النزاع يعود إلى الطاولة

يديعوت أحرونوت

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بقلم: روتم ايزاك 30/1/2024"لكل واحد منا، بما في ذلك أنا يوجد ما يسمى حقيبة ولادة. هذه هي الحقيبة الجاهزة لغزة من لحظة الى أخرى"، قالت نشيطة اليمين دانييلا فايس في مقابلة مع امنون ليفي قبل بضعة أيام من مؤتمر "نحتل ونستوطن قطاع غزة". وبالفعل فان المؤتمر الذي عقد يوم الأحد في مباني الأمة في القدس أثبت بأنه غير قليل من "حقائب الولادة" كهذه جاهزة في أرجاء البلاد. صحيح أنه لا توجد فيها بطانات رضاعة، حفاضات أو زيت تدليك، لكن منها أيضا تصدر رائحة تعثر وتجدد استقبالا لما سيأتي.حملة الحقائب جاهزون، كلهم، لإقامة مستوطنات في قطاع غزة، بإسناد وزراء كبار في الحكومة ممن شاركوا في الحدث، مثل بتسلئيل سموتريتش، ايتمار بن غفير، اوريت ستروك، ماي غولان، شلومو كرعي، حاييم كاتس واسحق غولدكنوف. وزراء كبار يهتفون للترحيل في وقت الحرب وبينما لم تبرد باروكات القضاة في لاهاي."الهجرة الطوعية، حتى لو كانت الحرب تجعل الهجرة الطوعية وضعا يفرض على الناس إلى أن يقولوا "أريد""، كما أكد وزير الاتصالات لدولة إسرائيل، كرعي، والجمهور هتف ورقص وفرح إلى أن كدنا ننسى أن في هذا القطاع، المعنية في محافل الحكومة ،أن تجعله لؤلؤة عقارية، ما يزال يوجد مخطوفون ومخطوفات إسرائيليون. آباء وأمهات، أجداد، أطفال، نساء يتعرضون لنوع من العنف إضافي ومخيف، وكذا رضيع أشقر ابن سنة. هل يعرفون أن في هذه اللحظات هذا ما يفعله وزراء في حكومتهم؟ اذا ما ضرب لهم الحظ، فان المقاتلين سيعفونهم من مشاهدة هذا الحدث.وبينما يمكن للمرء أن يتقيأ من هذا الحدث، فإن الحديث عن التوقيت المنفلت الذي يعرض للخطر حياة المخطوفين وعلاقاتنا الهشة مع حلفائنا يمكن أيضا أن نرى فيه وفي الخطاب حوله حدثا تأسيسيا للمجتمع الإسرائيلي. إذ لم يعد الآن مفر: المجتمع الإسرائيلي ما بعد 7 أكتوبر يعود لينشغل بالنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، وبعد سنوات طويلة أهمل فيها هذا الموضوع، عن وعي أم عن غير وعي، فإنه يعود إلى مركز الطاولة.يشهد على ذلك تنكر عضوي الكابينت غادي آيزنكوت وبيني غانتس، اللذان شجبا المؤتمر علنا. وحتى غانتس الرسمي الذي يمتنع (عن قصد أم عن غير قصد) عن مسائل قابلة للتفجير، قرر أنه كفى. الترحيل والاستيطان للقطاع ليسا جزءا من برنامجه السياسي، وعليه فإنه سيكون مطلبا قريبا جدا، وربما الآن، أن يقول ما هو نعم في برنامجه، أي أن يعرض مذهبه في كل ما يتعلق بالنزاع. أن يعرض رؤيا. وهو ليس وحيدا: زملاؤه الزعماء أيضا، أو أولئك الذين يتطلعون لأن يكونوا هكذا، سيضطرون لأن يوجهوا نظرتهم إلى المسألة الدامية، تلك التي حتى دون أن نبحث فيها تصمم لنا الحياة، وأن يعرضوا أجندة واضحة. إذا لم يفعلوا هذا فإن الجمهور سيطالبهم منذ الآن بذلك.لليمين المسيحاني هدف واضح يحاولون إخفاءه. العكس هو الصحيح. من اعتقد بأن هذه أجندة متطرفة تتبخر من تلقاء ذاتها، كشف بأنها لا تخاف من طريق طويلة. حان الوقت حتى لمن يؤمن بانه يجب النظر إلى الواقع ليس فقط عبر فوهة المدفع، أن يكف عن الخوف من طريق طويلة. هذه الأيام، محطمات الإيمان والروح، هي أيضا فرصة للحديث عن التحدي المركزي في المجتمع الإسرائيلي، ومطالبة الزعماء ممن يحملون "حقيبة ولادة" جاهزة من لحظة إلى أخرى، أن يقترحوا علينا مستقبلا أفضل.