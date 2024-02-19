الهروب من طاولة المفاوضات

اضافة اعلان

يديعوت أحرنوتبقلم: ناحوم برنياع19/2/2024لا توجد طريقة دقيقة لأن نقول هذا: ما نشر حول المفاوضات مع حماس هو أكاذيب يبثها ديوان رئيس الوزراء للجمهور. فعشية الجولة الأخيرة في القاهرة تراجع نتنياهو عن التعليمات السابقة التي أصدرها للطاقم الإسرائيلي. ولم يوضح للطاقم ما هو سبب التغيير، فهل نتنياهو اعتقد بأن تصلبا تكتيكيا سيلطف حدة مواقف حماس أم العكس، فزع من تقدم المفاوضات وعمل إستراتيجي كي يفشلها. إذا كانت هذه هي نيته، فقد نجح: لا توجد في هذه اللحظة مفاوضات؛ رئيس السي.آي.ايه بيل بيرنز الذي جاء إلى هنا في محاولة لإخراج الاتصالات من سباتها خرج من لقائه مع نتنياهو بخفي حنين. وتفترض النزاهة أن نقول إن ما جاء به من القاهرة لم يكن واعدا على نحو خاص.ثمة مطاعم يكون الطباخ فيها أكثر حماسة للطعام من النزلاء. هذا صحيح أيضا بالنسبة للصفقة التي نضجت في واشنطن، في الدوحة وفي القاهرة؛ فالوسطاء يوظفون أطنانا من الطاقة لكن حماس لا تتجاوب، لا تفزع ولا تستسلم؛ وكذلك المستوى السياسي في إسرائيل لا يتجاوب: نتنياهو يكثر من الخطابة عن المشاعر، الأخلاق والأمن، لكنه يعمل وفقا لاعتبارات سياسية داخلية.للطاقم الإسرائيلي تجند الأشخاص الأفضل الذين يمكن للمنظومة أن تنتجهم: اللواءان (احتياط) نيتسان الون وفولي مردخاي؛ رئيس الموساد دادي برنيع، رئيس الشاباك روني بار، رئيس دائرة الإستراتيجية في الجيش الإسرائيلي العميد اورن سيتر، وغيرهم. هم يخوضون بالتوازي صراعا في خمس جبهات: حيال حماس، حيال الوسطاء، حيال المستوى السياسي، حيال الجيش الإسرائيلي وحيال العائلات. الهدف واحد: إعادة المخطوفين. الجبهات مختلفة: كل واحدة تعرض احتياجاتها، قواعد لعبها. أحد الإنجازات الهامة للطاقم، إنجاز لم يلق انتباها عاما، هو حيال القوات في الميدان: المنع المسبق لعمليات عسكرية من شأنها أن تمس بحياة المخطوفين. هذا صراع منقذ للحياة.لقد كشفت سيطرة الجيش الإسرائيلي على غرب خانيونس حقيقة أن عددا كبيرا من المخطوفين كانوا محتجزين بجانب مسؤولين كبار من حماس، كدرع بشري. كانت هذه هي البشرى الطيبة: الظروف في هذه المواقع كانت جيدة نسبيا. اما البشرى الأقل جودة فكانت هي أن تقدم الجيش الإسرائيلي دفع مسؤولي حماس الكبار إلى الانتقال إلى مواقع أخرى، والمخطوفون الذين كانوا هناك أخذوا إلى أماكن أقل أمنا وأقل ترتيبا، في منطقة رفح.الخطر في أن يصابوا بأذى جراء تبادل النار تفاقم. كما تفاقم أيضا الخطر على صحتهم وغذائهم.في إسرائيل مقتنعون بأن معظم المخطوفين والمخطوفات على قيد الحياة. وضعهم الجسدي جيد نسبيا. المشكلة المقلقة هي بالذات الوضع العاطفي والنفسي: قرابة 140 يوما في الأسر، بقلق دائم، تجبي ثمنا. كل يوم إضافي في الأسر يفاقم المشكلة.إلى هذه المعضلة دخلت مسألة رفح. نتنياهو وغالنت هددا بأن هذه ستكون المرحلة التالية من الخطوة البرية. في كل ما يتعلق بالصفقة، كان التهديد ناجعا: فقد أفزع الوسطاء المصريين والأميركيين وساهم في تسريع الاتصالات. لكن الأقوال في جهة – والأفعال في جهة أخرى. فنقل مرتب لـ 1.3 مليون نازح فلسطيني شمالا يتطلب جهدا دبلوماسيا ولوجستيا طويلا ومعقدا. حماس فهمت الصعوبة، وكذلك الوسطاء. التهديد باحتلال رفح دخل إلى التجميد.بلور البيت الأبيض لهذه المشكلة حلا خاصا به. فبدلا من الاكتفاء بصفقة صغيرة، مخطوفون مقابل سجناء، يتوجهون نحو صفقة كبرى: تحرير مخطوفين وسجناء، إعادة بناء القطاع، إبعاد رقيق لحماس، انخراط إسرائيل في حلف مع الدول العربية، معاهدة دفاع أميركية سعودية، إنجاز لبايدن حيال الجناح التقدمي في حزبه، استئناف المفاوضات لإقامة دولة فلسطينية، كله معا. فلا صفقة صغيرة بدون الصفقة الكبرى؛ لا صفقة كبرى بدون الصفقة الصغيرة. المسافة للدولة الفلسطينية واسعة، لكن مسموح المحاولة.وهكذا جعلوا نتنياهو عدو تحرير المخطوفين. حسب فهمه، كل تقدم في المفاوضات يعرض تهديدا فوريا على استمرار حكمه. إذا كان أبو مازن في الداخل، فإن بن غفير في الخارج، راحت عليه؛ فقد وافق على أن يرسل الطاقم إلى القاهرة فقط كي يبقي على المظهر حيال العائلات وحيال الإدارة الأميركية. لا غرو ان نيتسان الون قرر البقاء في البيت. في كل ما يتعلق بالمفاوضات، الطاقم الإسرائيلي شُل.المركز يعمل من القاهرة إلى واشنطن: نتنياهو ومبعوثه رون ديرمر سيحاولان أن يعملا لبايدن ما عملاه لأوباما. الدراما ستكون مشوقة، لكنها لن تعيد إلى الديار حتى ولا واحد من المخطوفين.أمس أملى هو على الحكومة قرارا قال لا لتسوية مفروضة مع الفلسطينيين ولا لاعتراف أحادي الجانب باستقلالهم. التسوية ستكون فقط في مفاوضات مباشرة. اتخذ القرار بالاجماع، وهذا موضوع مسل بحد ذاته: أغلبية الوزراء يعارضون علنا أي مفاوضات مع أي فلسطينيين، مباشرة أو غير مباشرة – على الرغم من ذلك صوتوا مع نتنياهو. نفسه استخدم الفيتو على المفاوضات: فقد فضل التعاون مع حماس. غانتس كان يمكنه أن يقول له: دعك من هذه الاستعراضات العليلة – ركز على تحرير المخطوفين. لكن غانتس خاف من أن يفقد الأصوات في الاستطلاعات.