 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المهمة الآن.. العودة إلى طاولة المفاوضات

الصليب الأحمر يتسلم من المقاومة الفلسطينية محتجزتين من الصهاينة في غزة -(وكالات)
الصليب الأحمر يتسلم من المقاومة الفلسطينية محتجزتين من الصهاينة في غزة -(وكالات)

يونتان ليس

 

مصدر إسرائيلي قدر أمس بأن إمكانية عقد صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح المخطوفين في قطاع غزة، ما تزال بعيدة. وحسب أقوال هذا المصدر فإن الجهود الأميركية والقطرية والمصرية تستهدف في المرحلة الحالية تشجيع الطرفين على استئناف المفاوضات حول هذا الأمر. "المهمة في هذه الاثناء ليس عقد صفقة بل إعادة الطرفين الى طاولة المفاوضات"، قال للصحيفة. وحسب قوله فإن الخطة التي عرضها الرئيس الأميركي هي إطار صفقة، لكنها بحاجة إلى صب المضمون فيها. "المسافة بين الطرفين لا تسمح في هذه الاثناء بعقد الصفقة"، قال.اضافة اعلان
في إسرائيل تم التعبير عن تفاؤل حذر بأنه سيكون بالإمكان استئناف الاتصالات خلال بضعة أيام، ضمن أمور أخرى، على خلفية انتهاء العملية في رفح وتقليص نشاطات الجيش الإسرائيلي في القطاع، إلى جانب الضغط الأميركي الكبير ودول الوساطة على حماس من أجل حث قادتها على الدفع قدما الآن بالصفقة. في المقابل، جهات أخرى كانت متشائمة بخصوص استعداد حماس وإسرائيل لاستكمال الصفقة في المدى الزمني الحالي.
مصدر اجنبي مطلع بشكل جيد على الاقتراحات الأميركية ودول الوساطة التي طرحتها على حماس قال إنه لا يوجد فيها أي تغيير دراماتيجي بالنسبة للصيغة التي عرضها الرئيس الأميركي بشكل علني قبل بضعة أسابيع. "الحديث يدور بالأساس عن تعديلات أدخلت على الصياغة وليس على الجوهر"، قال المصدر. "جميع الأطراف تنتظر الآن رد حماس".
إضافة الى ذلك قدر دبلوماسي اجنبي أمس بأنه اذا لم تظهر إسرائيل مرونة في موضوع وقف إطلاق النار، وحماس "لم تنزل عن الشجرة" في هذا الموضوع، فإن الطرفين سيجدان صعوبة في الدفع قدما بهذه العملية. حسب هذا المصدر "هذه ما زالت مرحلة التحسس. ومحظور التطرق للتفاصيل الصغيرة. هذا ليس موضوع بند معين. كل شيء يمكن أن ينجح أو يفشل على صيغة مقبولة لوقف إطلاق النار".
بشكل عام، جهات مطلعة على المفاوضات قدرت أن تصريح نتنياهو في القناة 14 الذي أوضح فيه بأنه مستعد للتوقيع فقط على صفقة جزئية مع حماس وبعد ذلك استئناف القتال، سيكون له تأثير قليل على القدرة على الدفع قدما بالمفاوضات مع حماس. "المشكلة في الوقت الحالي هي عدم الثقة بين الطرفين"، قال مصدر مطلع على التفاصيل. مصدر آخر قال مؤخرا إن "السنوار لا يعنيه ما يقوله نتنياهو أو ما يفكر فيه. إذا منحته الولايات المتحدة، قطر ومصر، ضمانات واضحة بأن إسرائيل ستوافق على وقف إطلاق النار فإن هذا يمكن أن يكفيه ويمكن من القيام بالعملية".
حسب أقوال نفس المصدر فإن الأطراف المشاركة في الاتصالات متشائمة ولديها انطباع بأن السنوار "لا يهتم بما يكفي بهذه العملية وهو يفضل احتمالية فتح جبهة أخرى بين إسرائيل وحزب الله، على الاتفاق الذي يؤدي إلى التهدئة".
 مصدر آخر قال للصحيفة بأن قرار نتنياهو التراجع عن تصريحه في المقابلة مع القناة 14 في الأسبوع الماضي حسن بشكل كبير القدرة على الدفع قدما بالمفاوضات. وفي خطابه في الكنيست بعد يوم أوضح نتنياهو بأنه يلتزم باقتراح إسرائيل الأخير حول الصفقة مع حماس وأنه يباركه. "تصريح نتنياهو في المقابلة في القناة 14 كان تخريب كبير للمفاوضات حول الصفقة، وفقدان الثقة بحسن نوايا إسرائيل"، قال المصدر. "حقيقة أنه في اليوم التالي قال نتنياهو علنا، للمرة الأولى، بأن إسرائيل تؤيد العملية، تقيده وتلزمه بالاتصالات الجارية".

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