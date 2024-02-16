الوعود بالنصر قول سياسي

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هآرتسبقلم: عاموس هرئيل16/2/2024إسرائيل سجلت، مؤخرا، نجاحات تكتيكية عدة في حروبها ضد حماس وحزب الله. في عملية مثيرة للإعجاب في رفح أنقذ جنود "يمام" مخطوفين وقتلوا حراسهما. في خانيونس يبدو أن قوات الجيش والشاباك تقترب من مكان اختباء يحيى السنوار. حتى القدرة على إطلاق الصواريخ من القطاع تقلصت جدا. وفي جنوب لبنان، حزب الله يدفع الثمن بالكثير من المصابين والدمار وتدمير بنى تحتية عسكرية، على كل إطلاق للصواريخ والقذائف المضادة للدروع التي يطلقها على الجليل. الإنجازات تعكس تحسنا واضحا في استخلاص الدروس، بعد أربعة أشهر على القتال. وسائل الإعلام في إسرائيل تكثر من الانشغال بتعب وتآكل وحدات الجيش الإسرائيلي، لكن يجب عدم تجاهل تأثير الضغط الكبير التي يستخدم على العدو، في الشمال وفي الجنوب. ولكن المشكلة الرئيسية بقيت على حالها: عدم النجاح، وعلى الأغلب حتى عدم محاولة ترجمة الإنجازات الكثيرة الى نتائج استراتيجية.في الوقت الذي يعد فيه نتنياهو الإسرائيليين بـ"النصر المطلق" على حماس، فإن هذا ليس وضع هدف استراتيجي بل أقوال سياسية. بعد اندلاع الحرب الجيش الإسرائيلي لم يتعهد بهزيمة حماس خلال بضعة أشهر، بل هو عرض على الحكومة وعلى الكابنت خطة مدتها سنة تقريبا للمرحلة الأساسية للمعركة ضد حماس، حتى المس الكبير بقدرتها العسكرية. رئيس الأركان، هرتسي هليفي، قال في الأسبوع الحالي بعد جولة له في القطاع بأنه "أمامنا طريق طويلة". وفي الجيش يعترفون أن التحدي بحاجة الى فترة طويلة، لكن رئيس الحكومة لديه اعتبارات أخرى.هذه الأقوال تم توجيهها بالأساس للاستهلاك الداخلي، إعادة توحيد القاعدة السياسية حول جهود بقائه. هذا الشعار ربما يمكن بيع الأثاث بواسطته، قال مصدر سياسي رفيع، إزاء الوعود المتكررة لنتنياهو بالنصر المطلق، الذي يوجد كما يبدو في متناول اليد. نتنياهو يحاول الآن استغلال العملية في رفح، التي صادق عليها مع تحمل المخاطرة الكبيرة، كعملية ترسم طريق جديدة وكبديل عن الصفقة مع حماس التي تشمل وقفا طويلا لإطلاق النار وإطلاق سراح الكثير من السجناء الفلسطينيين. هذا يساوي العرض العبثي. جهاز الأمن احتاج الى بضعة أسابيع كي يخرج الى حيز التنفيذ عملية الإنقاذ. ومن المؤكد أن حماس استخلصت الدروس حول أسلوب حراسة المخطوفين. ولفترة طويلة يجب ألا نعول على المعجزات.نتنياهو يقول إن حماس قريبة من الهزيمة، فقط إذا استخدمنا المزيد من الضغط. في خانيونس وقريبا في رفح، فإن قيادة حماس ستنهار وسيكون بالإمكان التوصل الى صفقة بشروط مريحة. عمليا، هذا أيضا لا يعد سيناريو مقنعا. في هذه الأثناء، يبدو أنه ستمر بضعة أسابيع الى أن يدخل الجيش الإسرائيلي الى رفح، هذا إذا دخل أصلا، لأن هذا الأمر يحتاج الى إعدادات طويلة وعملية طويلة لإجلاء السكان الفلسطينيين. الضغط العسكري هو عامل مهم، لكن مشكوك فيه إذا كان يمكن هزيمة حماس، أيضا الوقت لا يعمل في صالح إسرائيل، بل ضدها. مخطوفون يموتون كل أسبوع في الأسر، وعدد الأشخاص الذين يمكن إنقاذهم آخذ فقط في الانخفاض.السلوك في هذا الأسبوع حول المفاوضات بشأن المخطوفين كان معيبا. فبعد أن قام بإرسال رؤساء أجهزة الأمن الى قمة باريس، تنصل رئيس الحكومة من الخطة التي تم التوصل اليها هناك مع الولايات المتحدة وقطر ومصر، وقام بحملة دعائية هدفت الى إقناع الجمهور بأن التنازلات التي تنطوي عليها الخطة غير مقبولة. أبواقه عملت ساعات إضافية في هجوم التشهير ضد عائلات المخطوفين.قرار تصليب المواقف في المفاوضات أمر مشروع، لكن هنا يثور الشك بأن نتنياهو لا يسعى الى صفقة في القريب إزاء الطريقة التي ستورطه مع شركائه في اليمين المتطرف. الى اللقاء المستمر في القاهرة في هذا الأسبوع، تم إرسال رئيس الموساد دافيد برنياع ومراقب نتنياهو، ومنع طرح أي اقتراحات لإسرائيل. عندما حاول الأميركيون اقتراح لقاء آخر في اليوم التالي تنازل رئيس الحكومة عن المشاركة فيه.لقاءات المشاورات التي كانت في المفاوضات قام نتنياهو بإبعاد عضوي كابنت الحرب؛ بني غانتس وغادي ايزنكوت، عنها. الجنرال احتياط نتسان الون، منسق الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي، أدرك الى أين تهب الرياح، وهو ببساطة تنازل عن السفر. صحيح أن حماس تطرح طلبات غير ممكنة، لكن نتنياهو أيضا لا يخرج عن أطواره كي يظهر المرونة، الأمر الذي يثير غضب غانتس وايزنكوت. على الأقل بالنسبة لايزنكوت، فإن المماطلة في موضوع المخطوفين يمكن أن تكون القشة التي ستقصم ظهر البعير وتسرع الانسحاب من الحكومة.في صورة الحرب في القطاع، قبل شهر على رمضان، تصعب الموافقة على ادعاء نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالنت بأن الإنجازات ستنتهي بهزيمة حماس، ربما في القريب. نتنياهو يرفض بشدة أي عملية سياسية. وهو يتجاهل توصيات جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، تسريع اتفاق "اليوم التالي"، على الأقل في شمال القطاع، وأين قام الجيش الإسرائيلي بتفكيك ألوية حماس وتقليص قوة المقاومة الفلسطينية.التهديدات المستمرة باقتحام رفح تضغط الولايات المتحدة والدول العربية. ولكن في هذه الأثناء، هي تبدو بعيدة عن التحقق. في ذروة الحرب عملت في القطاع خمس فرق للجيش الإسرائيلي. الآن الحديث يدور عن ربع العدد، سبعة ألوية. تقريبا جميع وحدات الاحتياط تم تسريحها، والوحدات النظامية تستعد لاستبدال قوات الاحتياط على الحدود مع لبنان. هذه ليست تشكيلة القوات التي تضمن الانتصار السريع في القطاع. ومن غير المفاجئ أن اهتمام إسرائيل يميل نحو البحث عن إنجازات رمزية بالأساس مثل إطلاق سراح بعض المخطوفين أو تصفية السنوار.