ولكن دخول القوات إلى العملية البرية في قلب مدينة غزة، يزيد جدا خطر ارتكاب الأخطاء. أولا، أثناء إنقاذ قوة بحاجة إلى مساعدة جوية، يمكن إصابة الكثير من المدنيين. ثانيا، بسبب الاكتظاظ الذي تدار فيه الحرب، فإن المزيد من المدنيين يصابون.عدو آخر لخطط الجيش الإسرائيلي هو الطقس. ظروف الحياة في القطاع بسبب الحرب صعبة جدا. الشتاء لم يأت بعد إلى المنطقة في هذه السنة، لكن بعد بضعة أسابيع فإن القطاع، أكثر مما هو في السنوات العادية، سيغرق في الوحل بسبب الدمار الكبير.في هذه الظروف سيكون من الصعب الحفاظ على قدرة البنى التحتية للمياه والمجاري على العمل. جثث كثيرة للسكان ولأعضاء حماس ما تزال تحت الأنقاض، ويمكن أن تتطور هنا أزمة صحية ستشمل أيضا، انتشار الأوبئة – ويزداد خطر ذلك إزاء الاكتظاظ الكبير في جنوب القطاع الذي تم إخلاء عدد كبير من سكان الشمال إليه، طبقا لطلب من إسرائيل.أول من أمس، ذكرت هنا أقوال لمصادر أميركية في "واشنطن بوست" بحسبها، هناك حاجة إلى الدفع قدما بصفقة لإطلاق سراح المخطوفين المدنيين في غزة مقابل وقف لإطلاق النار لمدة خمسة أيام في القطاع. مصادر أمنية إسرائيلية قالت ردا على ذلك: "إن هذا الاقتراح لم ينضج وقد تحول إلى نقاش عملي بسبب معارضة حماس". وحسب أقوال هذه المصادر، فقد حاولت الولايات المتحدة وقطر دفع أفكار كهذه، لكن حماس تتملص من أي نقاش جدي في هذا الشأن.هل هذا الرفض يعكس تقديرا حقيقيا لحماس بالنسبة لوضعها أم يعكس عدم المبالاة الكبيرة لقيادة حماس بضائقة السكان في القطاع؟. في قرار الهجوم في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ألحق السنوار كارثة بسكان القطاع. ولكن، كما أشار أول من أمس نتنياهو، يبدو أن حياة المدنيين الفلسطينيين تعني السنوار مثل قشرة الثوم.الجنرال (احتياط) غيورا آيلاند عرض قبل يومين تنبؤا متشائما حول تقدم العملية البرية. في مقابلة مع "اخبار 12" أسمع آيلاند صوت شاذ مقارنة مع نظرائه الجنرالات الوطنيين في الاستوديوهات. فقد قال: "نحن لا نر أي علامات على انكسار حماس. ونحن نشاهد أنهم ينفذون عمليات معقدة ومنسقة بواسطة الحوامات وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدروع". هؤلاء ليسوا أفرادا يحاربون من أجل أنفسهم، بل هم منظومة تعمل. هم يمكنهم تحريك القوات من مكان إلى آخر، ويسيطرون على الأقل على 80 % تحت الأرض ويعرفون كيفية الرد بسرعة على ما نفعله. غزة ما تزال الهدف المحصن الأكبر في العالم".في المقابل، ما يبدو محاولة لرفع المعنويات، قال مصدر أمني رفيع أمام المراسلين: "إنه حتى الآن قتل نحو 20 ألف فلسطينيا في هجمات الجيش الإسرائيلي، "معظمهم من المقاومين". شطرا الادعاء يظهر أنهما لا يستندان إلى وقائع.التقديرات في الطرف الفلسطيني تتحدث عن نصف هذا العدد تقريبا، رغم أنه يمكن أن يكون هناك بضع مئات من القتلى تحت الأنقاض. حول نسبة القتلى بين المقاومين والمدنيين، أيضا في عمليات أصغر في القطاع، تم التحدث بشكل عام عن أن نصف القتلى هم أشخاص غير مشاركين.كلما اشتد القتال، فإن احتمالية قتل المدنيين تزداد. ومن أجل المقارنة، في العمليات الأميركية في العراق وفي أفغانستان تم الحديث أحيانا عن نسبة 10: 1، قتيل مسلح مقابل 10 قتلى غير مشاركين.المحادثات مع قادة الجيش الإسرائيلي على حدود القطاع أول من أمس، عكست صورة مركبة. فعملية محاصرة مدينة غزة استكملت فعليا. في غرب المدينة بقيت فجوة أخرى تبلغ بضع كيلومترات بين عملية القوة المقبلة، من الشمال وعملية القوة في الجنوب. غير بعيد من هناك يوجد مستشفى الشفاء، الذي حسب قول الجيش الإسرائيلي يستخدم كمخبىء لكبار قادة حماس في الذراع العسكري، وقربه أيضا توجد قواعد رئيسية لحماس.القادة يتحدثون، عن قتال صعب في مناطق مكتظة تعرضت للدمار الكبير بسبب الهجمات الجوية. معظم الهجمات على القوات تتم من داخل ثغرات للأنفاق، التي الكثير منها موجودة تحت أكوام الأنقاض. أول من أمس، مساء ازدادت جدا هجمات الجيش الإسرائيلي على شمال القطاع، في عملية ظهرت متعمدة ضد البنية التحتية للأنفاق.في الوقت نفسه، تم قطع شبكة الإنترنت والهواتف في شمال القطاع. المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاجري، قال أول من أمس: "إنه لا يوجد نقص حقيقي للوقود في القطاع، وأن حماس تقوم بتخزين كمية كبيرة من الوقود على حساب المستشفيات والمؤسسات المدنية الأخرى".نتنياهو قام أول من أمس بزيارة متغطرسة للجيش الإسرائيلي، هذه المرة لقاعدة سلاح الجو في رامون. وقد شطب من الإعلان الرسمي بشكل ما جمهور الهدف الرئيسي للزيارة، أي الطيارون. الكلمة الصريحة، تحولت إلى كلمة حساسة بدرجة معينة بالنسبة له بعد الاحتجاج. لذلك، ربما مكتبه اكتفى بمفهوم أكثر ضبابية وهو الطواقم الجوية. في لقاء آخر مع المراسلين وصف نتنياهو السنوار بـ"هتلر صغير يختبىء في جحره المحصن".هذه التصريحات لم تحصل على اهتمام كبير مقارنة بالتألق الدوري للعضو في حكومته، الوزير عميحاي الياهو (قوة يهودية)، الذي هدد أول من أمس بإلقاء قنبلة نووية على القطاع. رئيس الحكومة أصيب بالذعر قليلا وأعلن عن تعليق مشاركة الوزير، لكن الياهو تمكن من المشاركة في التصويت الهاتفي للحكومة. في الوقت نفسه، نشر فيلم لحاخام من لواء الناحل في حدث عسكري وهو يشرح عن الحماس الذي تثيره فيه الحرب، لولا الموضوع البسيط للقتلى والمخطوفين.الياهو، مثل الحاخام من الناحل، يعكس الأجواء السائدة في أوساط المعسكر الحريدي القومي.هذه التصريحات يمكن أن تشتد أو أن تزيد الأزمة التي توجد فيها إسرائيل، التي نهايتها مثل نهاية الحرب ما تزال لا تلوح في الأفق.