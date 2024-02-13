المعارضون للصفقة يعيشون بوهم خطير

هآرتس

شني ليتمان

الكثير من الأشخاص لديهم كما يبدو ما يقولونه مؤخرا حول صفقة التبادل المقترحة. حتى أن الممثلة حنه نحمياس، التي من أجل تسويق أغنيتها "قميص للعطلة الكبيرة"، التي يبدو أنها قصة احتجاج على الحرب، هي بالفعل قصة للامتثال والنزعة العسكرية الكلاسيكية الإسرائيلية، من أجل ذلك شاركت الشعب في رؤيته حول الصفقة المطروحة. يارون لندن أيضا قال في مقابلة مع "ملحق هآرتس" في 7/2 بأنه يعارض بالفعل صفقة المخطوفين مقابل إطلاق سراح سجناء، يبدو أنهما يمثلان توجها معينا. اضافة اعلان

المشكلة هي أنه تقريبا لا أحد يعرف تفاصيل هذه الصفقة، فقط ما كان بنيامين نتنياهو مستعدا لإطلاع الشعب عليه. وبين ما يقوله نتنياهو للجمهور وبين الحقيقة الفجوة كبيرة جدا كما هو معروف. في كل الحالات الحملة ضد إطلاق سراح المخطوفين والتضحية بمن بقوا على قيد الحياة على مذبح المفهوم الإسرائيلي الضبابي، "القضاء على حماس وردعها"، بدأت في الازدياد والتعزز، كما كتب الشاعر.

الادعاء الذي يتكرر يقول بأنه إذا قمنا بإطلاق سراح مقاتلي حماس فهذا سيكون له تأثيرات خطيرة في المستقبل. الأول هو أن إسرائيل ستفقد الردع. الثاني هو أنه سيتم إطلاق سراح خطيرين، الذين سيواصلون تخطيط وتنفيذ العمليات ضد إسرائيل. الثالث هو أن كل مواطن في إسرائيل سيكون مرشحا للاختطاف لأن الأعداء سيدركون أن هذا الأمر هو أمر مجد. مقابل بضع عشرات من الأشخاص الملموسين الذين لهم وجوه وأسماء نحن مستعدون للتضحية بعدد غير معروف من الإسرائيليين الذين سيدفعون حياتهم ثمنا لذلك في المستقبل. هذه هي المعادلة المقنعة التي يخلقها كما يبدو من يعارضون الصفقة، بدون أن يعرف أي أحد ما هو عدد السجناء الذين يدور الحديث عنهم.

هناك عدد من الأخطاء المنطقية والأخطاء الأخلاقية في هذه المعادلة. المشكلة الرئيسة هي أن الهجوم الأقسى الذي عرفته إسرائيل في حياتها حدث عندما كان كل هؤلاء الخطيرين، حسب المعارضين، يعيشون في أمان وراء القضبان. أي أن حماس لم تكن بحاجة اليهم من اجل تنفيذ المذبحة والاختطاف والأعمال الفظيعة التي حدثت في ذاك اليوم. يتبين أنه دائما سيكون لهؤلاء الخطيرين بدائل. اعتقلوا ألفا، أو عشرة آلاف، دائما سيكون غيرهم يفرحون باستبدالهم.

نفس طريقة الردع أيضا – اعتقال طويل، طوال الحياة، في السجن الإسرائيلي، لم يساعد حتى الآن. بالضبط مثلما عمليات القصف في غزة في كل العمليات السابقة لم تجلب الهدوء المأمول، هكذا أيضا إدخال جميع مقاتلي حماس إلى السجن لن يزيل التهديد.. لماذا؟ لأنه كما قلنا هنا في الشهر الأول حماس هي فكرة، فكرة تم غرسها في عقل كل طفل يشاهد والده وأمه يدفنون تحت أنقاض البيت الذي قصفه سلاح الجو. فكرة تم زرعها في عقل كل طفلة تعرف أنه لا يوجد لها مستقبل في مدينة تتدفق المجاري في شوارعها، وأن نصف المباني فيها مدمرة، ولا توجد فيها أي جامعة وأنها بالفعل مثل السجن الكبير. ماذا يوجد للغزيين كي يخسرونه عدا عن قيودهم؟.

المعارضون لإطلاق سراح السجناء مقابل إطلاق سراح المخطوفين يعيشون في وهم خطير، يفيد بأنه طالما أن إسرائيل تواصل قصف الفلسطينيين فإن أحداثا مثل أحداث 7 أكتوبر لن تتكرر. وهم ذاتي أو كذب متعمّد. لأن ما يقف وراء هذا القول، أن إسرائيل يجب عليها مواصلة القتال حتى القضاء على حماس، هو بالفعل دعوة للإبادة الجماعية. لن يكون بالإمكان تصفية كراهية سكان غزة لإسرائيل بالقوة، إلا إذا قامت إسرائيل بتصفية سكان غزة. أي حل يجب أن يكون بالتفاهمات، التسوية السياسية، وليس حلا بالعنف.

على المستوى الأخلاقي يجب على إسرائيل قبل أي شيء آخر إنقاذ مواطنيها الذين تم تركهم لمصيرهم، قبل توفير الأمن المستقبلي للمواطنين الذين يريدون السفر للتنزه في الخارج، خوفا من عمليات الاختطاف، أو توفير الأمن للرياضيين الذين سيحتاجون إلى ترتيبات أمنية كبيرة من أجل المشاركة في مباريات دولية، أو حتى توفير الأمن لممثلة إسرائيل في مسابقة "الأورفزيون". هذا يمكن أن يكون غير مريح بدرجة معينة، لكن 7 أكتوبر ليس بطانية تمزقت ويمكن ببساطة إعادة حياكتها وكأنه لم يحدث شيء. المطالبة بالأمن المطلق والفوري باسم الحياة الجيدة التي كانت لنا في السابق، التي في الحقيقة كانت تقوم على وهم ذاتي وخداع للنفس، هي طلب مدلل، منغلق وغير أخلاقي بشكل واضح، طالما أننا لم نقم بإعادة الرجال والنساء الذين يتحللون الآن في الأسر.