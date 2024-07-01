 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الوضع في الضفة خطير

إسرائيل هيوم
إسرائيل هيوم

 أريك بيربينغ

 

الوضع في يهودا والسامرة خطير ومقلق. منذ عشية حملة السور الواقي في 2002 والوضع الأمني في المناطق لم يكن مركبا بهذا القدر. الجيش والشاباك يعملان بحرية كاملة في كل مخيمات اللاجئين، في القرى وفي المدن، ولكن مستوى الخطر، جرأة المجموعات المسلحة ولاسفنا أيضا عدد المصابين بين قواتنا، ازداد مؤخرا.اضافة اعلان
السلطة الفلسطينية لا تؤدي مهامها من ناحية أمنية وهي تعتبر ضعيفة، عديمة القدرة على العمل تجاه المجموعات المسلحة، بعضهم نشطاء "شهداء الأقصى" – رجال فتح ورجال التنظيم ممن لا يأتمرون بإمرة قيادة السلطة الفلسطينية، ويتعاونون مع مجموعات مسلحة من حماس والجهاد الإسلامي.
الأيادي هي أيادي مسلحين من سكان مخيمات اللاجئين، معظمهم بدون انتماء تنظيمي، خليط من المسلحين، المنظمين في مجموعات مع وسائل قتالية متنوعة تهرب إلى المناطق في محاولة تهريب عديدة هناك صعوبة جمة في احباطها. إلى هذا ينبغي أن تضاف معرفتهم للمنطقة بشكل شخصي، قدرة تعلمهم من الأخطاء التي أدت إلى إحباط مسبق لبعض من النشطاء ومعرفتهم لطرق عمل الجيش الإسرائيلي.
الأيادي فلسطينية، العقل والتمويل – إيران. هذه هي الحرب ما بين الحروب الإيرانية – الحرب الهادئة والسرية ضد إسرائيل، والتي أصبحت علنية ومعروفة.
إيران تضخ إلى المناطق عبر محاور التهريب جملة متنوعة من الوسائل القتالية والمال الكثير لتلك المجموعات بمساعدة جماعات فلسطينية وكذا من أوساط عرب إسرائيل الذين يشترون ويهربون من الحدود ومن مثلث الحدود سلاح كثير، هذا إضافة الى ما يسرق كل الوقت من قواعد الجيش الإسرائيلي.
من لا يقتل المسلحين في بيتهم يلتقيهم للأسف يطلقون النار على بات حيفر، على بلدات في غلبوع بل ويتسللون أيضا إلى مركز البلاد، يطلقون النار ويقتلون إسرائيليين. إحساس القدرة للقوات المسلحة وتعظيمهم في الشبكات الاجتماعية يخلق إلهاما لأعمالهم. استطلاعات الشقاقي عن مواقف الجمهور الفلسطيني والتي تعتبر مصادفة في إسرائيل أيضا تشير الى التطرف، الالهام والرغبة في الصدام مع إسرائيل في كل طريقة ممكنة.
الجيل الشاب والكفاحي لا يأتمر بإمرة أحد. الالهام من حماس ومن حزب الله، تصميم الوعي الفلسطيني في 7 أكتوبر، المخطوفون الذين في أيدي حماس – كل هذا يخلق نشوى في الضفة، إحساس بالقدرة، شجاعة والهام أساسا لمجموعات المسلحين المحلية التي تعمل دون أي كابح من جانب السلطة الفلسطينية. كما أن احباط بعضهم لم يؤد حتى الآن إلى كتلة حرجة تخلق ردعا ذا مغزى من إسرائيل.
جهاز الأمن سيكون مطالبا بان يستخدم أدوات وقدرات لم تستخدم في الضفة حتى الآن كي يتصدى للعبوات الناسفة، الافخاخ واستمرار المس بالمسلحين. فقط التواصل، الوتيرة والنوعية بالتنفيذ كفيلة بان تقلصها وتعيد الردع الإسرائيلي إلى نقطة تختلف عما نوجد فيه اليوم.
لجهاز الأمن القدرة والتجربة لان يخلق ميزان ردع أكبر في الميدان لكن ينبغي أن نتذكر بان الجانب العسكري هو فقط جزء من اعتبارات المستوى السياسي وتحدياته الكثيرة.

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