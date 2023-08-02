"المعركة على خيمة حزب الله" هي جزء من صراع داخلي في لبنان

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هآرتستسفي برئيل2/8/2023تبادل اللكمات اللفظية بين إسرائيل وحزب الله، والتحذيرات والتهديدات والتوتر تذكر بالحوار الذي جرى بين إسرائيل وهذا التنظيم في تموز (يوليو) من العام الماضي. حينئذ، فإن إطلاق الثلاث مسيرات (التي تم اعتراضها) باتجاه حقل الغاز كريش الواقع أمام شواطئ إسرائيل ولبنان، كان هو الخلفية لذلك. حزب الله هدد في تلك الأيام أن إسرائيل لا يمكنها تشغيل حقل كريش إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالب لبنان. اليوم هذه هي الخيمة الكبيرة و"الجرأة" التي يبديها جنود حزب الله وهم يحاولون اقتحام الجدران، والوقوف على خط الحدود وأيضا خرق قرار الأمم المتحدة 1701، والذي اتخذ مع انتهاء حرب لبنان الثانية.الخرق الأخير وقع مؤخرا، عندما اقتحمت مجموعة من الشبان الذين كانوا يحملون علم حزب الله، الجدران التي تغلق الطريق ما بين قرية العباسية ونهر الوزان، والذي يمر من تحت قرية الغجر –مقطع الطريق الذي أغلقته قوة مراقبي الأمم المتحدة اليونيفيل، في سنة 2006، ومنذ ذلك الحين حظر على سكان لبنان المرور فيها.في تقرير لشبكة المنار، التابعة لحزب الله، ورد أن "اقتحام الجدار تم ردا على احتلال الجزء الشمالي من قرية الغجر". "الاحتلال" الذي يتطرق إليه البيان، هو بناء الجدار حول القرية العلوية الغجر والتي ضمت لإسرائيل، خلافا لمسار الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان في سنة 2000. الخط الأزرق، قسم القرية إلى قسم شمالي والذي كان من شأنه ان يكون خاضعا للسيطرة اللبنانية وقسم جنوبي خاضع لسيطرة إسرائيل، ومن هنا، فإن الجدار الفاصل مبني في القسم الواقع تحت سيطرة لبنان.في الغجر يصرون على أن الجدار لم يبن من قبل إسرائيل بل من قبل المجلس المحلي، من أجل منع دخول حيوانات برية والتي سبق وأضرت بممتلكات السكان، وفي إحدى المرات، قامت باحتجاز طفل أنقذ في اللحظة الأخيرة. في لبنان هذه الرواية غير مقنعة والادعاء السائد، هو أن إسرائيل تحاول بهذا أن تضم المزيد من الأراضي اللبنانية التي لا تعود لها ووضع حقائق على الأرض، وأن المجلس المحلي في الغجر لم يكن ليقيم جدارا كهذا من دون مصادقة وتشجيع إسرائيل. بيد أن الجدار بني في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، أي قبل شهر من توقيع اتفاقية الغاز ما بين إسرائيل ولبنان والتي حظيت بمصادقة غير رسمية ولكنها ضرورية، من حزب الله - والتي في نهاية المطاف أيضا رحب بها وعرضها كنصر سياسي تاريخي.لماذا اختار حزب الله الانتظار أكثر من عشرة أشهر ما بين "ضم" الغجر لإسرائيل ووضع الخيمتين وفتح الطريق؟ التفسير الإسرائيلي المقبول هو أن رئيس التنظيم حسن نصر الله "شخص" ضعفا اسرائيليا تم التعبير عنه بالاحتجاج الكبير ضد الانقلاب النظامي، وباستقالة طيارين وجنود في الاحتياط من الخدمة التطوعية في الاحتياط، وفي الانقسام السياسي داخل الساحة الإسرائيلية وبتصريحات بشان التآكل في كفاءة الجيش الإسرائيلي. هذا التحليل يفترض، أن العثور على ضعف في إسرائيل يقود التنظيم للتفكير أنه يستطيع ليس فقط خرق الاتفاقات، بل أيضا شن حرب ضد إسرائيل. من هنا جاء أيضا الرد التهديدي لإسرائيل. بيد أن هذا التحليل، لا يترك تفسيرا مقنعا لمسألة لماذا يحتاج حزب الله إلى استفزاز ما من أجله جر إسرائيل إلى حرب وهل هو معني أصلا بمواجهة عنيفة جديدة.ومثلما في مواجهات عديدة سابقة، فإن نشاطات التنظيم غير منفصلة تماما عن الساحة السياسية داخل لبنان، والتي فيها يدير حزب الله منذ أشهر عديدة، معركة متواصلة وعنيدة للحفاظ على مكانته كصاحب البيت من خلال استخدام رافعة الردع العسكري التي يمتلكها. وحتى قبل ترك الرئيس اللبناني ميشيل عون لمنصبه في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عمل نصر الله جاهدا على تعيين بديل للرئيس يشكل بالنسبة له نوع من الركيزة السياسية، والذي يدعم "المقاومة" – أي لن يمس بالمكانة العسكرية لحزب الله أو يحلم بتجريده من سلاحه، ويتبنى سياسة التنظيم وسياسة إيران بالنسبة لسورية، ويهتم بمصالح حزب الله من ناحية مالية. محاولة الوصول إلى مرشح متفق عليه لن تنجح، ويدار لبنان الآن من دون رئيس منذ عشرة أشهر، ومن دون حل متفق عليه حتى الآن.حكومة لبنان الحالية، برئاسة نجيب ميقاتي هي حكومة انتقالية من شأنها أن تهيئ الدولة لانتخابات في حين، أن البرلمان الذي هو الجهة التي تنتخب الرئيس انعقد 14 مرة من أجل التوصل إلى أغلبية متفق عليها من دون نجاح. نصر الله، مصر على أن مرشحه سليمان فرنجية هو الذي سيكون الرئيس في حين أن خصمه جبران باسيل صهر الرئيس السابق عون يطرح مرشحه وفعليا هو معني بنفسه بهذا المنصب. التطور الأخير هو أن باسيل، أشار إلى أنه، مستعد لتأييد فرنجية بشرط أن يقوم البرلمان بسن قانون يعطي صلاحيات أكثر للمحافظات، ويشكل صندوقا وطنيا توضع فيه المداخيل المستقبلية من الغاز والنفط، وكذلك مكاسب من ممتلكات الدولة.إذا تحققت هذه التسوية حقا، فإن معناها أن الحكومة ستجد صعوبة في التحكم بكل مدخولاتها وستضطر إلى تقاسمها مع المحافظات، وأن أصحاب السيطرة السياسية في بيروت سيجدون صعوبة بالغة في أن يضعوا في جيوبهم مدخولات الدولة. وبهذا كما يبدو، تستطيع لبنان أن تخرج من الأزمة الاقتصادية الرهيبة التي تحل بها. هذا الاقتراح، والذي يشكك بإمكانية تطبيقه العديد من اللبنانيين، من شأنه أيضا، أن يضر بركائز السيطرة الموجودة لحزب الله على توزيع موازنات الدولة. هذا التنظيم سيحصل حقا على رئيس كما يشتهي ولكن الثمن الاقتصادي من شأنه أن يكون باهظا. رد التنظيم على هذا الاقتراح لم يتخذ بعد، ولكن في الوقت نفسه، قرر التنظيم كما يبدو أن يستخدم التهديد الإسرائيلي مثلما فعل عشية التوقيع على اتفاق الغاز. أي هو يريد أن "يوضح" لخصومه السياسيين، أن أي اتفاق أو تفاهمات سياسية غير مقبولة عليه يمكن أن تفتح أبواب جهنم على لبنان بواسطة شريكه الإسرائيلي والذي ردوده التلقائية معروفة.كما هو معتاد، حزب الله يغلف تبريراته السياسية بالقضية الوطنية، والتي اسمها خط الحدود بين إسرائيل ولبنان. هذا الخط "الخط الأزرق" تم ترسيمه وتحديده على يد تمثيل مشترك من إسرائيل والأمم المتحدة بعد انسحاب اسرائيل، أبقى حسب ادعاء لبنان 13 نقطة، محل خلاف من بينها مزارع شبعا وقرية الغجر (فعليا يدور الحديث فقط عن 6 نقاط، حيث إنه بشأن النقاط الباقية هنالك اتفاق غير رسمي). في هذه القضية هناك اتفاق بين حكومة لبنان وبين حزب الله، على الحاجة لرسم خط الحدود النهائي بين الدولتين وبهذا الوصول إلى نهاية هذه القضية. إسرائيل التي تبنت المسار الحدودي للأمم المتحدة، ترفض إعادة مناقشة ترسيم الحدود، وفي المقابل تقول: "اذا كانت لبنان معنية بهذا، فيجب عليها منع كل استفزاز من جانب حزب الله والذي سيحاول فرض خط حدودي جديد".إعادة النقاش حول الخط الحدودي، هو في هذه اللحظة موضوع نظري ليس فقط بسبب معارضة إسرائيل، بل نظرا لأن أجزاء من المناطق الحدودية المختلف عليها، ومن بينها مزارع شبعا وقرية الغجر التي ضمت لإسرائيل، تعتبر من قبل الأمم المتحدة كمناطق سورية وليست لبنانية. لقد تم تبديد آلاف ساعات النقاشات، لإثبات الملكية على هذه المناطق، وذلك من خلال الاطلاع على الخرائط التاريخية وسماع شهادات والتي لم تجد نفعا في الوصول إلى إثبات قاطع. سورية إعلنت في الواقع في حينه، أن منطقتي شبعا والغجر تعودان للبنان ولكنها رفضت إرسال وثيقه مكتوبة تؤكد ذلك. إسرائيل تقول: "إنه إزاء الموقف السوري، فإن كل مفاوضات بشأن الانسحاب من مزارع شبعا يجب أن تتم فقط مع سورية، وبخصوص الغجر، ونظرا لأن القرية، تم ضمها رسميا فإن الانسحاب منها بحاجة إلى استفتاء عام في إسرائيل".طالما لا يوجد حل لترسيم الحدود، يمكن لحزب الله ان يواصل ويعرض نشاطاته في المناطق المختلف عليها كجهد وطني شرعي، لكي يعيد إلى لبنان ممتلكاته، وهو جهد لا يمكن لأي حكومة لبنانية أن تعارضه رغم التهديد بمواجهة عسكرية. ولكن في المقابل تدير حكومة لبنان مفاوضات دبلوماسية مكثفة، تشارك فيها الولايات المتحدة وفرنسا من أجل تحييد تهديد الحرب.المعركة على الخيمة مثلما يسمي دبلوماسيون أميركيون الحوار السياسي مع لبنان، مرتبطة أيضا بالنتائج السياسية التي سيتم التوصل إليها أو التي لن يتم التوصل إليها، في لبنان. إذا تم التوصل إلى حل لقضية تعيين الرئيس والذي سيبدأ بعملية الإصلاحات الاقتصادية، التي ستحرر بدورها أموال المساعدة التي يحتاجها لبنان، يمكن التقدير أيضا، قضية الخيمة ستنتهي. بيد أن الحل السياسي غير مرتبط فقط بحكومة لبنان أو بدول الغرب التي ستكون مستعدة لمساعدته.أيضا، لإيران يوجد ما تقوله في هذا الموضوع. فبعد الاتفاق الذي وقع بينها وبين السعودية، فإن من شأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أيضا أن يكون عرابا – إذا قرر تأييد الحل السياسي الذي سيتم التوصل إليه، وبالأساس ضخ الأموال لإعادة إعمار لبنان. الافتراض هو أن إيران غير معنية بفتح جبهة مواجهة عنيفة في لبنان بالتحديد، في الوقت الذي تقوم فيه بترميم علاقاتها السياسية مع دول عربية وسورية تعود إلى حضن العالم العربي، هذا ما يجب على نصر الله أن يأخذه في الحسبان.