الوزراء سيواجهون قريبا خيبة اليمينيين من نتائج الحرب بغزة

هآرتس

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بقلم: رفيت هيخت 20/12/2023مجلس الحرب يحاول بث اندفاعة إلى الأمام على خلفية الثمن الدموي الثابت الذي تجبيه الحرب، فضلا عن احتدام الخلاف المؤلم بين "معسكر المخطوفين" و"معسكر إبادة حماس" في المجتمع الإسرائيلي. ادعاءات المعسكر الأول تجددت صحتها بعد حادثة الشجاعية الفظيعة في يوم الجمعة الماضي، وهي تظهر الآن أكثر منطقية حتى لو لم يتم الغاء اعتبارات "معسكر ابادة حماس". وتؤكد ضرورة تدمير هذه المنظمة. حماس في الحقيقة تشترط اطلاق سراح المخطوفين بالوقت الكامل للقتال، وبالتالي هي تخطط بذلك للبقاء على قيد الحياة. لكن أعضاء في كابنت الحرب يقولون إن القتال سيتغير في القريب ولن يستمر بالقوة الحالية (المعتدلون يتحدثون عن ثلاثة أسابيع، والصقور في اليمين يضيفون أسبوعين على ذلك). بعد 15 سنة من الإهمال من قبل نتنياهو، هل من الصحيح أخلاقيا بناء ردع إسرائيل على اكتاف هؤلاء البائسين بالذات؟."لو أن الجنود في العملية في الشجاعية كانوا تصرفوا بشكل مختلف والعملية انتهت بانقاذ المخطوفين لكانت هناك نشوة وتأييد للعملية العسكرية"، قال أحد الوزراء. "أنا لا أفهم الحديث عن المراوحة في المكان. هل اعتقد أي أحد بأنه يمكن خلال يومين القضاء على كل المنظومة الموجودة تحت الأرض في غزة؟ هل اعتقد أي أحد بأن هذا سيكون أمرا سهلا؟".وزراء في الحكومة يقولون بأن معظم الشعب في إسرائيل يؤيد الحرب. ويمكن التقدير أنهم لا يخطئون في هذه المرحلة، لكن أيضا يتوقع أن يواجهوا في القريب أيضا التشكك الآخذ في الازدياد في اوساط الجمهور. هذا ليس فقط معارضة اليسار التلقائية للحرب أو القلق الدائم على مصير المخطوفين. ايضا في اوساط اليمين الذي يرغب في استمرار القتال ويريد ترميم الكرامة الوطنية التي تم سحقها، لا يوجد رضا كبير أو تصميم على تحقيق الانجازات. هذا الشعور الحامض ينبع أيضا من نقطة الانطلاق الفظيعة للمذبحة والأعمال المخيفة، أيضا الخسارة الكبيرة جدا، لكن أيضا بسبب أن الأهداف تختفي تحت غطاء مفاهيم مجردة وشعارات، التي لا تتطابق مع الواقع.أصحاب الميل الكهاني (اليمين المتطرف) الذين يريدون القضاء على الفلسطينيين، سواء بواسطة الترانسفير أو طرق أخرى، لن يكونوا راضين في أي حال. الجمهور الباقي، حتى اليمين، تعب من الحرب وهو لا يعرف في الحقيقة لماذا يجب عليه الانتظار. الحكومة نفسها لا يوجد لها أي فكرة عن كيفية كيف سيظهر هذا التدمير المرغوب فيه لحماس، وأيضا كيف سيظهر القطاع في اليوم التالي. الغضب والصدمة من المذبحة، مهما كانا كبيرين ومبررين، لا يكفيان بحد ذاتهما لمواصلة القتال المعقد والدموي، نفسيا واجتماعيا، لفترة طويلة.الدعم الكبير للحرب يمكن أن "ينقلب" بالتحديد على اليمين في الحكومة الذي يديرها. باستثناء الطائفة البيبية (اتباع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) التي لا يمكنها عزل نفسها عن مسيحها الكاذب، وغوغاء الكهانيين الذين يصدرون الكثير من الضجة بدون اسهام حقيقي، يوجد اساس معقول للاعتقاد بأن اللاعبين الحاليين في الحكومة لن يكونوا الذين سيلتقطون مشاعر التوجه نحو اليمين في المجتمع الإسرائيلي. وفي نفس الوقت يشكر الإسرائيليون غانتس وايزنكوت لأنهم بشر يهتمون بمصير شعب إسرائيل، وليسوا محتالين وماكرين. مع ذلك، اعادة انتشار القوات المحدث في اليمين يمكن أن تؤثر ايضا عليه.هذا الأمر سيؤدي إلى من يقومون بتسخين خط التماس في الملعب والذين يمكن أن يكونوا ملتهمي الأصوات الانتخابية لنتنياهو (باستثناء الطائفة) – نفتالي بينيت ويوسي كوهين – وهم من اليمين الذي يعتبر الآن البديل عن نتنياهو – يمكنهما وراثة مقاعد من الليكود مع اضافة من اليسار التي ستأتي في اعقاب المذبحة. في هذا الملعب يلعب ايضا افيغدور ليبرمان الذي سيتقوى بعد اثبات نفسه كمناهض ثابت لبيبي وكمحذر من حماس. وجدعون ساعر الذي يدهنه الآن نتنياهو بالعسل من اجل بقائه الشخصي. اذا طال عمر ساعر في حكومته فان من شأنه أن يصاب بعدوى الفشل الذي واكب نتنياهو.حسب اقوال مصادر في المعسكر الرسمي فان يوسي كوهين هو الوحيد الذي سيجلب وبحق مقاعد من الليكود. في حين أن التنافس المستقل لبينيت سيقضم بالاساس منها، الامر الذي في نهاية المطاف سيخدم نتنياهو. هناك شك كبير اذا كان كوهين قد نزل الى الملعب كي يزيح نتنياهو بشكل نهائي والتورط في تشكيل منصة سياسية مستقلة، في حين أن الليكود في الحقيقة ينتظره.لكن جميع التقديرات السياسية هي بمثابة فقاعة طالما أن الحرب لم تنته في غزة وجبهة الشمال ما تزال لم تفصح عن الاتجاه. من بين كل المهمات المحزنة والمستعجلة التي توجد على طاولة إسرائيل، فإن مهمة منع الغرق في وحل غزة هي في هذه الاثناء هي الأكثر الحاحا.هناك أيضا وزير العدل ياريف لفين ذكر بوجوده عندما أعلن عن عقد لجنة تعيين القضاة لمناقشة تعيين رئيس اللجنة. منذ انهاء الرئيسة استر حيوت لمنصبها والمحكمة العليا تتم ادارتها بتشكيلة ناقصة وبدون رئيس، حيث اعضاء اللجنة الائتلافية ولفين نفسه يعارضون تعيين اسحق عميت. التقديرات بخصوص استمرار خطواته متباينة.هناك من يقدرون أن لفين يدرك الوضع الذي يوجد فيه الاصلاح القضائي، مشروع حياته الذي مات. وحسب قولهم فانه حتى 7 تشرين الأول (اكتوبر) لم يبق منه الكثير، وبالتأكيد لم يبق أي شيء بعده. بحسب اقوالهم فإنه في اطار "صفقة" معينة، التي فيها سيتم تعيين قاضيين محافظين وقاض واحد ليبرالي في المحكمة العليا – سينضم الى استر حيوت وعنات بارون في التقاعد ايضا هذه السنة عوزي فوغلمان. ايضا عميت سيحصل أخيرا على كرسي الرئيس. في المقابل، هناك جهات كثيرة منها اعضاء اللجنة الآخرين الذين لا يوافقون على رياح التسوية، ويقولون بأن لفين يحاول كسب الوقت من اجل التملص من رعب المحكمة العليا بعد الالتماس الذي قدم ضده بسبب رفضه عقد لجنة تعيين القضاة في محاولة للدفع قدما بتغيير تشكيلة المحكمة."إن عدم وجود رئيس للمحكمة العليا حتى الآن يعتبر فضيحة. وأنا اشك في أن أرى تعيين واحد لقاض في الفترة القريبة"، قالت كارين الهرار ممثلة المعارضة. "أريد أن أرى قضاة مهنيين ومستقلين. ولا يهمني اذا كانوا من المحافظين أو الليبراليين. أنا لا أريد قاض عنصري أو قاض يكون مدين بحياته للسياسيين. ما هذه المهزلة؟".