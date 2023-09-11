الثلاثاء 12 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

المعركة لإشعال السجون الأمنية

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
يديعوت أحرونوت
من ايتمار آيخنر:
المعركة على القيود التي ستفرض على السجناء الأمنيين – بلغت أول من أمس نقطة الغليان حين وقف كل قادة جهاز الأمن – بدعم رئيس الوزراء نتنياهو – ضد مطالبة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير فرض القيود وحذروا من أن الأمر سيؤدي إلى تصعيد أمنى في أثناء الأعياد.اضافة اعلان
على خلفية الارتفاع في الإخطارات بالعمليات قبيل الأعياد، عقد رئيس الوزراء نتنياهو أول من أمس مداولات أمنية. في أساسها كان قرار الوزير بن غفير تقييد الزيارات التي يتلقاها السجناء الأمنيون الفلسطينيون. فحسب التعليمات الجديدة، ستقيد زيارات عائلات السجناء الأمنيين لمرة كل شهرين بدلا من كل شهر. وقد أعلن السجناء عن بدء إضراب جماعي عن الطعام يوم بعد غد، إذا ما نفذ قرار بن غفير حقا.
أثناء المداولات أول من أمس، سجل تراشق للأقوال بين رئيس الأركان هرتسي هليفي وبن غفير. فقد قال رئيس الأركان: "إنه يوجد الكثير من البنزين على الأرض". يجب أخذ أعواد الثقاب. حياة المواطنين أهم من تغيير شروط حياة أناس هم على أي حال في السجون. في موضوع السجناء من الصواب البحث بعد الأعياد بسبب هذا".
"حياة المواطنين تسبق وبالذات بسبب هذا يجب تغيير شروط المعتقلين"، إجابه بن غفير. "هم في السجون وسيعودون إلى العمليات. 
وكلما تقدمت المناقشات ازدادت احتداما. "لا يحتمل أن يكون بعد أن اتخذ القرار، واتفق على إجراء بحث في موضوع السجناء، يتخذ الوزير بن غفير قرارا مغايرا ومنفردا"، قال وزير الدفاع يوآف غالنت بغضب.
"اهتم بوزارتك"، أجابه بن غفير. "أنا أهتم بوزارتي فلا تتدخل في وزارتي".
غالنت: "المناطق ليست من صلاحياتك".
بن غفير: "توجد لدي مسؤولية عن أمن حياة اليهود وأنت لن تتدخل في وظيفتي. السجناء ليسوا أنت. دوما تطرحون الحرم والسجناء ووحدة الساحات. وكل مرة محظور لمس السجناء، لأن هذا يمكن أن يهيج الخواطر وبالتالي محظور أبدا تغيير شروط معيشتهم. سيدي رئيس الوزراء هم في شروط معيشية أفضل من الفندق الذي كنت فيه.
غالنت هاجم بن غفير: "نتفق على شيء ما وأنت تفعل خلافه. وأنت تشعل الميدان ودولة إسرائيل تتحمل الأثمان".
بن غفير: "لم تنتخب كي تقود وزارة الأمن الداخلي أيضا. انزع يديك عن وزارتي. يقتل هنا أناس. المخيم الصيفي في السجن هو الذي يعرض حياة المواطنين للخطر".
كما أن رئيس الشاباك رونين بار ومنسق شؤون الحكومة في المناطق اللواء غسان عليان، اعتقدا أنه ليس من الصواب تقييد زيارات السجناء الآن.
وفي ختام النقاش أوضح مكتب رئيس الوزراء، أن التقييد للسجناء الأمنيين سيؤجل: "القرار في شؤون السجناء الأمنيين لن يتخذ إلا من قبل رئيس الوزراء والكابينت". أما بن غفير، فأصر على البحث في قيود السجناء في جلسة الكابينت غدا (اليوم) لكن نتنياهو عارض ذلك، لأن البحث يعنى بسيناريوهات معينة تتعلق بالاستعداد للمواجهات.
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