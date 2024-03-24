الولايات المتحدة تضيق على إسرائيل

هآرتس

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عاموس هرئيلما يحدث الآن في قطاع غزة، وعلى رأس ذلك الاقتحام الناجح للجيش الإسرائيلي والشاباك في مستشفى الشفاء، يحدث في ظل الأحداث التي تجري في الساحة الدولية. ففي الولايات المتحدة هناك تزايد للتوتر بين الإدارة الأميركية وإسرائيل على خلفية الصعوبات في ضخ المساعدات الإنسانية وتفشي ظاهرة الجوع أو شفا الجوع في القطاع، في حين تجري في قطر جولة أخرى من المفاوضات برعاية أميركية في محاولة للدفع قدما بصفقة لإطلاق سراح جزء من المخطوفين.ردا على الاستياء المتزايد من الإدارة الأميركية فقد تعهدت إسرائيل قبل عشرة أيام بإغراق القطاع بالمساعدات الإنسانية، هذا التعهد لم يتحقق حتى الآن على الأرض. إسرائيل لا تعيق إنزال المساعدات الأميركية وإقامة الرصيف البحري على شاطئ غزة، لكن حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن موافقة حول إدخال البضائع منها إلى شمال القطاع عن طريق معبر إيرز. المساعدات الإنسانية تصل بوتيرة لا تلبي الطلب في القطاع ولا تمكن من مواجهة ناجعة لخطورة الوضع بعد خمسة أشهر ونصف من الحرب.منظمات دولية تنشر كل يوم تحذيرات حول خوفها من تفشي الجوع في أوساط السكان الفلسطينيين الذين اضطر معظمهم إلى الهرب نحو منطقة رفح في الجنوب. الوضع في شمال القطاع أكثر خطورة لأنه هناك دمر الجيش الإسرائيلي معظم المباني والبنى التحتية في القتال، وجزءا كبيرا من التموين المخصص للشمال سلب في الطريق إلى هناك من الجنوب.الإدارة الأميركية التي اظهرت الدعم الواضح لإسرائيل طوال الحرب واظهرت التسامح الكبير إزاء تملص نتنياهو من مناقشة اليوم التالي للحرب في القطاع، غيرت مؤخرا أسلوبها. هذا كان واضحا في الاتصالات التي جرت مؤخرا في الأمم المتحدة حول صيغة قرار مجلس الأمن الذي يطلب الإعلان عن وقف إطلاق النار في القطاع. طبيعة الصعوبات مع الولايات المتحدة تدل عليها أيضا الزيارات التي جرت هذا الأسبوع. في البداية جاء وزير الدفاع يوآف غالنت في زيارة طارئة للتوسل للأميركيين بتسريع تزويد السلاح للجيش الإسرائيلي. بعد ذلك زيارة رون ديرمر ورئيس هيئة الأمن القومي تساحي هنغبي، بناء على طلب من الرئيس الأميركي لبنيامين نتنياهو من أجل مناقشة العملية العسكرية التي يعد بشنها الأخير يوميا في رفح.الأمر المفاجئ هو أن القيادة في إسرائيل ترفض رؤية العلاقة بين الأمرين. بايدن يطلب من نتنياهو ضمانات للحفاظ على أمن المدنيين الفلسطينيين، وإخلائهم بشكل منظم من المنطقة. في ظل غياب خطة مقنعة لإسرائيل فإن الولايات المتحدة ستواصل التعبير عن معارضتها الساحقة لاقتحام الجيش الإسرائيلي لرفح – يمكن أن تؤخر أيضا وتيرة إرساليات السلاح التي يحتاج إليها الجيش من أجل القتال في القطاع، وبالأساس في حالة اشتعال شامل مع حزب الله في لبنان.في غضون ذلك، زار البلاد في نهاية الأسبوع وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن، اللقاء مع نتنياهو عكس الفجوة في المواقف العلنية بين الدولتين. نتنياهو أعلن بأن الجيش الإسرائيلي يجب أن يدخل إلى رفح من أجل "تصفية بقايا كتائب حماس"، وإذا عارضت الإدارة الأميركية ذلك "نحن سنفعل ذلك لوحدنا"، أي رغم معارضة أميركا. عمليا، نتنياهو يذكر أن عملية كهذه من غير المتوقع أن تبدأ في شهر رمضان، وأنه سيكون من الصعب القيام بها في ظل الاختلاف في المواقف مع الولايات المتحدة، وأنه في كل الحالات هذه العملية ستحتاج إلى إعداد طويل.في المقابل، بلينكن حسب تقرير في موقع "اكسيوس" حذر مجلس الحرب من أن اسرائيل يمكن أن تعلق لفترة طويلة في القطاع إذا لم تبلور إستراتيجية خروج في تصريح لوسائل الإعلام أكد بلينكن على أن الإدارة الأميركية تصمم على فعل "كل ما يمكن" من أجل التوصل إلى صفقة تبادل.في نهاية الأسبوع الماضي جرت في الدوحة جولة أخرى من المفاوضات مع دول الوساطة، الولايات المتحدة ومصر وقطر، في حين أن قيادة حماس الخارج توجد في المدينة بشكل دائم. حسب مصدر إسرائيلي رفيع فإن البعثة الإسرائيلية وافقت على الاقتراح الأميركي فيما يتعلق بعدد المعتقلين الذين سيتم إطلاق سراحهم في النبضة الأولى. ولكن حماس لم ترد بعد على هذا الاقتراح. في "أخبار 12" نشر أن رئيس الشاباك، رونين بار، انضم للبعثة فقط بعد خلاف كبير في مجلس الحرب بين نتنياهو وبين الوزراء ورؤساء أجهزة الامن. رئيس الحكومة وافق في نهاية المطاف على إعطاء البعثة تفويضا واسعا للتفاوض ولكن مع ذلك محدود جدا. بار قاد الطلب بإعطاء رؤساء البعثة هامشا للمناورة في هذه المحادثات.