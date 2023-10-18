الولايات المتحدة تجندت للحرب لمساعدة إسرائيل

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هآرتسبقلم: عاموس هرئيل18/10/2023الحادثة القاسية التي حدثت أمس في غزة تعقد أكثر الجهد الحربي لإسرائيل ردا على هجوم حماس. الانفجار الذي حدث في المستشفى، قتل حسب التقارير الأولية مئات المدنيين الفلسطينيين الذين وجدوا ملجأ هناك. حماس اتهمت اسرائيل، وخرجت مظاهرات كبيرة ضدها في العالم العربي. ليلة أمس اعلن الجيش الاسرائيلي بأنه حسب فحصه وحسب المعلومات الاستخبارية التي لديه فان هذا كان اطلاق فاشل من القطاع والمسؤول عنه هو الجهاد الاسلامي. وكلما مر الوقت فانه يتراكم المزيد من المعلومات الاستخبارية والبصرية التي أكدت ادعاء اسرائيل بشكل كامل. ومن المرجح أن تقنع اسرائيل حلفاءها في الغرب بأنها ليست المسؤولة فعليا، وأن المشكلة هي أنه في الحرب النفسية التي تديرها حماس نفسها فان الحقائق والحقيقة ليس لها أي أهمية.توقيت هذا التعقيد حساس بشكل خاص على خلفية زيارة الرئيس الاميركي، جو بايدن، في اسرائيل اليوم. هذه الزيارة في الوقت الذي توجد فيه اسرائيل في حالة حرب هي حدث لم نشاهده في أي يوم. وقد سبق ذلك تواجد غير مسبوق لوزير الخارجية الاميركي، انطوني بلينكن، في غرفة العمليات في قيادة هيئة الاركان اثناء عقد جلسة الكابنت أول من أمس. الولايات المتحدة تظهر كشريكة كاملة في ادارة المعركة من الطرف الاسرائيلي. هذا يدل الى أي درجة أن الأميركيين يقلقون مما يمكن أن يحدث وكيف أنهم يستخدمون كل قوتهم من اجل مساعدة اسرائيل في الدفاع عن نفسها وحمايتها من نفسها ايضا.قبل اندلاع الحرب وعلى خلفية المحادثات حول التطبيع مع السعودية تطور في اسرائيل نقاش مبدئي يقظ حول امكانية عقد حلف دفاع مع الولايات المتحدة. ومثلما في أي مجال آخر فان هجوم حماس القاتل من غزة في 7 تشرين الاول عمل على تسريع هذه الخطوة بشكل كبير جدا. الحضور السياسي والعسكري للولايات المتحدة هنا يمثل ورقة إستراتيجية حاسمة في الظروف التي وجدت اسرائيل نفسها فيها. على المدى الابعد فانه سيكون لذلك ثمن غير بسيط. ولكن في هذه الاثناء يجب الاعتراف بأن اسرائيل بحاجة الى الاميركيين.تنضم الى زيارة التضامن لبايدن شخصيات رفيعة اخرى من بينها الرئيس الفرنسي والمستشار الالماني. الى جانب زيارة بايدن هناك تقارير عن طلب اسرائيل لمساعدات استثنائية بمبلغ 10 مليارات دولار، اضافة الى المساعدات السنوية التي تبلغ 3.8 مليار دولار، في فترة فيها ايضا اوكرانيا بحاجة ماسة الى المساعدات الاميركية. بلينكن اعلن عن تخصيص قوات تتكون من 2000 من المظليين المستعدين للسفر الى منطقة الشرق الاوسط. وحاملة الطائرات دوايت ايزنهاور يجب أن تنضم الى اختها في المنطقة، حاملة الطائرات جيرالد فورد، بعد نحو اسبوع.زوهر بلاتي، الذي كان رئيس القسم السياسي في وزارة الدفاع، قال للصحيفة بأنه تولد لديه الانطباع في أن الاميركيين "يمنحونا الوقت للعمل في غزة. ولا يوجد علينا ضغط زمني، لكن هناك توقع منا بالسماح لعمليات انسانية في جنوب القطاع، الذي طلبنا من المدنيين الفلسطينيين الانتقال اليه. الرئيس ارسل الى هنا دبلوماسي رفيع المستوى من اجل معالجة ذلك، ديفيد ساترفيلد، الذي يجب العمل معه". أمس تمت مناقشة تفاهمات حول مناطق آمنة قرب الحدود، التي يمكن من خلالها ادخال المساعدات من مصر.جلسة الكابنت، الذي اصبحت اهميته ضئيلة منذ تشكيل كابنت الحرب، استمرت أول من أمس سبع ساعات. ضمن امور اخرى كان فيها الخلاف كبير حول مسألة التسهيلات الانسانية. الوزير اسرائيل كاتس ادار معركة صد، ورئيس الحكومة نتنياهو، بضغط من بلينكن، خفف الصيغة.يبدو أنه بالنسبة للاميركيين فان زيارة بايدن استهدفت السماح ببعض الوقت لتحسين الاتفاق الانساني في جنوب القطاع، وربما الدفع قدما بخطوة بخصوص عدد من المخطوفين وتعزيز الردع امام ايران وحزب الله قبل البدء في العملية البرية في القطاع. وقد وصل الى البلاد ايضا قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي، الجنرال مايكل كوريلا، من اجل تنسيق السياسة في حالة اندلاع مواجهة اوسع. جيرالد فورد وحدها توجد لها قدرة على تنفيذ نحو 160 طلعة هجومية للطائرات يوميا. تجند اميركا ضخم، لكن في المستوى المهني يوجد الى جانبه ايضا توقعات: الجنرالات الضيوف يتوقعون رؤية من الجيش الاسرائيلي قدرة على النهوض. في محيط الرئيس يهتمون ايضا باليوم التالي للحرب – هل يمكن تقليص الانجاز الكبير لايران بواسطة حماس، وبعد ذلك تعزيز المحور المضاد، المؤيد لأميركا؟.