النصر معناه إخراج حماس من القطاع

إسرائيل هيوم

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تسفي هاوزر 19/12/2023في مطار بن غوريون المقفر يسمع بشكل عام الإعلان "هذه دعوة أخيرة لمسافري رحلة الطيران" هذه او تلك. المعلن العاطل عن العمل من بن غوريون يجب تجنيده اليوم لمهمة اعلان لغرفة كابينت الحرب: "هذه دعوة أخيرة لاعضاء كابينت الحرب لتنسيق التوقعات مع الجمهور الإسرائيلي والرأي العام العالمي بالنسبة لمعنى الإنجاز اللازم بشأن "القضاء على حماس"".ان تكتيك القيادة الإسرائيلية لابقاء الجمهور الإسرائيلي والرأي العام الدولي في ضباب قتالي، لا يتضمن تحديدا ملموسا من مصر، استنفد ذاته. فالقول الغامض "جئنا للقضاء على حماس" ليس كافيا. وانعدام الوضوح بالنسبة لهذا الهدف يصبح هداما ويسمح بخلق اثر تبريد قوي سيثقل على القتال.نشهد هذه الأيام "تقطير" مفهوم، في انه "لا يوجد جدوى من مواصلة المعارك في غزة – اعداد الشهداء تزداد، جدوى المعارك تصبح هامشية، حماس تلقت ضربة قاضية والمصلحة الإسرائيلية الحقيقية الوحيدة المتبقية هي تحرير المخطوفين". ان هذا التنقيط الفكري سيصبح وابلا اذا ما واصلت القيادة الإسرائيلية التشويه لاهداف الحمل، ولم تقرر هدفا ملموسا يفصل ما هو النصر، ما هو معنى "القضاء على حماس". يوجد خطر واضح بالنسبة لاستمرار كوننا مجتمعا متراص الصفوف ومفعما بالروح القتالية، كلما استمرت المعارك في غزة واهداف النصر ليست واضحة. على القيادت الإسرائيلية أن تتخذ قرارا علنيا في أن فكرة "القضاء على حماس"، تقف أولا وقبل كل شيء عند اخراج رجال الذراع العسكري لحماس ممن يتبقون على قيد الحياة، الى الخارج، خروج بصيغة اخراج قوات م.ت.ف في 1982.هذا هدف قابل للقياس، يشكل إنجازا موضوعيا يعكس نصرا إسرائيليا واضحا. اليه ينبغي أن يضاف هدفان آخران: تجريد غزة من السلاح الثقيل ومن الصواريخ – هدف بدأ رئيس الوزراء يكرره فقط في الأسبوعين الأخيرين، وإقامة حزام امني في داخل غزة. ان انهاء المعارك دون دحر رجال الذراع العسكري لحماس من غزة سيسمح بتفسير متضارب حول وجود نصر إسرائيلي. النصر الإسرائيلي هو واجب الواقع، بسبب الهزيمة التي تكبدناها في معارك 7 أكتوبر. هو ضروري لاجل خلق ردع إقليمي ولاجل أن يتطلع السعوديون، وبعدهم دول أخرى في المنطقة الى حلف استراتيجي إقليمي مع إسرائيل.ان نصرا إسرائيليا واضحا هو الشرط الضروري لاعادة سكان غلاف غزة الى بيوتهم. كل نتيجة أخرى في المعارك لا تتضمن اخراج القوة العسكرية لحماس من غزة ستفسر كنصر بالنسبة لهم. حتى بثمن خسائر كثيرة للمنظمة. من هناك الطريق لاعادة بناء حماس في غزة قصير. فإبقاء قوة عسكرية منظمة ومدربة في القطاع سيمنع كل إمكانية حقيقية لبلورة قوة بديلة تحكم في غزة. آجلا ام عاجلا ستعود حماس لتحكم في القطاع، رغم أنفنا، وأنف الأميركيين وأنف السلطة. ان سيطرة حماس المتجددة على غزة ستكون اسرع واسرع من سيطرة طالبان من جديد في أفغانستان. اسألوا واشنطن.ليس لإسرائيل بديل آخر غير اخراج حماس من القطاع بصيغة اخراج م.ت.ف من لبنان. بديل كهذا هو إبادة هذه القوة، ومعناها قتل غير مشاركين بحجوم هائلة. في 1982 حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي بيروت حصارا أدى الى خروج نحو 12 الف فلسطيني من لبنان. الجيش الإسرائيلي في 2023 هو جيش اقوى بكثير منه في 1982. اخراج رجال م.ت.ف في حينه منع مصيبة إنسانية متدحرجة في لبنان، وإخراج الذراع العسكري للمنظمة لحماس من غزة اليوم، سيمنع مصيبة إنسانية متدحرجة في القطاع. على هذه ان تكون السياسة الإسرائيلية المعلنة. وعلى هذا ان يكون هو التطلع الأميركي. يجب أن يكون أساس الحجة لممارسة ضغط اميركي على قطر، مصر وتركيا لاخراج حماس من غزة.في هوامش هذا البحث الجوهري من المهم التشديد – درء الخطأ والتشوش، على أن قتل يحيى السنوار لن يكون الدليل على النصر لإسرائيل. لكل زعيم يوجد بديل. قتل السنوار بدون اخراج باقي الذراع العسكري من غزة يمكن أن يشكل أداة لكي الوعي الإسرائيلي وكأننا انتصرنا. الكي يتبدد بسرعة اكثر من المتوقع. نأمل من قيادتنا الا يغريها الاكتفاء بـ "صورة نصر" بل ان تصر على تحقيق النصر ذاته.