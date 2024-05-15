المفاهيم المغلوطة الجديدة - القديمة

يديعوت أحرونوت

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بقلم: ميخائيل ميلشتاينيخيل أنه لا توجد ساحة أخرى مثل قطاع غزة تلخص تشويهات فكر كثيرة جدا من ناحية إسرائيل. فقد برز الأمر عشية 7 تشرين الأول (أكتوبر) في المفهوم المغلوط حول تركيز حماس على تنمية المجال المدني في القطاع وامتناعها عن المواجهة مع إسرائيل، وتواصل في حرب في شكل تقديرات وأفكار جسدت مبدئيا الأماني، مثل الإحساس بأن المنظمة قريبة من "الانكسار" وأنه يمكن إقناع قيادتها بالنزوح عن غزة.لقد بدا أن إسرائيل نفضت عن نفسها المفاهيم المغلوطة القديمة بل وبدأت تتبنى مفاهيم جديدة تعكس استمرار عدم الفهم لحماس وتخلق عمليا إحباطا في ضوء غياب النجاح في تحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها إلحاق الهزيمة بالمنظمة. ويكمن جذر الفجوة في مفهوم مغلوط حول حماس التي تعرف بالوصف الضيق "منظمة مقاومة". هذا جسم مرن ذو قدرة تكيف عالية على التغييرات، وحتى بعد أضرار شديدة يتعرض لها ينجح بالبقاء على قيد الحياة بل والحفاظ على مكانته كالمحفل السائد في القطاع.من هنا ينبع المفهوم المغلوط الثاني وهو استمرار الاعتماد على إستراتيجية المرحلة الثالثة، أي خطوات عسكرية مركزة انطلاقا من الافتراض بأن هذه ستؤدي بالتدريج إلى انهيار حماس. بعد بضعة أشهر من تنفيذه تثور علامات استفهام حول نجاعته: فقد أضر بالفعل لحماس بشدة، لكن بغياب تواجد دائم لإسرائيل، فإن المنظمة تعود بسرعة إلى كل ساحة عمل.إن الإحباط المتواصل يحمل إسرائيليين كثيرين على أن يقولوا أقوالا تبدو خارقة للطريق لكن تحقيقها محدود. الأول، إنه فقط لو أننا بدأنا بالاهتمام بالبديل لحماس، لتحسن الواقع الإستراتيجي في غزة. آخرون يسيرون شوطا أبعد، ويدعون بأن التطبيع مع السعودية أو تحقيق اتفاق سياسي مع السلطة ستشكل حلولا محتملة. تلك الفرضيات تعتمد على فهم يقضي بأن المناطق في القطاع التي عمل فيها الجيش الإسرائيلي هي مثابة "أرض محروسة" ناضجة للبدائل: ابتداء من السلطة، عبر الناتو وانتهاء بقوات عربية. يدور الحديث عن شقاق على جلد الدب قبل أن يصاد، كون حماس لا تعتزم على الإطلاق التنازل عن ذخر الحكم.من الجهة الأخرى، وإن كان على أساس الفرضيات إياها، يأت الشعار الذي يقول إنه ضروري العمل في كل منطقة رفح وأن هذه هي "المعقل الأخير" قبل "النصر المطلق". معقول أنه حتى بعد هزيمة أربع كتائب حماس في المدينة، ستحكم المنظمة المجال الجماهيري في القطاع وستواصل إدارة القتال في المناطق المختلفة. السيطرة في محور فيلادلفيا حيوي لغرض إعادة تصميم الواقع في القطاع. لكنها تفترض بقاء متواصلا في المكان ولا توجد ضرورة في أن تترافق ومناورة عميقة في مدينة رفح نفسها.إن المفهوم المغلوط الذين لم يتطور بعد، ولكن من الحيوي قطعه من الأساس هو الاعتقاد أننا سنكون مطالبين بالعمل على إعادة بناء غزة كي نخلق ثمن خسارة ونقلل الدوافع للتصعيد. يدور الحديث عن المفهوم إياه الذي كانت إسرائيل أسيرة له حتى 7 تشرين أول (أكتوبر)، وانخرط في الإعلانات عن الرغبة في تطوير "سنغافورة فلسطينية"، وانهار بشكل مأساوي في هجمة حماس التي أثبتت بأن الأيديولوجية أهم من ناحيتها من السكان. على إسرائيل أن تسمح في تورد احتياجات المعيشة الأساسية إلى غزة، لكن أن تمنع واقعا "طبيعيا" طالما كانت حماس تحكم في غزة.على واضعي الإستراتيجيات أن يتبنوا مفاهيم عميقة واعية عن حماس والا يقعوا مرة أخرى في خطأ سوء التقدير لعظمة ودافعية المنظمة. فبدون احتلال كل قطاع غزة مما يتيح توجيه ضربات شديدة لأجهزة المنظمة ومكوث لفترة زمنية في القطاع لمنح رعاية لبناء البديل، لن ينشأ هناك واقع جديد. في أفضل الأحوال حماس ستسمح بتموضع بدائل تشكل قناعا تجميليا لمواصلة هيمنتها وفي الحالة المعقولة – ستعمل بقوة ضد كل بديل.توجد إسرائيل منذ بضعة أشهر في مفترق T، لكنها ترفض التوجه إلى مسار حسم واضح. وبدلا من هذا تفحص طرقا وسط مفعمة بالأوهام تلحق ضررا إستراتيجيا. بغياب قدرة أو رغبة – في هذه اللحظة – احتلال كل القطاع وإقامة نظام جديد فيه، فان إسرائيل ملزمة بأن تحدد صفقة المخطوفين كجهد مركزي الأمر الذي لشدة الألم يستوجب وقف الحرب، تحرير أسرى فلسطينيين وانسحاب من غزة.إن الهدوء الذي سينشأ على إسرائيل أن تستغله لإشفاء داخلي عميق بما في ذلك انعاش الساحة السياسية والساحة العسكرية اللتين يقودهما الأشخاص إياهم الذين تبنوا حتى 7 تشرين أول (أكتوبر) المفاهيم المغلوطة التي انهارت. زمن الأشفاء مطلوب أيضا للاستثمار في تصميم إستراتيجية مرتبة للموضوع الفلسطيني غير الموجودة منذ سنين. هذه ستكون فرصة للعودة إلى مصادر الصهيونية حول أخذ المبادرة بدلا من التمسك بأفكار التسوية، إدارة النزاعات ورؤيا "السلام الاقتصادي" التي احتلت وعي أصحاب القرار وتبينت كمحملة بالمصائب.