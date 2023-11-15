الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المستوطنون يصعدون عنفهم

هآرتس
هآرتس
 هاجر شيزاف

هذه الايام كان يمكن أن تكون ذروة موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية. هكذا كان الامر خلال سنوات كثيرة: عائلات بأكملها تقضي ايام في قطف الزيتون الذي نضج، وتقوم بالتنزه كنوع من الطقس الذي يجمع بين العمل والاستجمام. من هناك يقوم المزارعون بنقل الزيتون الى المعاصر من اجل استخراج الزيت. ولكن منذ بضع سنوات تحول موسم قطف الزيتون الى اسم مرادف لشيء آخر: ازدياد اعمال عنف المستوطنين ضد قاطفي الزيتون. الآن يقولون في الضفة الغربية بأن الوضع في حضيض غير مسبوق. في هذه السنة هناك اصحاب اراضي ببساطة تنازلوا عن قطف حقول الزيتون، بسبب التهديد المتكرر من قبل المستوطنين وحملة منظمة لسياسيين في الصهيونية الدينية ضد قطف الزيتون وقيود على الحركة من قبل المستوطنين أو الجيش والارتفاع الحاد في عمليات العنف الجسدي الشديد.اضافة اعلان
المزاج الذي أدى الى هذا الوضع يمكن رؤيته بشكل جيد في مجموعات الواتس اب لليمين المتطرف. توثيق جاء في احد المنشورات كتب فيه "تحذير، هذا ليس قطف زيتون، هذا هو القتل القادم، على الشارع 505، على بعد 200 متر من شرق مغدليم، يوجد قاطفو زيتون، على بعد بضعة أمتار عن الشارع". وقد ارفق رابط بهذا البيان مع تحديد دقيق للمكان الذي يوجدون فيه، كما يبدو فلسطينيون يقومون بقطف الزيتون. في بيان آخر كتب عضو في مجموعة "تحذير، قطف زيتون"، وارفق مع قائمة الاماكن، أمر بابلاغ بؤرة الطوارئ المحلية عن اماكن اخرى.
 التهديدات لم تقتصر فقط في الواتس اب. فهناك اشخاص ملثمون جاؤوا وهم يرتدون الزي العسكري واحيانا جنود، نحن لا نفرق بينهم، ويقولون لنا بتهديد السلاح: "اذا شاهدناكم مرة اخرى فسنطلق النار عليكم"، قال في هذا الاسبوع للصحيفة لافي شلبي، رئيس مجلس قرية ترمس عيا القريبة من كتلة شيلا الاستيطانية. القرية صعدت الى العناوين في حزيران الماضي بعد أن قام المستوطنون باعمال شغب في البيوت فيها واحرقوا واتلفوا ممتلكات كثيرة. الآن يقدر شلبي أن 80 في المائة من سكان القرية لم يذهبوا لقطف الزيتون في هذه السنة.
هذه الشهادة هي واحدة من شهادات كثيرة، وهي تضاف الى 99 حالة عنف ومنع الوصول وتخريب ممتلكات التي حدثت في الموسم الحالي، حسب منظمة "يوجد حكم". ومن اجل المقارنة فانه طوال السنة الماضية سجلت 38 حالة مشابهة، في 18 حالة في هذا الموسم كان هناك جنود قاموا بطرد قاطفي الزيتون من المناطق التي لم يكن مطلوب التنسيق المسبق فيها مع الجيش. في جمعية "حقل" اضافوا بأنه في سهل شيلا، المنطقة المطلوب فيها من الفلسطينيين تنسيق الوصول مع الجيش لقطف الزيتون، امتنع الجيش عن تحديد مواعيد. ايضا في دير استيا قالوا إنه لم يتم تحديد مواعيد لهم لقطف الزيتون في المناطق التي تحتاج الى تنسيق.
 من المتحدث بلسان الجيش جاء الرد: "قوات الامن والادارة المدنية تقومان بكل النشاطات المطلوبة بهدف الحفاظ على أمن المواطنين والمستوطنات في موازاة الحفاظ على حقوق سكان المنطقة، وضمن ذلك تمكينهم من قطف الزيتون في اراضيهم. القوات تقوم بتقديرات للوضع، ونتيجة لذلك فانه يتم القيام بالتنسيق الامني على الارض، لا سيما في مناطق قطف الزيتون القريبة من الشوارع والمستوطنات الاسرائيلية واماكن اخرى تحتاج الى التنسيق والحماية الدائمة من قبل القوات. في الحالات التي تعمل فيها القوات خلافا للتعليمات فانه يتم التحقيق في هذه الاحداث وعلاجها. وإذا كانت هناك أي شكاوى فسيتم علاجها".
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