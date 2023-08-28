المعاني من خلف لجنة الفحص الحكومية..

إسرائيل هيوم

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من شيريت افيتال كوهنلجنة فحص قضية استخدام الشرطة الواسع لبرامج التجسس، انطلقت أول من أمس على الدرب بعد أن أقر الاقتراح وزير العدل يريف لفين في جلسة الحكومة بالاجماع.رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يشارك في المداولات بسبب التخوف من تضارب المصالح، إذ إن اللجنة ستفحص أيضا الاستخدام الذي تم ببرامج التجسس في الملفات ضده. برئاسة اللجنة التي تضم ثلاثة أعضاء سيقف قاضي المركزية المتقاعد موشيه يئير دروري وإلى جانبه ستكون المحامية العامة القطرية سابقا عنبال روبنشتاين ورئيس قسم متقاعد في الشاباك، شالوم بن حنان.تعمل اللجنة ستة أشهر في نهايتهم تعرض نتائجها، لكن يمكن لدروري أن يمدد زمن العمل بالتنسيق مع لفين. تلقت اللجنة بإذن الحكومة صلاحيات تحقيق وستخول بفحص سلوك محافل الشرطة، النيابة العامة ومنظومات الرقابة عليهما، في كل ما يتعلق بعمليات الشراء، الملاحقة وجمع المعلومات بأدوات سبرانية لمواطنين ومسؤولين. في البيان عن تشكيل الحكومة كتب، أنها شكلت كي "تنفذ ترتيبا شاملا وتوفر بنية تحتية معيارية لاستخدام أدوات تكنولوجية متطورة".في خلفية ادعاءات المشورة القانونية للحكومة ضد تشكيل اللجنة، تجدر الإشارة إلى أنها بالفعل ستفحص فيما اذا كانت أعمال ضد أناس قيد التحقيق في ملفات مفتوحة أيضا، أي في ملفات نتنياهو.في فتوى المشورة القانونية للحكومة، أوضح أنه لا توجد صلاحيات للجنة الفحص الحكومية للانشغال بملفات جنائية معلقة، بما فيها ملفات رئيس الوزراء. كما كتب ، أنه "لم تستوضح المصاعب الجوهرية التي عرضتها أجهزة الأمن والشرطة، وعلى رأسها التخوف من كشف الأساليب والوسائل والمس بمكافحة الجريمة الخطيرة والإرهاب.غير أنهم في الحكومة، ردوا الادعاءات ضد تشكيل اللجنة، وادعوا أن هذا تعيينا مهنيا يستهدف تقصي الحقيقة في قضية انكشف فيها حجم استخدام برامج التجسس بلا أذونات مرتبة ومن دون نطاق يفترضه القانون.مهما يكن من أمر، ففي أساس الاهتمام الإعلامي ستكون مكتشفات محتملة في حجم الأعمال التي كانت في ملفات نتنياهو. لكن حتى قبل أن تنطلق اللجنة على الدرب بانتظارها عائق واحد آخر – التماس إلى محكمة العدل العليا.