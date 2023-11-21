النازحون يلفهم اليأس

هآرتس

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بقلم: هاجر شيزاف 21/11/2023على شارع صلاح الدين الذي يوجد على مدخل مدينة غزة تجمع أمس مئات من اللاجئين الذين هربوا من شمال القطاع. الأجواء كانت كئيبة، رمال وغبار تتطاير في الهواء وغطت عيونهم، حيث وقفوا في طابور طويل من البشر بشكل خاص، وحملوا الرايات البيضاء وآخرون لوحوا ببطاقات الهوية الخضراء. "بسرعة، بسرعة، في طابور منظم"، انطلق فجأة صوت في مكبر الصوت باللغة العربية. "يجب على الجميع النظر نحو اليسار. أحضروا بطاقات الهوية واحدا تلو الآخر. تعال الى هنا. أقول لك تعال الى هنا!".قبل فترة قصيرة من ذلك بعضهم وقفوا في مجموعة مكتظة، على بعد بضعة مئات من الامتار شمال مدينة غزة. قربهم كانت تقف دبابة وكان فوقهم مبنى مثقب بسبب الرصاص بعد قصف جزء منه. في الطابق السفلي كان ما يزال يمكن رؤية نوافذ جميلة على شكل اقواس تؤكد على مشهد جهنم. بين حين وآخر سمع في الخلفية صوت اطلاق نار بسلاح خفيف، الذي شرح قائد اللواء لاحقا بأن هذا الرصاص هو للتخويف، يطلقه الجنود في الهواء عندما لا يتمثل السكان للتعليمات.الطريق التي ساروا فيها كانت قبل بضعة اسابيع الشارع الرئيسي في القطاع الى أن دمره الجيش الاسرائيلي اثناء البحث عن العبوات الناسفة. على بعد مسافة مائة متر من النازحين كانت توجد كومة من الرمال التي يبدو أن الجيش هو الذي اوجدها هناك. تحتها كان يوجد جنود يقومون بحماية المراسلين الذين قام الجيش باستدعائهم الى المكان قبل يوم. الكثير من الجنود استلقوا فوق كومة الرمال مع تصويب البنادق نحو الجمهور، من مسافة لا تمكن من رؤية وجوه العابرين بوضوح.المجموعة المحتشدة انتظمت في طابور عندما مرت في ما يشبه الحاوية التي يوجد حولها اسلاك شائكة. ما يحدث داخلها لا يمكن رؤيته من قبل المراسلين. من هذه الحاوية خرج رجال ونساء واطفال بعضهم يحملون الاكياس وبعضهم يحملون حقائب. على خلفية اللون الرمادي للحرب والدمار برزت بشكل خاص الحقائق باللون الوردي وطفلة صغيرة ترتدي ملابس باللون الوردي الفاتح من قمة الرأس وحتى أخمص القدم. الامطار بدأت تغرق الجميع، الجنود والنازحون على حد سواء، وحولت الرمال الى وحل. من هناك تقدم النازحون قليلا حيث تستمر في الخلفية الدعوات باللغة العربية من قبل الجنود أو من رجال الشاباك في مكبرات الصوت."أنت، الذي تحمل الكيس الازرق، ضعه بجانب الحقائب وتعال الى عندي. الآخرون استمروا في السير"، دعا الصوت. ابناء عائلة هذا الشخص حصلوا على تعليمات بالتقدم وعدم انتظاره. الذين نادوا وكانوا يقفون في مكان مرتفع على بعد بضعة امتار عن النازحين، استمروا في استدعاء بين حين وآخر احد السكان كي يخرج من الطابور ويقترب منهم. "أنت، أيها العجوز، الذي معه اطفال. اترك اولادك وتعال"، هكذا نادى عليه. من تم استدعاؤهم من الطابور من اجل التحقيق معهم طلب منهم ترك الحقائب والاكياس عند ما يشبه كومة على الوحل. بعد ذلك التقدم نحو المكان المرتفع.في كل لحظة كان هناك نحو عشرين شخصا من الذين يتم التحقيق معهم قرب هذا الموقع، وهم يجلسون. وبين حين وآخر كانت القوات تطلب من أحدهم الوقوف. كم من الوقت مكثوا أو سيمكثون هناك ومتى سيعودون الى الطابور الذي يتقدم نحو الجنوب؟ لا أحد يمكنه معرفة ذلك. احيانا كان هؤلاء من الشباب واحيانا من النساء أو الفتيان. ولكن يبدو أن هؤلاء كانوا بعد الفحص الاولي، لأنه تم استدعاؤهم من الطابور بعناية. يبدو أن الحاويات التي مروا فيها من قبل، هي التي وصفها مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "اوتشا" بـ "نقاط التفتيش غير المأهولة"، حيث قدروا بأنه تم تركيب نظام مراقبة من اجل التعرف على الوجوه.النازحون، حسب الامم المتحدة، شهدوا بأنهم تلقوا تعليمات لاظهار بطاقات الهوية وأن النظام قام بمسح الوجوه ضوئيا، وكان من الواضح أن المكان الذي طلب من المحقق معهم بالتقدم نحوه كان مزود بتكنولوجيا متقدمة مثل الكاميرات.